6 nouveaux Liquidation Marie ouvrent bientôt au Québec et voici tout ce que tu veux savoir

Un deuxième à Laval, un déménagement à Saint-Jérôme et plus encore. 👀

Enseigne d'une succursale Liquidation Marie au Québec.

Liquidation Marie est en pleine expansion partout au Québec et plusieurs succursales ouvriront d'ici l'automne.

Liquidation Marie | Facebook, Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

L'épicerie pas chère au Québec qui vole la vedette à travers la province ne ralentit pas. Liquidation Marie vient d'annoncer pas moins de six nouvelles ouvertures d'ici octobre 2026. Avec le coût de la vie qui continue de peser sur le budget des ménages québécois, la bannière a visiblement le vent dans les voiles, au plus grand bonheur de sa clientèle grandissante.

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Présentement, ce sont douze magasins qui sont ouverts, dont le dernier à Granby qui a été inauguré en mai dernier. L'expansion se poursuit dès cet été avec l'emplacement de Sorel-Tracy, dont l'ouverture est prévue d'ici la fin du mois de juin. La date exacte reste à confirmer selon ce que la propriétaire Marie-Ève Breton a indiqué à Narcity.

Puis, d'ici l'automne, des épiceries Liquidation Marie verront le jour à Victoriaville, à Vaudreuil-Dorion et à Sainte-Julie, où les détails seront finalisés sous peu.

À Laval, c'est un deuxième établissement qui sera inauguré. Rappelons que le premier a ouvert en septembre 2025 dans le secteur du quartier Sainte-Rose.

Saint-Jérôme : trois fois plus grand et sans restrictions

À Saint-Jérôme, ce n'est pas une nouvelle succursale qui s'en vient, mais plutôt un déménagement. Avec sa popularité fulgurante, Liquidation Marie va changer d'adresse pour un espace qui n'a rien à voir avec l'actuel et qui permettra de mieux servir la clientèle, selon Mme Breton :

« Le nouvel emplacement aura 15 000 pieds carrés, comparé à 5 000 pieds carrés actuellement. Ça va être gros! Les clients ont vraiment hâte d'avoir un nouvel emplacement et qu'on ait enfin le droit de vendre tout ce qu'on veut. »

Elle explique que des restrictions liées à un commerce voisin limitaient l'offre et frustraient la clientèle.

Où se trouvera le nouveau Liquidation Marie à Saint-Jérôme? La femme d'affaires garde la surprise et dévoilera tous les détails sous peu sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Reste à l'affût.

Un plan d'expansion massif

Ces six ouvertures s'inscrivent dans un objectif beaucoup plus ambitieux : Marie-Ève Breton vise une cinquantaine de succursales à travers la province d'ici trois ans. D'ailleurs, la région de Québec figure aussi parmi les prochaines destinations visées. Pour une épicerie née directement de la crise du coût de la vie, l'appétit des Québécois et des Québécoises pour ce modèle de rabais n'est clairement pas près de s'essouffler.

Rappelons que Liquidation Marie propose des produits alimentaires déclassés, des surplus d'inventaire et des articles refusés par les grandes bannières, le tout à des prix nettement inférieurs à ceux des épiceries traditionnelles. Le concept mise aussi sur la réduction du gaspillage alimentaire, en donnant une seconde vie à des produits encore tout à fait consommables.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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