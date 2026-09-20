J'ai vérifié partout où je pouvais avoir de l'«argent oublié» : le total retrouvé surprend
Toi aussi, t'es peut-être plus riche que tu penses! 🤑
Cha-ching! On le répète, on le vit, on le subit : le coût de la vie a totalement explosé dans les derniers mois et l'argent sort souvent de nos poches plus qu'il n'entre. Tu as beau travailler à temps plein, les dépenses s'accumulent assez vite et tu finis par chercher des moyens pour avoir plus de sous dans ton portefeuille à la fin du mois.
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Avec ça en tête, et avant de cliquer sur « publier » pour mon photoshoot pédestre, j'ai voulu chercher, mais surtout trouver, de l'argent oublié ou non-réclamé.
Pas question ici de fouiller dans les craques du divan, de vider mes vieilles sacoches ou de vendre ce qui traîne dans mon sous-sol. Je voulais plutôt savoir combien d'argent m'appartenait déjà, mais dormait quelque part sans que je le réalise : chèques jamais encaissés, cartes et certificats-cadeaux oubliés, points accumulés et autres petits montants laissés derrière au fil des années.
J'ai donc fait le tour de mes comptes, de mes courriels et des différents endroits où quelques dollars pouvaient m'attendre. Et disons que je ne pensais vraiment pas retrouver autant d'argent.
L'argent que les gouvernements pourraient me devoir
J'ai commencé par les endroits les plus évidents : les différents registres gouvernementaux qui permettent de vérifier si de l'argent nous attend quelque part.
J'ai donc fait des recherches auprès de Revenu Québec, dans le registre des soldes non réclamés de la Banque du Canada, puis dans Mon dossier de l'Agence du revenu du Canada (ARC).
Les deux premières recherches n'ont rien donné dans mon cas. Mais du côté de l'ARC, surprise : sept chèques que je n'avais jamais encaissés m'attendaient, dont certains remontaient jusqu'en 2017.
Le montant total? 605,19 $.
Les cartes et certificats-cadeaux que j'avais oubliés
S'il y a bien une chose que je suis capable de mettre « en lieu sûr » pour ensuite complètement oublier son existence, c'est une carte-cadeau. J'ai donc fouillé dans mes affaires, mais aussi dans mes courriels, à la recherche de celles que j'avais reçues au fil des années sans jamais utiliser.
Et la récolte a été plutôt bonne :
- Spa Ovarium : quatre certificats-cadeaux pour des soins
- Ardène : une carte-cadeau de 25 $
- Canadian Tire : une carte-cadeau de 50 $
Mes certificats Ovarium étaient de loin ma plus grosse interrogation. Je les ai reçus en cadeau il y a de cela environ huit ans et je ne savais même plus s'ils avaient encore une valeur. J'ai appelé directement le spa, qui m'a confirmé qu'ils étaient toujours valides et qu'ils couvriraient encore la totalité des soins indiqués, sans que j'aie à débourser la différence. Ils ont une valeur d'environ 300 $, avant les taxes.
À ça s'ajoutaient 75 $ en cartes-cadeaux que j'avais tout simplement sous la main sans les utiliser.
Mes points et récompenses qui valent de l'argent
Je suis inscrite à une quantité assez impressionnante de programmes de récompenses. Le problème? Je ne pense pratiquement jamais à aller voir ce qui s'y accumule. J'ai donc fait le tour de mes applications, de mes cartes de crédit et de mes comptes clients pour voir ce que tous ces petits points pouvaient réellement me rapporter.
Évidemment, des points ne sont pas tout à fait l'équivalent d'argent comptant dans mon compte bancaire : certains ne peuvent être utilisés qu'à partir d'un certain seuil, d'autres donnent droit à des rabais ou viennent avec des conditions. Mais puisque l'objectif était de retrouver de la valeur que j'avais complètement oubliée ou que je n'avais pas nécessairement sur mon radar, je les ai quand même inclus dans ma recherche.
