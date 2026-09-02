Ce populaire spa au Québec sera 2 fois plus GROS : voici le projet à 22 M$ (PHOTOS)
Une « lazy river », un bain flottant, deux rives et 12 acres : ça promet!
Si le Strøm spa nordique Saint-Sauveur est déjà un incontournable pour tes moments de détente, prépare-toi à en avoir plus pour ton argent : il s'apprête à avoir tout un glow up. Le Groupe STROM vient d'annoncer un investissement de 22 M$ pour agrandir son établissement des Laurentides, et le résultat s'annonce assez impressionnant.
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On parle ni plus ni moins que de doubler la superficie du site actuel, en réunissant pour la première fois les deux rives de la rivière à Simon dans une seule et même expérience thermale.
Le futur pavillon du Strøm Saint-Sauveur, niché entre la forêt et les montagnes des Laurentides.Strøm spa nordique Saint-Sauveur | Courtoisie
Parmi les nouveautés qui risquent de faire jaser : une rivière thermale de type lazy river, une première dans les Laurentides, où tu pourras te laisser flotter tranquillement au fil de l'eau et de la forêt.
Le nouveau parcours extérieur « lazy river » du Strøm Saint-Sauveur, entouré de nature et de bassins fumantsStrøm spa nordique Saint-Sauveur | Courtoisie
Il y aura aussi un bain flottant au sel d'Epsom, un grand bassin extérieur chaud avec vue sur la rivière, ainsi qu'un pavillon intérieur complet (bain vapeur, bain froid, salle d'exfoliation) pour profiter de la thermothérapie été comme hiver.
Le nouveau bain flottant au sel d'Epsom au Strøm Saint-Sauveur.Strøm spa nordique Saint-Sauveur | Courtoisie
Ajoute à ça de nouveaux vestiaires plus spacieux, une boutique et un accueil repensé avec bornes autonomes et bracelets intelligents pour fluidifier ta visite. Le site, qui s'étendra sur 12 acres, promet des points de vue complètement inédits sur l'autre rive de la rivière.
La terrasse et le bassin extérieur chaud de la phase 2 du Strøm Saint-SauveurStrøm spa nordique Saint-Sauveur | Courtoisie
Si tu sais déjà que tu vas y faire une visite, sache qu'une prévente exclusive a été lancée le 1er septembre 2026, avec des rabais pouvant aller jusqu'à 50 % pour une durée limitée, en ligne au stromspa.com et directement en spa. Et pas de panique si tu voulais y aller cet automne : les installations actuelles restent entièrement accessibles jusqu'à la fin des travaux.
L'ouverture officielle de cette phase 2 est prévue pour décembre. Garde donc l'oeil ouvert sur les réseaux sociaux de l'entreprise pour savoir exactement quand tu pourras découvrir les lieux.
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