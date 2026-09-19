Cette destination «underrated» en République dominicaine est comme le nouveau Tulum du Sud
Nature luxuriante, plage tranquille et nouveaux « resorts »? OUI!
Le soleil qui te caresse la peau, le sable blanc qui te glisse entre les doigts, l'odeur de l'océan et le bruit des vagues : bien que le Québec soit une province qui offre des paysages majestueux, nos hivers frigorifiants et notre nature nordique rendent l'attrait des destinations tropicales particulièrement irrésistible. Ceci, ainsi que la possibilité de passer une semaine au chaud sans avoir à penser aux responsabilités du quotidien, expliquent en partie pourquoi la population québécoise démontre un intérêt très marqué pour les voyages de type tout inclus dans le sud.
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En général, Cuba, le Mexique et la République dominicaine font partie des destinations les plus prisées, et cette dernière est d'ailleurs en plein développement, alors qu'une région des plus paradisiaques présentée comme « les Caraïbes à l'état pur » accueille les voyageurs et voyageuses depuis quelques années seulement.
Il n'y a pas si longtemps, Tulum, au Mexique, était en plein essor et maintenant, c'est Miches, en République dominicaine, qui promet une aventure axée sur la nature tout en étant très tendance et écotouristique.
Situé à environ une heure et demie de route de l'aéroport de Punta Cana, ce petit coin de pays absolument magnifique te propose des plages aux eaux calmes grâce à la baie de Samaná, une quantité de sargasses modérée à légère, et des activités uniques à faire dans les environs.
Voici donc ce qui en fait un endroit à mettre sur ta bucket list!
Une nature juste... wow!
La Montaña Redonda, et la vue à partir d'une balançoire.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Ce qui rend cet endroit si intéressant, c'est son côté rural plutôt qu'urbain, ses plages immaculées et les activités implantées dans la culture, que tu peux découvrir durant ton séjour.
En effet, peu importe si tu préfères relaxer au bord de la piscine, ou explorer les environs, tu devrais y trouver ton compte. D'abord, les adeptes de sommets ne peuvent passer à côté de la Montaña Redonda, qui se traduit par la Montagne Ronde. Situé directement à Miches sur la Côte Esmeralda, l'endroit offre une vue à couper le souffle. Sa hauteur d'environ 1 000 pieds au-dessus du niveau de la mer te permet d'observer la flore, la baie de Samaná, l'océan Atlantique et les lagunes des environs.
Pour t'y rendre, tu peux choisir de faire une randonnée de trente à quarante minutes, mais note que le dénivelé est très raide. Sinon, tu peux opter pour la montée en véhicule tout terrain, qui est un peu (très) cahoteuse, mais qui te permet d'admirer le paysage. Une fois tout en haut, des balançoires, un belvédère, des hamacs, et un vélo suspendu te permettent de passer du bon temps devant le panorama de cette région digne d'une carte postale, mais aussi de prendre des photos tout simplement mémorables.
Découvrir des lieux incroyables, sur la terre, comme sur la mer
Le parc national de Los Haitises est magnifique. Promiches | Courtoisie
Si tu adores faire du bateau et visiter des îles, le parc national de Los Haitises est aussi un incontournable. Cette fois, tu devras quitter la ville par la mer, et selon le port duquel tu pars, tu en as pour environ 45 minutes à une heure et demie de trajet, selon les conditions météorologiques.
Une grotte calcaire du parc national de Los Haitises et une gravure laissée par les Taïnos. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Une fois au parc, tu pourras suivre un parcours qui serpente entre des tunnels de mangroves, des forêts impressionantes qui poussent dans l'eau salée, avec des racines qui s'entremêlent au-dessus et sous la surface, servant ainsi de refuge pour plein de poissons et d'oiseaux.
Ce sera aussi l'occasion d'explorer des grottes calcaires où on peut voir des gravures laissées par les Taïnos, le peuple autochtone qui vivait dans les Caraïbes avant l'arrivée des Européens. Tu pourras te plonger dans une autre époque, une autre culture et peut-être voir de petites chauves-souris. Si tu as envie d'avoir l'impression d'être dans un film, c'est exactement ce qui t'y attend.
Les îlots karstiques du parc national de Los Haitises. Promiches | Courtoisie
Le parc est également parsemé d'une multitude d'îlots karstiques : des mini-montagnes de calcaire sculptées par des millions d'années d'érosion, qui font partie des paysages les plus rares et spectaculaires au monde, un peu comme une version caribéenne de la baie d'Ha Long au Vietnam, mais à moins de cinq heures d'avion à partir de Montréal, plutôt que plus de vingt heures. Puis, de janvier à mars, les baleines à bosse viennent donner naissance à leur progéniture dans la baie, ajoutant encore plus de magie à l'expérience.
