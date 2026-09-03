Un nouveau billet de 20 $ est dévoilé au Canada et voici quand il sera en circulation
Bye-bye, Élisabeth II. Bonjour-Hi, Charles III. 👑
Si tu t’étais attaché au visage de la défunte reine Élisabeth II sur le recto de tes billets de 20 $ canadiens, tu devras bientôt lui dire adieu. La Banque du Canada a dévoilé, ce jeudi 3 septembre à Ottawa, la nouvelle coupure qui sera mise en circulation d’un océan à l’autre dès la fin février 2027.
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Il faut dire que ce nouveau billet de 20 $ se faisait attendre depuis un bon moment. En mai 2023, au moment du couronnement du roi Charles III, le gouvernement fédéral avait confirmé que la prochaine coupure de 20 $ continuerait d’arborer le portrait du monarque régnant, comme le veut la tradition.
Il s’agit d’ailleurs du tout premier billet de banque canadien à afficher le portrait de Charles III et de la première fois en plus de 70 ans qu’un nouveau monarque apparaît sur la coupure de 20 $, précise l’organe fédéral par communiqué.
C’est la première fois en 70 ans qu’un nouveau monarque apparaît sur le 20 $. Banque du Canada
Au recto, le portrait du roi est encadré d’une tapisserie florale et végétale qui rend hommage à son engagement de longue date envers l’environnement, indique la Banque du Canada.
On y retrouve notamment les treize emblèmes floraux officiels des provinces et territoires du pays, ainsi qu’une fenêtre circulaire visible des deux côtés du billet qui met en valeur des plantes ayant une importance culturelle pour les peuples autochtones.
Au verso, le billet présente le Mémorial national du Canada à Vimy, en France, érigé en hommage aux contributions et aux sacrifices du Canada lors des conflits militaires qui ont marqué son histoire.
À l’instar du plus récent billet de 10 $, mis en circulation en 2018 à l’effigie de Viola Desmond, cette nouvelle coupure adopte un format vertical, une deuxième pour la Banque du Canada. Comme c’est le cas depuis 2011, elle sera également fabriquée en polymère, tandis que le vert demeurera sa couleur dominante.
Puisque le billet de 20 $ est la coupure la plus utilisée au pays, cette nouvelle version comprend aussi des éléments de sécurité renforcés, précise la Banque du Canada.
Dans la bande de sécurité violette, certains motifs tournent, se transforment ou s’étirent lorsque le billet est manipulé. Des effets qui devraient permettre de vérifier plus facilement son authenticité, tout en compliquant la tâche des personnes qui tenteraient de le contrefaire.
Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a d’ailleurs décrit le nouveau billet comme étant à la fois « remarquable, symbolique et sûr », ajoutant espérer qu’il devienne une source de fierté pour le pays.
D’ici sa mise en circulation, la Banque du Canada prévoit continuer d’informer le public et les différentes parties prenantes, tout en collaborant avec les institutions financières, les fabricants d’appareils et l’industrie du traitement des billets afin de faciliter la transition.
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