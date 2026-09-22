Le gouvernement du Canada embauche avec ou sans diplôme et ça paye jusqu'à 73 595 $/an
Trois postes sont à ta portée au Québec!
Tu cherches un emploi sans études postsecondaire et tu habites au Saguenay ou au Canada? Le Centre fiscal de Jonquière, qui appartient à l'Agence du revenu du Canada (ARC), souhaite embaucher pour trois titres en même temps. Ça veut dire plein de portes d'entrée différentes, que tu aies de l'expérience et un diplôme d'études secondaires ou non, avec des salaires qui grimpent jusqu'à 73 595 $.
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Avant de postuler, sache que ces postes demandent tous une cote de fiabilité, soit la vérification de sécurité de base exigée pour travailler au gouvernement fédéral. Concrètement, ça implique une vérification de tes antécédents judiciaires, de ton dossier de crédit et de tes références, question de confirmer que tu es digne de confiance pour accéder à des renseignements ou des dossiers protégés. Rien de trop lourd à préparer, mais bon à savoir avant de te lancer dans le processus.
Commis de niveau SP-01 et SP-02
Salaire : 46 904 $ à 59 363 $ par année (24,05 $/heure pour le SP-01, 27,58 $/heure pour le SP-02)
Ville : Jonquière
Statut d'emploi : Temporaire (moins de six mois), répertoire de rappel
Pourquoi tu dois postuler : Ce sont des postes d'entrée qui ne demandent aucune expérience. Tu pourrais faire de la saisie de données, trier et distribuer du courrier, ou traiter des dossiers de déclarations de revenus, selon le poste qui te sera assigné.
Pour décrocher un de ces rôles, tu dois avoir complété au moins un secondaire 3. Il faut aussi habiter à Saguenay ou dans les environs, question de pouvoir te présenter sur place. Les exigences linguistiques varient selon le poste visé.
En retour, tu profites d'une belle porte d'entrée dans la fonction publique fédérale, avec la possibilité d'un rappel pour d'autres contrats à partir du même répertoire.
Date limite : 8 novembre 2026
Commis de niveau SP-03
Salaire : 59 623 $ à 65 813 $ par année
Ville : Jonquière
Statut d'emploi : Temporaire, répertoire de rappel
Pourquoi tu dois postuler : Dans ce rôle, tu reçois et analyses des déclarations de renseignements, tu réponds aux questions des déclarant.e.s par téléphone ou par écrit, et tu corriges des dossiers selon les informations reçues.
Un diplôme d'études secondaires est requis, et plusieurs postes exigent un bilinguisme qui correspond à un niveau intermédiaire en langue seconde, selon les critères de l'ARC. Comme pour les postes d'entrée, la priorité est donnée aux gens qui résident déjà dans la région de Saguenay.
Ce poste te permet de toucher à du contact direct avec le public, dans un environnement stable au sein de la fonction publique.
Date limite : 30 octobre 2026
Agent.e de niveau SP-04
Salaire : 65 389 $ à 73 595 $ par année
Ville : Jonquière (ouvert à tout le Canada)
Statut d'emploi : Temporaire, répertoire de rappel
Pourquoi tu dois postuler : Ce poste touche à l'analyse et au traitement de dossiers fiscaux plus complexes, que ce soit des cotisations, des prestations ou des comptes de contribuables. Tu pourrais aussi mener des entrevues, faire des recherches sur des questions légales ou techniques, et discuter directement avec des contribuables ou leurs représentant.e.s pour régler des situations litigieuses.
Un diplôme d'études secondaires est exigé, en plus d'un bilinguisme intermédiaire. Pour certains postes, comme agent.e des programmes d'observation, une formation de base en comptabilité est aussi demandée. Contrairement aux deux autres processus, celui-ci est ouvert à toute personne qui habite au Canada, ainsi qu'aux citoyen.ne.s et résident.e.s permanent.e.s vivant à l'étranger.
C'est le salaire le plus élevé des trois processus, avec du travail plus stimulant sur le plan technique.
Date limite : 30 octobre 2026
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