Voici les prévisions météo de chaque mois pour l'automne 2026 au Québec
La neige risque d'arriver plus vite que tu le penses! 😳
Bien qu'il reste probablement encore quelques belles journées chaudes d'été à savourer (on se croise les doigts), l'automne, lui, attend patiemment son tour derrière la porte, et il ne semble pas vouloir traîner les pieds bien longtemps une fois arrivé. Le Farmers' Almanac a publié ses prévisions météo pour l'ensemble de la saison, de septembre jusqu'au début décembre, et le portrait qu'il dresse pour le Québec donne envie de sortir les bottes un peu plus vite que prévu.
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Petit rappel avant de plonger dans le détail : le Farmers' Almanac ne prédit pas la météo jour par jour. Il dégage plutôt des tendances générales sur plusieurs semaines à partir d'une formule astronomique et mathématique utilisée depuis plus de deux siècles. Bref, c'est une boussole, pas un bulletin météo. Voici, mois par mois, à quoi t'attendre au Québec.
Fin septembre
Dès l'arrivée de l'automne, ça démarre sur une note plus fraîche, où nuager, pluie abondante, orages et vents forts seront de la partie. Bref, l'été tire clairement sa révérence :
20 au 23 : Les températures redescendent. Ciel nuageux.
24 au 27 : Orageux, avec de la pluie abondante et des vents forts. Les températures se refroidissent.
28 au 30 : Ciel dégagé, temps venteux avec possibilité de gel dans les terres.
Octobre
Le mois d'octobre est souvent la période idéale pour admirer les couleurs dans les arbres et profiter à fond de tout ce que la saison a à offrir de plus beau. Reste à voir si la météo coopéra avec tes plans :
1er au 3 : Frais et venteux dans les Maritimes, avec des nuages qui s'accumulent. Le Québec reste sec, mais frisquet.
4 au 7 : Pluie et vents forts balaient les Maritimes. Pluie mêlée à un peu de neige dans le nord du Québec.
8 au 11 : Venteux et plus frais dans toutes les régions. Averses éparses dans les Maritimes, flocons dans le nord du Québec.
12 au 15 : Frisquet, avec du gel par endroits dans les terres. Mélange de soleil et de nuages dans le sud du Québec et les Maritimes. Devrait être beau et sec pour l'Action de grâce.
16 au 19 : Chute marquée des températures, gel et averses de neige probables en altitude et dans le nord du Québec.
20 au 23 : Courte période de réchauffement apporte du soleil et un ciel dégagé dans la plupart des régions, surtout le sud du Québec et les Maritimes.
24 au 27 : Pluie et vent dans les Maritimes et le sud du Québec; neige possible dans le nord du Québec.
28 au 31 : Nuageux et frais pour l'Halloween. Petites averses dans les Maritimes, sec dans le sud du Québec, neige dans le nord.
Novembre
Habituellement synonyme de grisaille, on dirait bien que novembre tirera plus sur le blanc cette année, alors que la neige et les flocons auront déjà pris le devant de la scène à bien des endroits dans la province.
1er au 3 : Frais et venteux dans les Maritimes; sec dans le sud du Québec, flocons dans le nord.
4 au 7 : Pluie et vent balaient la Nouvelle-Écosse et l'Î.-P.-É., neige dans le nord du Nouveau-Brunswick et au Québec.
8 au 11 : Pluie abondante dans les Maritimes, neige et vent dans le centre et le nord du Québec.
12 au 15 : Ça se refroidit; flocons dans les terres.
16 au 19 : Froid et sec dans la plupart des régions; averses de neige dans le nord du Québec.
20 au 23 : Courte période de réchauffement : la pluie revient dans le sud du Québec et les Maritimes, la neige persiste dans le nord.
24 au 27 : Un système puissant arrive; neige abondante au Québec, pluie et vent frappent les Maritimes côtières.
28 au 30 : Froid et instable; rafales de neige dans les terres, mélange verglaçant possible dans le sud du Québec et à l'Î.-P.-É.
Début décembre
Si novembre a mis la table, décembre semble déterminé à servir un vrai mois d'hiver avant même que le calendrier ne l'annonce officiellement.
1er au 3 : Frais et sec dans les Maritimes; des flocons se développent dans le nord du Nouveau-Brunswick et le centre du Québec.
4 au 7 : Pluie et vent balaient la Nouvelle-Écosse et l'Î.-P.-É.; neige dans le nord du Québec et à l'intérieur du Nouveau-Brunswick.
8 au 11 : Un système apporte de la pluie abondante dans les Maritimes; la neige et le vent s'intensifient dans le centre et le nord du Québec.
12 au 15 : Ça se refroidit; flocons dans les terres, vents glacials le long de la baie de Fundy et de la péninsule gaspésienne.
16 au 19 : Froid et sec dans la plupart des régions; averses de neige dans le nord du Québec.
20 au 23 : Courte période de réchauffement : la pluie revient dans le sud du Québec et les Maritimes; la neige persiste dans le nord.
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