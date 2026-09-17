Une expérience immersive à Montréal te donne l'impression d'être DANS un conte d'horreur
Ça promet d'être une sortie qui glace le sang!
Tu cherches une bonne raison d'avoir la chair de poule cet automne? Une nouvelle expérience immersive à Montréal va te donner l'impression d'être dans un conte d'horreur, pas juste en train de le regarder ou l'écouter. Eh oui, OASIS immersion s'apprête à changer d'ambiance pour l'automne, et après les univers féeriques, festifs et sensoriels présentés au Palais des congrès, c'est maintenant au tour de l'horreur d'être à l'honneur, juste à temps pour l'Halloween.
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Avec Le Veilleur, l'endroit s'associe à Romy Victory, la créatrice de contenu franco-québécoise connue pour ses vidéos abordant des affaires criminelles, des mystères et des phénomènes inexpliqués.
L'idée derrière l'expérience : te faire vivre une histoire à glacer le sang de l'intérieur. Lors de six représentations, 200 spectateurs et spectatrices se retrouveront plongé.e.s dans un récit original et creepy, écrit par Romy elle-même, où projections à 360 degrés, environnements en 3D et son spatialisé transformeront progressivement l'espace environnant. Le décor ne restera jamais en place : il bougera avec l'histoire, comme si tu marchais littéralement à travers les pages d'un conte d'horreur qui évoque une présence constante, pour le meilleur et pour le pire.
« Je serai avec les spectateurs, dans le même espace, pendant que l'univers autour de nous se transforme au rythme du récit. On ne raconte plus simplement l'histoire : on la traverse ensemble », explique Romy Victory, qui est présente dans la salle pendant toute la représentation.
Active sur YouTube depuis 2017, Romy Victory a bâti une communauté de plus d'un million d'abonné.e.s autour de récits de true crime et de mystères non résolus, en plus de publier deux livres, Connexions mortelles et Pulsions – Les nouveaux visages du mal. Le Veilleur est sa première tentative dans l'expérience immersive en direct.
Bref, si tu cherches à te faire brasser un peu (dans le bon sens) avant l'Halloween, mets-toi une note dans le calendrier : les places risquent de partir vite, et les fantômes n'attendent pas.
Le Veilleur
Prix : À partir de 39 $ par personne
Quand : Les 22, 29 et 30 octobre 2026, à 18 h et 20 h
Adresse : Palais des congrès de Montréal - 301, rue Saint-Antoine O., Montréal, QC
Accessibilité : 13 ans et plus, accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
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