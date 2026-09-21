Pension de la Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 827 $ versés cette semaine et voici quand

Une somme qui se prend toujours bien! 💸

Une dame avec de l’argent canadien.

Les personnes âgées recevront leur versement allant jusqu’à 827 $ de la pension de la Sécurité de la vieillesse.

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Un dépôt important atterrit cette semaine pour les personnes qui touchent la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). L'Agence du revenu du Canada (ARC) effectuera le dernier versement du trimestre en cours avant la prochaine révision prévue à l'automne, et le montant maximal peut atteindre 827 $.

À lire également : Salaire moyen au Canada : Les Québécois gagnent plus par semaine et voici combien

Comme pour la plupart des prestations fédérales, aucune demande n'est généralement nécessaire pour toucher la SV.

Ton admissibilité est habituellement confirmée automatiquement à partir des renseignements déjà en possession du gouvernement, notamment ceux de ta déclaration de revenus, ce qui explique pourquoi la plupart des bénéficiaires n'ont aucune démarche à entreprendre.

Qui a droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse?

Trois conditions de base ouvrent la porte à la pension de la Sécurité de la vieillesse : avoir au moins 65 ans, résider au Canada, et détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente depuis au moins 10 ans après tes 18 ans.

Les personnes qui vivent à l'étranger doivent répondre à des exigences plus sévères : au moins 20 ans de résidence au Canada après l'âge de 18 ans, en plus d'avoir eu la citoyenneté ou la résidence permanente avant leur départ.

Répondre à ces critères ne garantit toutefois pas le montant maximal. Un revenu net annuel qui dépasse les plafonds fixés par le fédéral pour ton groupe d'âge peut faire fondre tes prestations, voire les faire disparaître complètement.

Les montants maximaux pris en compte

Le dépôt de cette semaine appartient encore au trimestre de juillet à septembre 2026, donc les montants restent identiques à ceux des deux mois précédents.

  • Entre 65 et 74 ans : jusqu'à 751,97 $ par mois, si ton revenu net annuel se situe sous 152 062 $
  • 75 ans et plus : jusqu'à 827,17 $ par mois, si ton revenu net annuel se situe sous 157 923 $

Ce sont là des plafonds, pas des montants garantis à tout le monde. La somme réellement reçue dépend de ton âge, de ton revenu et du nombre d'années vécues au Canada.

Le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse est réévalué quatre fois par année, soit en janvier, avril, juillet et octobre, selon les variations de l'indice des prix à la consommation. Elle ne peut jamais reculer d'un trimestre à l'autre, même si le coût de la vie diminue.

Pour le trimestre d'octobre à décembre, elle grimpera de 1,4 %, selon le plus récent ajustement des paiements du gouvernement canadien.

Le dépôt de cette semaine tombe le vendredi 25 septembre, et suit le même calendrier que le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant.

Consulte la page officielle du gouvernement du Canada pour tous les détails.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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