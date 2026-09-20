13 trouvailles d’automne à moins de 35 $ qui valent le détour au Tigre Géant ce mois-ci
Allô les trouvailles d'automne à mini-prix. 😍😍😍
Les soirées sont de plus en plus fraîches et l'été est officiellement chose du passé. Il est maintenant temps de ranger les gougounes et les décos colorées pour faire place aux pantoufles doublées et aux petits lainages d'automne. Tigre Géant a déjà entamé cette transition saisonnière en liquidant les produits estivaux, tout en remplissant les rayons de trouvailles qui inspirent les soirées cocooning devant un bon film d'épouvante.
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Ce mois-ci, tu retrouveras une panoplie d'articles divers pour transformer ton nid en un réel havre de paix, aussi apaisant que l'arrivée de l'équinoxe d'automne. Parmi ces derniers, tu pourras mettre la main sur des bottes avec de la fausse fourrure inspirées des populaires bottes de la marque UGG, des chandelles qui sentent le verger et plusieurs produits dérivés pour te mettre dans l'ambiance d'Halloween, qui arrivera beaucoup plus vite que tu le penses.
Brume brillante pour les cheveux et le corps
Brume brillante pour les cheveux et le corps en vente pour 6 $ au Tigre Géant.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Bien que la saison des festivals soit derrière nous, toutes les occasions peuvent tout de même être bonnes pour ajouter un peu de brillant à son quotidien. Ce trio de brumes brillantes pour le corps et les cheveux vient tout juste d'arriver sur les tablettes des magasins Tigre Géant et, pour 6 $ chacune, tu sentiras aussi bon que ton look sera scintillant. Pas plate comme achat!
Tapis d'entrée pour l'extérieur
Tapis d'entrée pour l'extérieur en vente au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
Chaque changement de saison mérite son nouveau tapis d'entrée et ce n'est pas le choix qui manque au Tigre Géant. Les options y sont toujours fort sympathiques, dont celui-ci, qui résume pas mal la réalité de la génération milléniale qui, après des années à faire le party, apprécie maintenant les soirées qui finissent tôt.
Ce paillasson d'une dimension de 18 po x 30 po, vendu au coût de 10 $, sera de loin ton meilleur investissement du mois, en plus de faire sourire tes convives à chaque visite.
Porte-brosses de toilette d’inspiration Halloween
Porte-brosses de toilette d’inspiration Halloween en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Acheter un porte-brosse de toilette n'est pas la dépense la plus excitante au monde, mais quand il est en forme de petit fantôme souriant ou de chat noir, t'as presque le goût de le mettre de l'avant comme déco de maison. Alors que certaines personnes se contentent du modèle standard (voire plate), d'autres se laissent tenter par ces petites pépites de trouvailles qui agrémenteront sans aucun doute ta journée de ménage.
Chandelles d'automne
Chandelles d'automne en vente au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
Alors que les familles se ruent vers les vergers pour y prendre les traditionnels clichés dans les pommes, d'autres se satisfont d'allumer une chandelle dont les arômes de croustade aux pommes ou de citrouille épicée parfument la maison en attendant la prochaine dispo pour l'autocueillette. Les chandelles qui sentent les fleurs ont récemment été remplacées par celles qui donnent le goût de cuisiner des tartes à l'infini!
Chaussettes d'Halloween
Paquets de trois paires de chaussettes d'Halloween en vente au Tigre Géant pour 9 $ chacun.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 9 $
Bien que ce soit encore le mois de septembre, les fans les plus féroces de l'Halloween ont déjà commencé à ressortir leurs articles de déco pour se mettre doucement dans l'ambiance de la saison sombre. Les magasins Tigre Géant sont d'ailleurs reconnus pour leur impressionnante offre de produits inspirés des plus grands classiques d'épouvante, et ces chaussettes à l'effigie des films Frissons et Halloween ne font pas exception. Disponibles pour seulement 9 $ le paquet de trois paires, ça vaut la peine de faire le plein pour la saison à venir.
Pantoufles Fruit of the Loom
Pantoufles Fruit of the Loom en vente au Tigre Géant pour 17 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 17 $
Ces pantoufles pour adultes de la populaire marque Fruit of the Loom donnent envie de faire de la lecture en mou à la maison jusqu'en mai prochain. Présentement en vente pour 17 $ dans la section des pyjamas, ces petits nuages pour les pieds t'obligeront à prendre ça un peu plus mollo dans les prochaines semaines, et c'est loin d'être une mauvaise chose.