Plonger dans l'artisanat local
Une démonstration sur une ferme de la Route du cacao de Canducito. Promiches | Courtoisie
Et si tu as la dent sucrée, ne manque pas la chance de visiter la Plantation de cacao Canducito (ou Route du cacao de Canducito). Ton rêve d'en savoir plus sur la confection du chocolat, de la récolte au produit final, pourra se réaliser. Et oui, tu pourras goûter à la pulpe de cacao (dont la saveur rappelle un peu la mangue), à la fève séchée, et à plusieurs produits créés à partir du cacao, dont des alcools, des tartinades, une boisson chaude, et bien sûr, des tablettes de chocolat (certains doivent être achetés). MIAM!
Tu peux déguster des fèves de cacao séchées. Noémi Lincourt | Narcity Québec
C'est une activité touristique, oui, mais les propriétaires et leur équipe, qui s'occupent de la présentation de cette ferme familiale, invitent les gens dans leur monde d'une manière aussi chaleureuse qu'éducative. Ils et elles interagissent avec le groupe et parlent de leur quotidien ainsi que de la réalité de leur profession de manière très engageante. Tout ça en espagnol évidemment, mais même avec la barrière linguistique (quand même réduite par une personne qui traduit), ça pourrait bien devenir la partie favorite de ton voyage grâce à l'ambiance intimiste, même en groupe, et le plaisir tout simple (et délicieux) d'en apprendre plus sur le cacao, cet ingrédient qu'on consomme de plusieurs manières.
Une présentation des alcools faits avec le cacao. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Mais ce n'est pas tout ce que ce bout de pays a à offrir : tu peux aussi, entre autres, te détendre sur les onze kilomètres de sable fin de la Playa Esmeralda, nager dans les eaux turquoise de Media Luna, un banc de sable accessible seulement en petit bateau et entre mars et novembre, tu pourrais même assister à la ponte des tortues grâce au programme de conservation Protortuga. Bref, si tu veux partir à l'aventure, tu peux!
Les tout inclus
Au moment d'écrire ces lignes, plusieurs resorts tout inclus se sont installés dans cette oasis encore méconnue. C'est le Club Med, un 5 étoiles, qui a ouvert le bal à la fin de l'année 2019. Le Viva Miches by Wyndham, catégorie 4 étoiles, a suivi avec ses 535 chambres pour les familles comme pour les couples.
Le Zemí Miches, un 5 étoiles signé Hilton, s'est ajouté avec ses 500 chambres, suites et bungalows inspirés de la culture taïno. Puis, à l'été 2025, deux 5 étoiles jumeaux ont vu le jour : le Secrets Playa Esmeralda, réservé aux adultes, et le Dreams Playa Esmeralda, pensé pour toute la famille. Et ce n'est pas fini : le luxueux Four Seasons devrait débarquer au début de 2027, avec ses villas privées et son approche encore plus axée sur le développement durable.
Le Zemí Miches, un hôtel cinq étoiles. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Si tu veux une expérience de luxe, par exemple, le Zemí Miches offre exactement ça : des chambres modernes, quatorze restaurants, bars et lounges offrant des menus alléchants et même un buffet qui mérite sa réputation (il y a un bar à sushi décadent au buffet pour te donner une idée), en plus de quatre piscines et des foyers encastrés tout près de la plage où observer le coucher du soleil.
Le Zemí Miches offre une expérience haut de gamme. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Et sans être le plus abordable des environs, tu peux tout de même y réserver une chambre au moment d'écrire ces lignes pour 1 905 $ en occupation double en septembre, et ce, pour une chambre avec vue tropicale avec deux lits queen ou un lit king, ou 61 $ de plus pour la vue sur l'océan. Tu peux donc avoir l'expérience d'un vrai hôtel haut de gamme à moins de 2 000 $ la semaine par adulte. Le seul bémol? La plage directement devant l'hôtel n'est pas idéale pour se baigner à cause des roches dans l'eau, mais si tu veux bien marcher un peu au bord de l'eau, il est possible de profiter des plages des hôtels voisins sans problème.
Ainsi, avec sa nature bien conservée, ses activités passionnantes et ses resorts où le luxe et le tourisme écologique se rencontrent, Miches est une destination à découvrir et qui promet de gagner en popularité dans les prochaines années. Alors si tu veux y aller avant les foules, commence à faire tes recherches pour organiser ton voyage de rêve.