Le lac Ontario devient officiellement «Lake America» aux États-Unis : Trump signe le décret
« Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est un océan... »
Le président des États-Unis, Donald Trump, persiste et signe... littéralement. Après avoir publié une vidéo dans laquelle on le voyait changer manuellement le nom du lac Ontario en « Lake America », voilà qu'un décret présidentiel vient officiellement d'être signé.
À lire également : Donald Trump change le nom du lac Ontario pour « Lake America » dans un TikTok (VIDÉO)
Le résident de la Maison-Blanche en a fait l'annonce officielle ce jeudi 27 août dans le Bureau ovale, devant une carte affichant ce nouveau nom. Il a notamment affirmé que le Canada avait été dur à gérer et a mis à exécution la menace qu’il avait formulée mardi de rebaptiser cette étendue d’eau.
« Les dirigeants canadiens nous ont maltraités, ce sont des gens désagréables », a dit Donald Trump. « C’est la pire nation avec qui faire des affaires. »
« Quand vous y pensez, on a maintenant un golfe, un lac. Tout ce qui nous manque, c'est un océan », a-t-il lancé.
Ce jeudi matin, il avait publié une vidéo TikTok dans laquelle il biffait au marqueur noir le nom original du lac pour le remplacer par « Lake America ».
« Tout ce qu’il faut [pour changer le nom du lac], c’est un bon stylo et un peu d’intelligence. Le lac Ontario, c’est terminé », dit-il.
@realdonaldtrump LAKE AMERICA GREAT AGAIN!
♬ original sound - President Donald J Trump
« Alors maintenant, nous avons un lac et nous avons un golfe. Parce que nous avons le golfe d’Amérique et maintenant, nous avons le lac America », conclut Trump.
À noter que cette décision ne s’applique qu’aux documents du gouvernement fédéral américain, mais certains services de cartographie en ligne ont également effectué le changement.
Au Canada, c’est la Commission de toponymie du Canada, créée en 1897, qui encadre l’approbation des noms géographiques, y compris ceux des plans d’eau.
Ainsi, même si Donald Trump parvenait à rebaptiser officiellement le lac Ontario du côté américain, ce changement n’aurait aucune incidence au Canada, puisqu’un pays ne peut pas imposer aux autres la façon de nommer un lieu.
On l’a notamment vu avec le golfe du Mexique. En janvier 2025, Trump a signé un décret pour le renommer « golfe d’Amérique ».
Une fois le décret présidentiel signé, c’est les U.S. Board on Geographic Names qui est chargé d’officialiser le nouveau toponyme, ce qui entraîne ensuite la mise à jour des cartes, de certains services comme Google Maps et des documents fédéraux américains.
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