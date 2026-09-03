Un nouveau billet de 20 $ est dévoilé au Canada et voici quand il sera en circulation

Bye-bye, Élisabeth II. Bonjour-Hi, Charles III. 👑

Des 20 $ canadiens.

La Banque du Canada a finalement révélé le nouveau billet de 20 $, qui entrera en circulation au début de 2027.

Mykhailo Polenok | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu t’étais attaché au visage de la défunte reine Élisabeth II sur le recto de tes billets de 20 $ canadiens, tu devras bientôt lui dire adieu. La Banque du Canada a dévoilé, ce jeudi 3 septembre à Ottawa, la nouvelle coupure qui sera mise en circulation d’un océan à l’autre dès la fin février 2027.

À lire également : Un nouveau 2 $ coloré est en circulation au Canada et voici à quoi il ressemble (PHOTO)

Il faut dire que ce nouveau billet de 20 $ se faisait attendre depuis un bon moment. En mai 2023, au moment du couronnement du roi Charles III, le gouvernement fédéral avait confirmé que la prochaine coupure de 20 $ continuerait d’arborer le portrait du monarque régnant, comme le veut la tradition.

Il s’agit d’ailleurs du tout premier billet de banque canadien à afficher le portrait de Charles III et de la première fois en plus de 70 ans qu’un nouveau monarque apparaît sur la coupure de 20 $, précise l’organe fédéral par communiqué.

Le nouveau billet de 20\u00a0$. C’est la première fois en 70 ans qu’un nouveau monarque apparaît sur le 20 $. Banque du Canada

Au recto, le portrait du roi est encadré d’une tapisserie florale et végétale qui rend hommage à son engagement de longue date envers l’environnement, indique la Banque du Canada.

On y retrouve notamment les treize emblèmes floraux officiels des provinces et territoires du pays, ainsi qu’une fenêtre circulaire visible des deux côtés du billet qui met en valeur des plantes ayant une importance culturelle pour les peuples autochtones.

Au verso, le billet présente le Mémorial national du Canada à Vimy, en France, érigé en hommage aux contributions et aux sacrifices du Canada lors des conflits militaires qui ont marqué son histoire.

À l’instar du plus récent billet de 10 $, mis en circulation en 2018 à l’effigie de Viola Desmond, cette nouvelle coupure adopte un format vertical, une deuxième pour la Banque du Canada. Comme c’est le cas depuis 2011, elle sera également fabriquée en polymère, tandis que le vert demeurera sa couleur dominante.

Puisque le billet de 20 $ est la coupure la plus utilisée au pays, cette nouvelle version comprend aussi des éléments de sécurité renforcés, précise la Banque du Canada.

Dans la bande de sécurité violette, certains motifs tournent, se transforment ou s’étirent lorsque le billet est manipulé. Des effets qui devraient permettre de vérifier plus facilement son authenticité, tout en compliquant la tâche des personnes qui tenteraient de le contrefaire.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a d’ailleurs décrit le nouveau billet comme étant à la fois « remarquable, symbolique et sûr », ajoutant espérer qu’il devienne une source de fierté pour le pays.

D’ici sa mise en circulation, la Banque du Canada prévoit continuer d’informer le public et les différentes parties prenantes, tout en collaborant avec les institutions financières, les fabricants d’appareils et l’industrie du traitement des billets afin de faciliter la transition.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
banque du canada charles iii gouvernement du canada roi charles iii
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Rappels d'aliments importants : Ces 48 produits sont visés au Québec

Du congélateur au garde-manger, fais le tour pour éviter des complications. 😳

Les États-Unis pourraient-ils envahir le Canada? Voici ce qu'un amiral américain a dit

Ça n'augure rien de bon... 😬

Ce populaire spa au Québec sera 2 fois plus GROS : voici le projet à 22 M$ (PHOTOS)

Une « lazy river », un bain flottant, deux rives et 12 acres : ça promet!

Hilroy s'excuse d'avoir oublié Terre-Neuve sur la carte de ses cahiers Canada

Tu peux même te faire rembourser pour cette erreur. 😲

Fête du Travail 2026 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

C'est le temps de bien planifier ton long week-end! 🚗

Propos controversés envers un centre de femmes : Un candidat de la CAQ se retire

« Des comportements de cette nature ne sont pas acceptables. »

L'administration Trump se moque de l'armée canadienne et Mark Carney répond sèchement

Il n'a pas mâché ses mots. 😑

8 des meilleures activités de 0 $ à 45 $ pour sortir à Montréal durant le long week-end

Tu veux avoir du fun? C'est par ici!

Aller chez Tim peut maintenant te rapporter de l'Argent Canadian Tire : voici comment

Ton café vient de devenir plus payant. ☕💰

Bernard Drainville de la CAQ dit « F*ck you, estie » à Trump et se reprend... à moitié

Christine Fréchette lui a demandé de retirer ses paroles, MAIS...