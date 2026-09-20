Panne de courant majeure planifiée à Québec : Voici quand le service sera rétabli

Le retour du courant pourrait prendre plus de temps que prévu pour certaines adresses. ⏳
Des travailleurs d'Hydro-Québec devant un camion.

Une interruption de service planifiée dans le secteur de Québec va toucher environ 60 000 personnes ce 20 septembre.

hydroquebec | X
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu fais partie des dizaines de milliers de personnes privées de courant ce week-end dans le secteur de Québec, tu te poses probablement une seule question : à quelle heure l'électricité va-t-elle revenir chez toi ? Voici ce que tu dois savoir avant le retour du courant.

À lire également : Une panne d'électricité majeure prévue à Québec pour 60 000 adresses ce week-end

Pour rappel, Hydro-Québec devra couper l'électricité à environ 60 000 adresses de Québec, de L'Ancienne-Lorette et de Saint-Gabriel-de-Valcartier dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 septembre, le temps d'effectuer des travaux jugés urgents au poste Neufchâtel. L'interruption, prévue de 17 h 30 à 6 h 30, vise avant tout à protéger la sécurité des équipes qui interviennent sur le réseau avant l'arrivée du froid.

Sauf que remettre le courant à 60 000 adresses en même temps, ce n'est pas aussi simple qu'appuyer sur un interrupteur. Selon la société d'État, le réseau ne sera pas rebranché d'un seul coup dès 6 h 30 : Hydro-Québec procède plutôt à un rétablissement graduel du service pour éviter une surcharge qui pourrait causer de nouveaux bris.

Concrètement, cette procédure permet de répartir la charge entre les équipements pendant le retour du courant. Si ton voisin retrouve l'électricité avant toi lundi matin, c'est fort probablement à cause de cette technique, qui peut faire durer l'interruption pour certaines adresses. « La prolongation peut alors durer de 30 minutes à 5 heures, le délai moyen étant de 2 heures », prévient-on.

Cette procédure est surtout utilisée entre le début de novembre et la fin d'avril, quand le réseau est fortement sollicité par le froid. Elle peut toutefois aussi être appliquée lors de pannes majeures, comme celle prévue à Québec.

Voici quelques gestes proposés par Hydro-Québec qui pourraient faciliter le retour du courant chez toi :

  • Éteins les appareils électriques qui étaient en marche au moment de la panne et attends un peu avant de les rallumer
  • Évite de prendre une douche ou de démarrer la laveuse ou le lave-vaisselle tout de suite après le retour du courant
  • Baisse ton chauffage au minimum, puis augmente la température graduellement
  • Débranche ton véhicule électrique pour éviter que la recharge redémarre automatiquement

Si tu veux savoir en temps réel si ton adresse est touchée par le rétablissement graduel du service, tu peux consulter Info-pannes ou télécharger l'application mobile d'Hydro-Québec, qui envoie des alertes personnalisées selon l'adresse choisie.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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