Une expérience immersive à Montréal te donne l'impression d'être DANS un conte d'horreur

Ça promet d'être une sortie qui glace le sang!

Romy Victory dans la salle immersive du Veilleur. Droite : Une image de l'expérience immersive Le Veilleur.

Oasis Immersion propose une expérience immersive digne d'un conte d'horreur à Montréal.

@romyvictory | Instagram et @oasisimmersion | Instagram
Éditrice Junior

Tu cherches une bonne raison d'avoir la chair de poule cet automne? Une nouvelle expérience immersive à Montréal va te donner l'impression d'être dans un conte d'horreur, pas juste en train de le regarder ou l'écouter. Eh oui, OASIS immersion s'apprête à changer d'ambiance pour l'automne, et après les univers féeriques, festifs et sensoriels présentés au Palais des congrès, c'est maintenant au tour de l'horreur d'être à l'honneur, juste à temps pour l'Halloween.

À lire également : Une expo immersive pour les vrais fans de « true crime » débarque à Montréal

Avec Le Veilleur, l'endroit s'associe à Romy Victory, la créatrice de contenu franco-québécoise connue pour ses vidéos abordant des affaires criminelles, des mystères et des phénomènes inexpliqués.

L'idée derrière l'expérience : te faire vivre une histoire à glacer le sang de l'intérieur. Lors de six représentations, 200 spectateurs et spectatrices se retrouveront plongé.e.s dans un récit original et creepy, écrit par Romy elle-même, où projections à 360 degrés, environnements en 3D et son spatialisé transformeront progressivement l'espace environnant. Le décor ne restera jamais en place : il bougera avec l'histoire, comme si tu marchais littéralement à travers les pages d'un conte d'horreur qui évoque une présence constante, pour le meilleur et pour le pire.

« Je serai avec les spectateurs, dans le même espace, pendant que l'univers autour de nous se transforme au rythme du récit. On ne raconte plus simplement l'histoire : on la traverse ensemble », explique Romy Victory, qui est présente dans la salle pendant toute la représentation.

Active sur YouTube depuis 2017, Romy Victory a bâti une communauté de plus d'un million d'abonné.e.s autour de récits de true crime et de mystères non résolus, en plus de publier deux livres, Connexions mortelles et Pulsions – Les nouveaux visages du mal. Le Veilleur est sa première tentative dans l'expérience immersive en direct.

Bref, si tu cherches à te faire brasser un peu (dans le bon sens) avant l'Halloween, mets-toi une note dans le calendrier : les places risquent de partir vite, et les fantômes n'attendent pas.

Le Veilleur

Prix : À partir de 39 $ par personne

Quand : Les 22, 29 et 30 octobre 2026, à 18 h et 20 h

Adresse : Palais des congrès de Montréal - 301, rue Saint-Antoine O., Montréal, QC

Accessibilité : 13 ans et plus, accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet d'OASIS immersion


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
exposition immersiveoasis montréaloasis immersionhalloween montréal
MontréalCanadaChoses à faireChoses à faireQuébec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Une expo immersive pour les vrais fans de « true crime » débarque à Montréal

Attention, c'est 16 ans et plus, et avec raison!

8 activités à moins de 30 $ pour passer un week-end bien rempli à Montréal

Il y a plusieurs options gratuites!

9 activités à Montréal pour sortir sans te ruiner durant le week-end de la fête des Mères

Que ce soit pour gâter ta mère, ou toi-même!

L'expérience immersive Harry Potter à Montréal est à 20 $ pendant 2 jours seulement

C'est ta chance : l'univers magique quitte bientôt Montréal. ⚡🪄

18 produits de beauté de marques connues qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart

Quand le MÊME produit se vend 5 $ au Dollo et 15,97 $ au Walmart.🤯🤯🤯

Disparition de l'athlète canadienne Kalie McCrystal : Sa famille lui fait ses adieux

Portée disparue depuis le 1er septembre, les recherches n'ont pas permis de la retrouver.

Solde d'automne chez Canadian Tire : 9 trouvailles avec de gros rabais allant jusqu'à 600$

C'est le moment parfait pour te gâter sans te ruiner. 😍✨

Élections 2026 : 6 moments qui ont brassé dans « Le grand débat des chefs » de Noovo/Crave

Ce deuxième débat était un brin plus corsé que la veille! 🥴

Trafic d’opioïdes dangereux à Sherbrooke : 6 hommes accusés et un est toujours recherché

La GRC demande d’être attentif. 👀

Rappel important de framboises surgelées au Québec : vérifie ton congélateur

Des cas de maladie ont déjà été signalés. 😳

Acte « hostile »? Voici ce que pense Donald Trump du rapprochement Canada-Europe

Il y a des crises de jalousie moins intenses à OD! 🫠

8 activités à moins de 30 $ pour passer un week-end bien rempli à Montréal

Il y a plusieurs options gratuites!

6 emplois au gouvernement du Canada au Québec qui paient jusqu’à 121 000 $ par année

Certains postes ne demandent pas de diplôme universitaire.

Ce sel de luxe populaire coûte 55 % moins cher au Costco que sur Amazon

Histoire d'avoir une table « fancy », sans l'étiquette... salée!