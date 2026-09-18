Plus de 5 000 bourses d'études au Canada : cet outil te trouve celles qui t'attendent

Jusqu'à 20 M$ en bourses resteraient non réclamés chaque année au pays. 😲

Des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal.

Le nouvel outil Wylfred répertorie les bourses d'études disponibles au Canada.

@umontreal | Instagram, Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Chaque année, jusqu'à 20 M$ en bourses d'études resteraient sans preneur au Canada. Pas parce que l'argent n'existe pas, mais parce que trop d'étudiants et étudiantes ignorent qu'ils y ont droit.

À lire également : Voici tous les programmes qui te payent pour étudier en 2025 au Québec

Une nouvelle plateforme, Wylfred, propose une solution à ce problème. Développée par Lexya Media, elle aide la communauté étudiante à repérer les bourses qui correspondent aux différents profils, parmi plus de 5 000 offertes au pays.

Si tu es aux études, tout ce que tu as à faire, c'est remplir un questionnaire, et l'outil analyse ensuite ton profil pour te proposer des bourses auxquelles tu pourrais être admissible. Les critères ne se limitent pas aux résultats scolaires : ton programme d'études, ta région, ton implication communautaire, ton parcours personnel et ta situation familiale peuvent tous entrer en ligne de compte.

« On n'a jamais eu accès à autant d'informations. Pourtant, trouver celle qui nous concerne n'a jamais été aussi complexe », résume Christian Desîlets, directeur du Département d'information et de communication de l'Université Laval.

Autre caractéristique : Wylfred continue de chercher même après l'inscription. Si une nouvelle bourse correspondant au profil d'une personne étudiante apparaît quelques mois plus tard, elle en sera avisée automatiquement, sans avoir à retourner vérifier elle-même sur la plateforme.

« Il y a quelque chose d'illogique dans le fait que des étudiants cherchent des façons de financer leurs études pendant que de l'argent qui leur est destiné reste inutilisé. L'objectif est simple : faire en sorte que l'aide qui existe déjà se rende aux personnes pour qui elle a été créée », explique Jean-Michel Veillette, cofondateur de Wylfred.

Bref, l'idée derrière Wylfred est de réduire le nombre d'étudiants et d’étudiantes qui passent à côté d'une aide financière à laquelle ils auraient pu avoir droit, simplement parce qu'ils ne savaient pas qu'elle existait.

Parce que, avec le coût de la vie qui explose et tes horaires chargés entre les cours et le travail, chaque sou de plus dans tes poches est le bienvenu.


La photo de couverture de gauche est utilisée à titre indicatif seulement.

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Québec Canada Argent
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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