Bottes d'automne avec fausse fourrure
Bottes d'automne avec fausse fourrure en vente au Tigre Géant pour 28 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 28 $
Ce modèle de bottes inspiré de la marque australienne UGG demeure indétrônable. Popularisés dans les années 2000 par les plus grandes stars d'Hollywood, les bottillons surdimensionnés sont de retour sur les tablettes et il est maintenant possible de te procurer une paire dupe pour une fraction du prix dans la plupart des magasins Tigre Géant. Tu pourrais même te gâter en prenant les deux couleurs, et ce sera encore moins cher qu'une seule paire de la marque connue.
Shampoing Mane 'n Tail
Shampoing Mane 'n Tail en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
La rumeur veut que le shampoing Mane 'n Tail stimulerait la pousse de cheveux rapidement te donnant ainsi une chevelure de rêve en un moins de temps. Il était jadis plutôt ardu de mettre la main sur une de ces bouteilles, mais cette époque est maintenant révolue, puisque les magasins Tigre Géant en tiennent maintenant une quantité suffisante pour que tu aies une coiffe digne de la royauté pour les prochaines années. Bon, je ne sais pas si la rumeur a été confirmée, mais pour 12 $, ça vaut le coup de l'essayer.
Étagère murale en forme de grange
Étagère murale en forme de grange en vente au Tigre Géant pour 25 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 25 $
La tendance farmhouse a doucement été remplacée par la déco colorée qui stimule la création de dopamine, mais à voir cette petite étagère murale en forme de grange, il est prudent de constater que l'un n'empêche pas l'autre. Les plus créatifs et créatives d'entre nous pourraient même transformer cette trouvaille en une magnifique œuvre multicolore. Ça ne prend parfois qu'un petit budget et beaucoup d'imagination!
Pantoufles d'extérieur doublées
Pantoufles d'extérieur doublées en vente au Tigre Géant pour 19 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 19 $
La version pantoufle d'extérieur, également inspirée des fameuses bottes de la marque UGG, est absolument charmante et se mariera à merveille avec tous tes outfits d'automne à venir. Il n'y a rien de plus réconfortant que d'enfiler ces souliers doublés d'une fourrure synthétique des plus douces pour aller se promener à l'extérieur sous le soleil, alors que le mercure affiche un confortable 18 degrés. Les pieds bien au chaud, une petite laine sur le dos et une brise juste assez fraîche pour avoir envie de rester emmitouflé; c'est pas mal ça, la définition du paradis à mini prix.
Mousseur à lait avec support
Mousseur à lait avec support en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
Si tu as eu la chance de passer tes vacances d'été en Grèce, tu as sans doute pris l'habitude de te commander un café frappé dès la levée du corps. Même si le retour à la réalité est sans doute assez ardu, tu peux tout de même continuer de vivre dans le déni en préparant le café glacé de ton choix à l'aide de ce mousseur à lait vendu pour la modique somme de 8 $. Bon, ça ne sera pas EXACTEMENT comme ceux de ton voyage, mais ça égayera un brin tes matins pressés.
Cardigan dalmatien
Cardigan dalmatien en vente au Tigre Géant pour 25 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 25 $
Par chance que Cruella n'existe pas, car elle aurait sans doute dévalisé les racks de ce cardigan dalmatien. Dispo en noir et en rouge, cette magnifique petite laine fera tourner toutes les têtes à ton passage, car personne ne peut rester indifférent face à un pitou qui s'étire. Fais vite si tu le trouves mignon, car il risque de partir très vite.
Veste matelassée sans manches
Veste matelassée sans manches longue en vente pour 35 $ au Tigre Géant.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 35 $
La saison des fameuses doudounes est assez courte, mais ce n'est pas une raison de bouder ce petit plaisir éphémère typiquement nord-américain. Ce manteau sans manches, qui favorise une transition douce vers l'automne, est en vente au Tigre Géant pour 35 $ et est surtout disponible en trois couleurs, soit noir, brun et bourgogne. Définitivement un must pour les semaines à venir!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.