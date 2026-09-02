Hilroy s'excuse d'avoir oublié Terre-Neuve sur la carte de ses cahiers Canada
Tu peux même te faire rembourser pour cette erreur. 😲
Que tu prennes le bleu ou le rouge pour les maths (même s'il n'y a qu'une bonne réponse ici et c'est rouge), les cahiers Canada font partie du décor de la rentrée depuis plus de 100 ans. Mais cette fois, c'est Hilroy qui aurait dû réviser sa géographie : sur la nouvelle version glacée de ses cahiers, la carte du pays a notamment oublié Terre-Neuve et le Cap-Breton en chemin.
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L'erreur se retrouve sur un cahier d'exercices de 40 pages, en vente depuis l'an dernier. Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont dénoncé l'omission, particulièrement des résidentes et résidents de Terre-Neuve et du Cap-Breton, qui ont exprimé leur mécontentement de voir leur coin de province rayé de la carte, au sens propre.
La version glacée du cahier Canada omet Terre-Neuve et le Cap-Breton, contrairement aux autres versions. Walmart, Narcity Québec
Et Terre-Neuve et le Cap-Breton ne seraient pas les seuls oubliés : l'archipel de Haida Gwaii, en Colombie-Britannique, manque aussi à l'appel.
Des excuses attendues
Face à cette bourde, l'entreprise Hilroy, une marque de la compagnie ACCO Brands, s'est excusée : « Une erreur de production a fait en sorte que Terre-Neuve et le Cap-Breton ont été omis de la carte sur notre couverture glacée. C'est notre erreur, et nous en sommes désolés », peut-on lire dans une déclaration partagée sur Facebook ce 1er septembre. La compagnie affirme avoir déjà cessé la distribution du cahier fautif, le temps de corriger le visuel.
Si tu as acheté l'un de ces cahiers Canada, tu peux te faire rembourser ou demander un remplacement via le site accobrandscanada.com.
En attendant que la carte soit corrigée, les profs de géographie auront une activité assez intéressante pour leurs cours : dessine les éléments manquants sur ton cahier!
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