- Point de carte de crédit : 10 772 points (53,50 $)
- SAQ : 5 997 points (5,99 $)
- Scène + : 526 points (5,26 $)
- Optimum : 5 000 points (5 $, mais pas encore échangeable, puisqu'il faut atteindre 10 000 pts)
- Bleu Récompenses : 158 points (1,05 $ environ)
- Old Navy : 685 points (6 $)
- Dermalogica : 548 points (échangeables contre des produits, aucune valeur monétaire fixe)
- American Eagle/Aerie : 5 $ de récompenses d'anniversaire, expire le 22 septembre 2026
- Aeroplan : 300 points bonis sur la prochaine commande Uber Eats de 40 $ ou plus d'ici le 29 septembre 2026
Et j'ai même découvert de l'argent, ou plutôt un dessert, que j'avais déjà laissé filer : une récompense St-Hubert donnant droit à un dessert gratuit pour mon anniversaire avec une commande de 15 $ ou plus avait expiré... trois jours avant que je fasse cette recherche.
Au final, tous ces petits montants que je ne regardais pratiquement jamais représentaient déjà 81,80 $ en récompenses, sans même compter mes 548 points Dermalogica ni les 300 points Aéroplan que je pourrai éventuellement aller chercher. Comme quoi, les « juste quelques points » finissent quand même par s'additionner.
Combien d'« argent oublié » ai-je retrouvé au total?
Après avoir fait le tour de mes chèques non encaissés, de mes cartes et certificats-cadeaux ainsi que de mes différents programmes de récompenses, il était temps de sortir la calculatrice.
Grand total : 1 056,99 $.
Je ne peux évidemment pas déposer la totalité de cette somme dans mon compte demain matin. Une partie se trouve sous forme de soins, de cartes-cadeaux ou de points et doit donc être utilisée d'une certaine façon. Mais ça reste plus de 1 000 $ de valeur qui m'appartenaient déjà et dont je ne profitais tout simplement pas.
Où chercher ton propre « argent oublié »?
Évidemment, tu ne trouveras probablement pas de l'argent exactement aux mêmes endroits que moi. Si tu veux faire le même exercice, voici quelques vérifications qui pourraient valoir la peine :
- Mon dossier de l'ARC : vérifie la section des chèques non encaissés pour voir si certains paiements du gouvernement fédéral ne se sont jamais rendus jusqu'à ton compte;
- Le Registre des biens non réclamés de Revenu Québec : recherche ton nom pour voir si un bien ou une somme d'argent t'attend;
- L'outil de recherche des soldes non réclamés de la Banque du Canada : particulièrement pertinent si tu as déjà eu des comptes bancaires que tu n'utilises plus;
- Tes cartes et certificats-cadeaux : fais le tour de ton portefeuille, de tes tiroirs et de tes courriels. Même s'ils datent de plusieurs années, ne présume pas automatiquement qu'ils ne valent plus rien;
- Tes courriels : essaie notamment les recherches « carte-cadeau », « gift card », « certificat-cadeau », « crédit », « credit », « remboursement », « refund », « voucher », « récompense », et « reward »;
- Tes programmes de fidélité : PC Optimum, Scène+, SAQ Inspire, Aéroplan ou n'importe quel autre programme auquel tu t'es inscrit.e au fil des années;
- Les récompenses de tes cartes de crédit : connecte-toi à chacun de tes comptes pour vérifier le nombre de points accumulés et surtout ce qu'ils valent réellement;
- Tes vieux comptes et portefeuilles numériques : PayPal et autres services que tu utilises rarement pourraient encore contenir un solde;
- Tes crédits de voyage et de magasin : pense aux vols annulés, aux réservations modifiées, aux retours en magasin et aux remboursements versés sous forme de crédit;
- Les actions collectives : regarde les règlements et réclamations en cours pour vérifier si tu pourrais avoir droit à une indemnité.
- Les remises postales jamais réclamées : certains achats peuvent venir avec une remise à réclamer après coup. Vérifie tes anciens achats et tes courriels pour voir si tu en as laissé passer.
- Les produits faisant l'objet d'un rappel : vérifie si certains produits que tu possèdes ont été rappelés par le fabricant. Selon le rappel, tu pourrais avoir droit à un remboursement, un remplacement ou une autre forme de compensation.
Certaines de ces vérifications n'ont absolument rien donné dans mon cas. Mais pour quelques recherches, un peu de fouille et un appel téléphonique, disons que la chasse a été plutôt payante.
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