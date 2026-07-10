Action collective pour du bœuf acheté depuis 2015 : Voici tout ce que tu dois savoir
Les compagnies fautives acceptent de verser 8 M $ et tu pourrais avoir droit à ta part.
À la suite d’une action collective, un accord à l’amiable a été conclu avec des entreprises canadiennes du secteur de la viande, qui auraient participé à un « complot illégal » visant à fixer le prix du bœuf destiné à la consommation au Canada. Elles ont accepté de verser 8 millions de dollars, et tu pourrais avoir droit à une part du gâteau.
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Par voie de communiqué publié ce jeudi 9 juillet, le consortium regroupant plusieurs cabinets d'avocats et d'avocates a confirmé que les filiales de l'entreprise JBS ont accepté de verser quelque 7,49 M$, tandis que National Beef s'est engagée à verser 495 000 $. D’autres compagnies pourraient s’ajouter.
Selon les documents judiciaires, ces entreprises se seraient entendues périodiquement pour réduire le nombre de bovins abattus ou diminuer la capacité de certains abattoirs et, ainsi, jouer avec les prix du marché.
Pour l’instant, aucune démarche n’est à entreprendre, puisque les tribunaux doivent encore approuver l’entente. L’audience d’approbation au Québec est prévue en décembre prochain.
Les cabinets d'avocats qui pilotent ces actions collectives demanderont également aux tribunaux de leur accorder des honoraires correspondant à 25 % des montants des règlements, auxquels s'ajouteront les débours et les taxes applicables.
À noter que la somme restante sera divisée entre toutes les personnes inscrites au Canada et non pas seulement au Québec.
Qui est visé par cette action collective?
Au Québec, le groupe visé par le règlement comprend toutes les personnes qui ont acheté du bœuf dans la province depuis le 1er janvier 2015.
Par « bœuf », on entend les produits de bœuf crus vendus pour la consommation ou la revente. Les produits transformés ou les repas préparés ne sont donc pas visés.
Autrement dit, les cubes de bœuf achetés chez ton boucher ou ta bouchère pour préparer un bœuf bourguignon sont admissibles, mais pas le T-bone dégusté au restaurant.
Les personnes qui ne souhaitent pas participer aux actions collectives liées à la fixation du prix du bœuf peuvent s'exclure du processus d'ici le 10 août prochain.
Pour ce faire, elles doivent transmettre un avis écrit et signé aux cabinets d'avocats responsables du dossier avant la date limite.
« Les membres potentiels qui ne se retirent pas seront liés par tout jugement ou résultat des actions collectives si elles sont approuvées contre les autres défendeurs », indique-t-on.
Pour toutes les informations et savoir comment de désinscrire de l'action collective, c'est par ici.
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