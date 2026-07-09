Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 2,99 $ et c'est un « must » pour la préparation de repas

Un mini prix et une note de 4,7/5 étoiles? OUI!

La façade d'un IKEA.

Meilleur vendeur au IKEA : une trouvaille à 3 $ vaut le coup d'oeil.

THPStock | Dreamstime
Éditrice Junior

Les petits accessoires sont parfois ceux qui changent le plus le quotidien, surtout quand ils coûtent moins cher qu'un café. En fouillant parmi les incontournables d'IKEA, on est tombé sur une trouvaille à seulement 2,99 $ qui pourrait vite devenir un indispensable pour les personnes qui aiment cuisiner sans sacrifier leurs vêtements.

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Le tablier HILDEGUN d'IKEA est offert à seulement 2,99 $. Confectionné en 100 % coton, il mesure 63 x 84 cm et peut être lavé à la machine jusqu'à 60 °C, ce qui le rend pratique pour les repas du quotidien comme pour les grandes séances de pâtisserie ou de préparation des lunchs.

Le tablier HILDEGUN sur fond blanc. Droite : Le tablier HILDEGUN accrocch\u00e9 sur un mur dans une cuisine. Le tablier HILDEGUN à 2,99 $ au IKEA. IKEA

Son design rayé, simple et intemporel, s'agence facilement à n'importe quelle cuisine. Malgré son tissu léger, quelques personnes qui l'ont acheté soulignent qu'il protège bien les vêtements tout en restant confortable à porter.

Avec une note moyenne de 4,7 étoiles sur 5 basée sur 135 avis, ce petit article semble avoir conquis une majorité d'acheteurs et acheteuses. Plusieurs mentionnent qu'il offre un excellent rapport qualité-prix, qu'il résiste bien aux lavages et qu'il conserve sa forme après le passage à la laveuse et à la sécheuse. Une personne indique même qu'elle s'attendait à ce qu'il rétrécisse, mais que ce n'est finalement pas le cas.

Le principal bémol relevé par quelques utilisateurs? L'absence de poches à l'avant, un détail qui aurait été pratique pour y glisser un linge ou un ustensile pendant la popote.

À moins de 3 $, difficile de demander beaucoup plus. Que ce soit pour éviter les éclaboussures de sauce tomate, les taches de farine ou simplement pour avoir l'air un peu plus dans le thème en préparant le souper, cette petite trouvaille IKEA risque d'avoir sa place dans bien des cuisines.

Le tablier HILDEGUN

Prix : 2,99 $

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Québec Lifestyle Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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