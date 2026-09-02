Ce populaire spa au Québec sera 2 fois plus GROS : voici le projet à 22 M$ (PHOTOS)

Une « lazy river », un bain flottant, deux rives et 12 acres : ça promet!

Un des bassins thermaux extérieurs actuels du Strøm Saint-Sauveur. Droite : Rendu du nouveau pavillon et du bassin extérieur de la phase 2 du Strøm Saint-Sauveur.

Le Strøm spa nordique Saint-Sauveur sera deux fois plus gros.

Strøm spa nordique Saint-Sauveur | Courtoisie
Éditrice Junior

Si le Strøm spa nordique Saint-Sauveur est déjà un incontournable pour tes moments de détente, prépare-toi à en avoir plus pour ton argent : il s'apprête à avoir tout un glow up. Le Groupe STROM vient d'annoncer un investissement de 22 M$ pour agrandir son établissement des Laurentides, et le résultat s'annonce assez impressionnant.

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On parle ni plus ni moins que de doubler la superficie du site actuel, en réunissant pour la première fois les deux rives de la rivière à Simon dans une seule et même expérience thermale.

Vue a\u00e9rienne du nouveau pavillon du Str\u00f8m Saint-Sauveur dans les Laurentides. Le futur pavillon du Strøm Saint-Sauveur, niché entre la forêt et les montagnes des Laurentides.Strøm spa nordique Saint-Sauveur | Courtoisie

Parmi les nouveautés qui risquent de faire jaser : une rivière thermale de type lazy river, une première dans les Laurentides, où tu pourras te laisser flotter tranquillement au fil de l'eau et de la forêt.

Sentier menant aux bassins thermaux ext\u00e9rieurs du Str\u00f8m Saint-Sauveur et le bassin lazy river en automne Le nouveau parcours extérieur « lazy river » du Strøm Saint-Sauveur, entouré de nature et de bassins fumantsStrøm spa nordique Saint-Sauveur | Courtoisie

Il y aura aussi un bain flottant au sel d'Epsom, un grand bassin extérieur chaud avec vue sur la rivière, ainsi qu'un pavillon intérieur complet (bain vapeur, bain froid, salle d'exfoliation) pour profiter de la thermothérapie été comme hiver.

Bain flottant au sel d'Epsom du Str\u00f8m Saint-Sauveur. Le nouveau bain flottant au sel d'Epsom au Strøm Saint-Sauveur.Strøm spa nordique Saint-Sauveur | Courtoisie

Ajoute à ça de nouveaux vestiaires plus spacieux, une boutique et un accueil repensé avec bornes autonomes et bracelets intelligents pour fluidifier ta visite. Le site, qui s'étendra sur 12 acres, promet des points de vue complètement inédits sur l'autre rive de la rivière.

Chaises longues et bassin ext\u00e9rieur chauff\u00e9 du Str\u00f8m spa nordique Saint-Sauveur. La terrasse et le bassin extérieur chaud de la phase 2 du Strøm Saint-SauveurStrøm spa nordique Saint-Sauveur | Courtoisie

Si tu sais déjà que tu vas y faire une visite, sache qu'une prévente exclusive a été lancée le 1er septembre 2026, avec des rabais pouvant aller jusqu'à 50 % pour une durée limitée, en ligne au stromspa.com et directement en spa. Et pas de panique si tu voulais y aller cet automne : les installations actuelles restent entièrement accessibles jusqu'à la fin des travaux.

L'ouverture officielle de cette phase 2 est prévue pour décembre. Garde donc l'oeil ouvert sur les réseaux sociaux de l'entreprise pour savoir exactement quand tu pourras découvrir les lieux.


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Québec Canada Choses à faire Choses à faire
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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