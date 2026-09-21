Hausse des prix à plus de 5 $ au Dollarama? Voici ce que l'entreprise prévoit

Le prix maximal n'a pas augmenté depuis 2022... 🧐

Façade d'un Dollarama.

Le prix plafond au Dollarama est de 5 $ depuis 2022, mais va-t-il le rester?

Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Les prix du pétrole grimpent, les coûts des détaillants aussi, mais Dollarama ne semble vraiment pas pressé de dépasser son plafond de 5 $. C'est ce qu'a récemment confirmé le grand patron de l'entreprise, en marge de la publication des résultats du deuxième trimestre.

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Lors d'un appel avec des analystes financiers le 16 septembre dernier, le président et chef de la direction de Dollarama, Neil Rossy, a été clair : l'entreprise n'ajoutera pas de nouveau palier de prix tant que ce ne sera pas absolument nécessaire. Selon lui, le déclencheur serait que les coûts grimpent au point où le maximum actuel de 5 $ ne serait plus viable à long terme. Et pour l'instant, dit-il, on n'en est pas là.

À titre de rappel, ce plafond de 5 $ n'a pas toujours été fixé à ce niveau. Le détaillant québécois vendait uniquement des articles à 1 $ jusqu'en 2009, avant d'introduire des prix plus élevés pour élargir son choix de produits. Le maximum est ensuite passé à 3 $ en 2012, à 4 $ en 2015, puis à 5 $ en 2022.

Les coûts montent, mais les marges tiennent le coup

Même si le prix du pétrole fait grimper les coûts de transport, Dollarama a réussi à garder sa marge quasi intacte au deuxième trimestre (terminé le 2 août) : 45,7 cents de profit pour chaque dollar de vente, presque comme l'an dernier (45,6 %). Le chef des finances, Patrick Bui, prévient toutefois que l'effet des prix du pétrole met du temps à se répercuter dans les livres de l'entreprise, et s'attend à ce que le troisième trimestre soit plus difficile à ce chapitre.

La clientèle continue de magasiner chez Dollarama

Dans un contexte où le coût de la vie inquiète pas mal de monde, les consommateurs et consommatrices semblent se tourner vers Dollarama pour économiser sur leurs achats du quotidien. Les ventes ont bondi de 5,4 % au deuxième trimestre, grâce à plus de visites en magasin (+3,7 %) et des paniers un peu plus garnis (+1,7 %).

De nouveaux magasins en vue

Dollarama prévoit accélérer son expansion, avec l'ouverture de 65 à 75 nouveaux magasins au Canada d'ici 2027, une cible revue à la hausse par rapport aux 60 à 70 initialement annoncés. L'entreprise ne précise pas encore les villes ou régions ciblées, mais son réseau canadien comptait déjà 1 734 magasins au 2 août, et l'entreprise vise environ 2 200 magasins au pays d'ici 2034.


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  • Ariane Fortin

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