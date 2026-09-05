Prédictions météo d'octobre 2026 au Québec : la neige risque de tomber avant l'Halloween
Ton balai à neige pourrait servir plus tôt que tu penses. 🚗❄️
On n'a même pas fini de profiter des dernières journées chaudes que les prévisions météo d'octobre 2026 au Québec sont déjà sorties, et le message est clair : l'hiver ne perdra pas de temps.
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En se fiant au Farmers' Almanac et au Old Farmer's Almanac, deux publications américaines qui se penchent chaque année sur les tendances météo à venir, on remarque que certains détails divergent, mais une chose revient : la neige fera son apparition avant la fin du mois.
Bien que leurs noms se ressemblent, les deux almanachs sont produits séparément, chacun avec sa propre méthode de calcul. Leurs prévisions ne prédisent pas la météo d'une journée précise, mais dégagent plutôt de grandes tendances à l'aide de modèles mathématiques et astronomiques transmis depuis des générations.
Selon le Farmers' Almanac
Pour les Maritimes et le Québec, ce calendrier prévoit un début de mois assez tranquille, presque trompeur, avant que la pluie et le vent ne s'imposent pour de bon. Le froid s'installe sérieusement vers la mi-octobre, avec du gel annoncé dans les terres, mais l'Action de grâce devrait passer entre les gouttes. Un court répit ensoleillé suit, avant que le mois ne conclue sur une note pluvieuse et venteuse, alors que les premiers flocons commencent à s'accrocher dans le nord.
1er au 3 octobre : Temps frisquet et venteux, avec des nuages qui s'accumulent dans les Maritimes; le Québec reste au sec, mais frais.
4 au 7 octobre : La province écope de pluie, mêlée à un peu de neige dans le nord.
8 au 11 octobre : Le vent et le refroidissement touchent toutes les régions; des averses éparses balaient les Maritimes, alors que quelques flocons se pointent encore dans le nord du Québec.
12 au 15 octobre : Air vif et frisquet, avec du gel par endroits à l'intérieur des terres, et une alternance de soleil et de nuages dans le sud du Québec, notamment. L'Action de grâce, elle, devrait s'en tirer au sec et au soleil.
16 au 19 octobre : Chute abrupte du mercure, avec du gel et des averses de neige probables en altitude et dans le nord du Québec.
20 au 23 octobre : Un redoux passager ramène le soleil et un ciel dégagé dans la majorité des régions, surtout dans le sud du Québec.
24 au 27 octobre : La pluie et le vent reviennent en force plus au sud; de la neige est possible dans le nord.
28 au 31 octobre : Ciel nuageux et frais pour l'Halloween, avec de légères averses dans les Maritimes, du temps sec dans le sud du Québec, et de la neige dans le nord.
Selon le Old Farmer's Almanac
De son côté, le Old Farmer's Almanac, en poste depuis plus de deux siècles comme le plus vieux périodique publié sans interruption en Amérique du Nord, voit les choses un peu différemment pour le sud du Québec cette année. Selon ses prévisions d'automne, septembre et octobre s'annoncent plus chauds que la normale à l'est de la province, mais plus frais à l'ouest, avec des précipitations au-dessus de la moyenne des deux côtés.
En chiffres, ça donne une température moyenne de 8,5 °C pour octobre (un demi-degré sous la normale à l'est, un degré sous la normale à l'ouest), avec 100 millimètres de précipitations prévus, soit 10 millimètres de plus que d'habitude.
Ici aussi, les premiers flocons sont attendus dès la mi-octobre, soit entre le 11 et le 17, en alternance avec de la pluie.
1er au 7 octobre : Des averses, suivies d'un retour du soleil; plutôt froid.
8 au 10 octobre : Des précipitations, mais chaud.
11 au 17 octobre : Un mélange de pluie et de neige, avec de l'air frisquet — les premiers flocons de la saison pourraient tomber durant cette période.
18 au 21 octobre : Ensoleillé, puis pluvieux; doux.
22 au 31 octobre : Ensoleillé, puis des ondées; chaud.
Le verdict
Impossible de dire lequel des deux almanachs aura raison sur les détails, mais le message est clair : octobre 2026 ne s'annonce pas comme un mois de transition en douceur. Entre une Action de grâce qui pourrait s'en tirer au sec et une Halloween où les manteaux sous les costumes seront de mise, mieux vaut prévoir autant le foulard que le parapluie, et planifier ton rendez-vous pour tes pneus d'hiver plus tôt que tard. La neige pourrait bien s'inviter avant même que les citrouilles soient sculptées.
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