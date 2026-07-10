La propriétaire de Liquidation Marie se défend de bâtir sur la misère des gens (VIDÉO)
« Je ne suis pas d'accord... »
L'épicerie à bas prix Liquidation Marie n'a pas fini de faire jaser au Québec. Alors que l'entreprise est en pleine expansion à travers la province avec une douzaine de magasins en place et plusieurs ouvertures en préparation, la propriétaire Marie-Ève Breton continue de défendre son projet et d'essuyer certaines critiques.
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De passage à l'émission Y'a du monde à messe, à Télé-Québec, le 3 juillet dernier, l'entrepreneuse a répondu à l'idée que son modèle d'affaire se bâtit sur la misère des gens. L'animateur, Christian Bégin, qui a soulevé la question, avait pris soin de préciser qu'il jouait l'avocat du diable et que ce n'était pas son opinion personnelle.
Rappelons que Liquidation Marie mise sur la vente de produits alimentaires déclassés, de surplus d'inventaire et d'articles refusés par les grandes chaînes, offerts à des prix bien en dessous de ceux du marché traditionnel. Ainsi, alors que plusieurs ménages québécois peinent à joindre les deux bouts et n'ont d'autre choix que de se tourner vers ces commerces pour payer leur épicerie, certaines personnes se demandent si le succès de Liquidation Marie repose sur le fait que la chaîne tire avantage de cette clientèle fragile.
La femme d'affaires est en désaccord. « Dire qu’on bâtit sur la misère des gens, je ne suis pas d’accord, parce qu’au contraire, il y a des gens qui viennent chez nous qui ne vont plus dans les banques alimentaires. Ça donne peut-être la place à des gens qui en ont encore plus besoin. C’est là mon point. Ça fait que, tu sais, on vient aider une certaine clientèle. Puis, tu sais, il n’y a pas de visage sur les gens qui vont dans les banques alimentaires. Malheureusement, il n’y a pas d’étiquette. Donc les gens viennent en toute dignité. C’est bienveillant », a déclaré Mme Breton.
Cette dernière a également comme cheval de bataille de démocratiser le mot liquidation afin qu'il n'y ait aucune honte à fréquenter un magasin qui offre des aliments à rabais.
« Les gens ont même le sentiment d'entraide », affirme-t-elle, racontant que ce n'est pas rare que la clientèle se partage des produits vendus en gros lots, des recettes, ou encore d'autres trucs de conservation.
Suite à la publication de l'extrait sur les réseaux sociaux de l'émission, des centaines de réactions ont afflué pour témoigner.
« Moi j’y vais toutes les semaines avant d’aller à l’épicerie! J’arrive avec un plein panier à 80 $! Je suis une professionnelle qui gagne bien ma vie, mais les produits me conviennent », a écrit une internaute.
« Ce qui devrait déranger, c'est "la misère des gens", et ce qui ne devrait pas déranger, c'est que "quelqu'un apporte une solution" », mentionne une autre personne.
« Moi j’adore Liquidation Marie! Malgré le fait que nous avons les moyens, pourquoi pas. Plutôt que de gaspiller la nourriture, pourquoi ne pas en profiter pour acheter et congeler », lance une cliente.
Autour de la table, l'animateur et Mme Breton, accompagnés de la politicienne Sonia Lebel et du comédien François Papineau, se sont aussi penchés sur les habitudes de consommation de la population et de l'importance de « retourner aux sources » lorsqu'on fait l'épicerie. « Liquidation Marie c'est aussi défier le mensonge de l'industrie agroalimentaire qui veut nous faire croire qu'on peut tout avoir en tout temps, 365 jours par année. Quand on va chez vous, on mange ce qu'il y a », a souligné Christian Bégin.
Une expansion qui ne ralentit pas
Rappelons que Liquidation Marie est en pleine croissance depuis quelques mois. Après l'ouverture de sa succursale de Sorel-Tracy en juin, l'entreprise prépare l'arrivée de nouveaux magasins à Victoriaville, Vaudreuil-Dorion et Sainte-Julie d'ici l'automne, en plus d'un deuxième établissement à Laval.
La bannière prévoit aussi déménager sa succursale de Saint-Jérôme vers un local trois fois plus grand, qui deviendra le plus gros de la province avec ses 15 000 pieds carrés. Marie-Ève Breton vise maintenant une cinquantaine de succursales à travers le Québec d'ici trois ans.
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