Un spectacle lumineux inspiré de la saga Harry Potter débarque bientôt à Montréal

Ça s'annonce magique!

Des gens assis pour regarder le spectacle de drones formant Poudlard. Droite : Des gens assis pour regarder le spectacle de drones formant le choixpeau.

Un spectacle de drones lumineux avec une thématique Harry Potter aura lieu à Montréal.

DroneArt Show
Éditrice Junior

Pas besoin de monter à bord du Poudlard Express pour vivre une soirée magique : un tout nouveau spectacle inspiré de l'univers de Harry Potter s'apprête à illuminer le ciel de Montréal, et il risque de faire rêver autant les sorcières et les sorciers que les Moldus. Oublie les hiboux et les balais volants : cette fois, ce sont plus de 1 200 drones qui recréeront certains des moments les plus marquants de la saga dans une expérience immersive en plein air, accompagnée des musiques emblématiques des films.

À lire également : J'ai visité l'expérience Harry Potter à Montréal : voici mon (très) honnête opinion

Présenté au Quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, les 18 et 19 septembre, le DroneArt Show : Harry Potter promet une soirée où la technologie et la magie ne feront qu'un.

Impossible, évidemment, de lancer un vrai Wingardium Leviosa, mais le résultat risque quand même de te donner quelques frissons. Entre les effets lumineux, la musique et l'ambiance sous les étoiles, l'expérience promet de replonger les adeptes de la saga dans plusieurs de leurs souvenirs préférés.

Le spectacle est présenté entièrement à l'extérieur, alors prépare ton manteau si la température rafraîchit un peu lors de ces soirs de septembre. Les portes ouvriront dès 17 h 30, soit deux heures avant le début de la représentation prévue à 19 h 30. Les organisateurs recommandent d'arriver d'avance afin de profiter des meilleures places, puisque les retardataires pourraient ne pas être admis.e.s.

Bonne nouvelle si tu comptes y aller avec toute la famille : il n'y a aucune restriction d'âge, et des chaises seront fournies pour toutes les catégories de billets, puisque le spectacle se regarde assis. Il sera aussi possible d'acheter de la nourriture, des boissons ainsi que des produits officiels Harry Potter sur place pour repartir avec un souvenir de cette soirée.

Les billets seront mis en vente le 9 juillet à 10 h, et une liste d'attente permet déjà d'obtenir un accès anticipé ainsi qu'un rabais de lancement. Si tu veux éviter que les places disparaissent plus vite que Harry sous sa cape magique, mieux vaut ne pas tarder.

« DroneArt Show : Harry Potter » à Montréal

Prix : À venir (gratuit pour les enfants de moins de 3 ans)

Quand : Les 18 et 19 septembre 2026, à 19 h 30

Adresse : Quai Jacques-Cartier - Rue de la Commune E., Montréal, QC

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. DroneArt Show n'a pas été adapté pour les personnes malvoyantes ou sourdes

C'est ici pour la liste d'attente sur le site Internet de Fever

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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