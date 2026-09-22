De nouvelles prévisions météo de l'hiver sont dévoilées et ça s'annonce brutal au Québec
Entre neige, froid et tempêtes, tu vas vouloir « upgrader » ta pelle pour une souffleuse. ❄️🥶
On sait, on sait : l'été vient à peine de se terminer et on est déjà en train de te parler de pelle et de tuque. Mais bon, au Québec, mieux vaut se préparer mentalement d'avance plutôt que de se faire surprendre en gougounes en plein mois de novembre. De nouvelles prévisions météo viennent de sortir, cette fois du Farmers' Almanac, et elles donnent un bon aperçu de ce qui attend le Québec pour la saison 2026-2027.
Attention de ne pas mélanger cet almanach avec l'Old Farmer's Almanac, dont il a déjà été question pour la même saison. Le Farmers' Almanac est une publication distincte, mais qui mise lui aussi sur des modèles climatiques et solaires plutôt que sur des données météo en temps réel pour bâtir ses prévisions à long terme.
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Cet hiver, un puissant El Niño viendrait jouer dans le courant-jet, et le Canada écoperait d'une saison à deux vitesses. Devine de quel bord tombe le Québec? Pas celui du redoux.
L'air froid y serait tout simplement plus difficile à déloger, ce qui veut dire une chose : chaque système qui passe aurait plus de chances de tomber en neige plutôt qu'en pluie. Et plus on avance vers le nord et l'est, plus c'est écrit dans le ciel selon la publication : de la baie James jusqu'en Ungava, l'hiver s'installerait pour de bon, sans grand répit avant le printemps.
Le sud de la province, lui, ne serait pas totalement à l'abri d'un épisode plus clément de temps à autre. À Montréal et dans la vallée du Saint-Laurent, certains gros systèmes pourraient hésiter entre pluie et neige selon leur trajectoire exacte, question de garder tout le monde sur le qui-vive. Du côté de l'Outaouais et de la frontière ontarienne, c'est plutôt le verglas qu'il faudra surveiller quand les conditions s'y prêteront.
Il y a aussi les tempêtes qui remontent la côte est à surveiller. Si le mercure est déjà assez bas au Québec quand l'une d'elles pointe le bout du nez, le mélange peut donner un vrai nor'easter : grosses accumulations, vents qui font plier les sapins, et une bonne excuse pour rester en pyjama.
Côté calendrier, la fin novembre et décembre s'annonce capricieuse : entre les redoux et les premiers épisodes de neige, le mélange hivernal s'intensifie à mesure qu'on approche des Fêtes. Janvier serait le vrai point de bascule, avec des tempêtes côtières de plus en plus fréquentes dans l'est du pays et un mercure qui ferait des montagnes russes, passant du temps doux au froid mordant en quelques jours à peine.
Février poursuivrait sur cette lancée, avec un mélange d'air froid bien ancré et de systèmes chargés d'humidité qui pourrait donner de bonnes doses de neige au Québec, comme en Ontario, au Labrador et dans certains coins de l'Atlantique. Et avant de ranger la pelle, mars (du moins jusqu'à l'équinoxe du 20) garderait encore des surprises : un peu plus de douceur dans le sud, mais aussi des tempêtes tardives et des coups de froid qui pourraient revenir cogner à la porte.
Sur l'ensemble de la saison, le Québec se classerait, aux côtés du Labrador, parmi les endroits au pays où les chances de neige sont les plus élevées. Au plus grand bonheur des adeptes de sports d'hiver, mais au grand malheur des plus frileux et frileuses.
Cela dit, l'almanach le rappelle lui-même : ce genre de portrait reste une tendance générale tracée des mois à l'avance, pas une prévision coulée dans le béton. Les bulletins à court terme resteront toujours la meilleure source à consulter à l'approche de chaque tempête.
Bref, entre les deux almanachs qui circulent cette année pour le Québec, le message est sensiblement le même : sors ta pelle, elle risque fort de resservir cet hiver.
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