Le lac Ontario devient officiellement «Lake America» aux États-Unis : Trump signe le décret

« Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est un océan... »

Donald Trump. Droite : une carte avec « Lake Amerika ».

Le lac Ontario est officiellement devenu le «Lake America», après la signature d'un décret présidentiel de Donald Trump.

@WhiteHouse | X
Éditeur Junior, Nouvelles

Le président des États-Unis, Donald Trump, persiste et signe... littéralement. Après avoir publié une vidéo dans laquelle on le voyait changer manuellement le nom du lac Ontario en « Lake America », voilà qu'un décret présidentiel vient officiellement d'être signé.

À lire également : Donald Trump change le nom du lac Ontario pour « Lake America » dans un TikTok (VIDÉO)

Le résident de la Maison-Blanche en a fait l'annonce officielle ce jeudi 27 août dans le Bureau ovale, devant une carte affichant ce nouveau nom. Il a notamment affirmé que le Canada avait été dur à gérer et a mis à exécution la menace qu’il avait formulée mardi de rebaptiser cette étendue d’eau.

« Les dirigeants canadiens nous ont maltraités, ce sont des gens désagréables », a dit Donald Trump. « C’est la pire nation avec qui faire des affaires. »

« Quand vous y pensez, on a maintenant un golfe, un lac. Tout ce qui nous manque, c'est un océan », a-t-il lancé.

Ce jeudi matin, il avait publié une vidéo TikTok dans laquelle il biffait au marqueur noir le nom original du lac pour le remplacer par « Lake America ».

« Tout ce qu’il faut [pour changer le nom du lac], c’est un bon stylo et un peu d’intelligence. Le lac Ontario, c’est terminé », dit-il.

@realdonaldtrump LAKE AMERICA GREAT AGAIN!
♬ original sound - President Donald J Trump

« Alors maintenant, nous avons un lac et nous avons un golfe. Parce que nous avons le golfe d’Amérique et maintenant, nous avons le lac America », conclut Trump.

À noter que cette décision ne s’applique qu’aux documents du gouvernement fédéral américain, mais certains services de cartographie en ligne ont également effectué le changement.

Au Canada, c’est la Commission de toponymie du Canada, créée en 1897, qui encadre l’approbation des noms géographiques, y compris ceux des plans d’eau.

Ainsi, même si Donald Trump parvenait à rebaptiser officiellement le lac Ontario du côté américain, ce changement n’aurait aucune incidence au Canada, puisqu’un pays ne peut pas imposer aux autres la façon de nommer un lieu.

On l’a notamment vu avec le golfe du Mexique. En janvier 2025, Trump a signé un décret pour le renommer « golfe d’Amérique ».

Une fois le décret présidentiel signé, c’est les U.S. Board on Geographic Names qui est chargé d’officialiser le nouveau toponyme, ce qui entraîne ensuite la mise à jour des cartes, de certains services comme Google Maps et des documents fédéraux américains.

From Your Site Articles
donald trump doug ford tarifs douaniers trump rob ford politique canadienne président des états-unis
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Donald Trump change le nom du lac Ontario pour « Lake America » dans un TikTok (VIDÉO)

« Maintenant, nous avons un lac et nous avons un golfe. »

Donald Trump veut renommer ce grand lac canadien en « lac d'Amérique »

Après le golfe du Mexique, il s'en prend à un autre plan d'eau... 🙃

Trump signs order to rename Lake Ontario to Lake America as tensions rise

Trump signs order renaming Lake Ontario

« J'aime les Canadiens français » : Trump se défend d'avoir menacé le français au Québec

Il blâme Mark Carney d'avoir menti.

Un logo « T » va apparaître sur tes aliments vendus au Maxi et Provigo : voici quoi savoir

Pour savoir les produits à choisir... et à ÉVITER. 😬

Les prédictions météo pour la 1re neige au Québec sont dévoilées et ça arrive trop vite

Sors ton balai à neige, tu vas en avoir besoin avant Halloween. ❄️😬

Cette prestation fédérale offrira bientôt un supplément de 150 $ à certains Québécois

Aucune demande n'est nécessaire pour la recevoir.

33 chaînes canadiennes et québécoises pour remplacer celles des États-Unis au quotidien

Il y a plus d'options que tu penses! 🇨🇦

Action collective contre Uber au Québec : Tu en fais peut-être déjà partie sans le savoir

Tu pourrais te faire rembourser des frais sans avoir rien à faire. 👀

30 000 batteries externes portatives rappelées par Winners, HomeSense et Marshalls au Canada

La batterie peut surchauffer et fondre pendant la recharge. 🔋🤯

Un nouvel entrepôt Mayrand va ouvrir au Québec et voici tout ce qu'on sait

Une nouvelle option qui va rivaliser avec Costco dans ton coin! 🤑

Ce festival de lanternes à Montréal est l'incontournable pour une date féérique cet automne

Pour la balade la plus romantique en ville alors que les températures se rafraîchissent. ✨

Donald Trump change le nom du lac Ontario pour « Lake America » dans un TikTok (VIDÉO)

« Maintenant, nous avons un lac et nous avons un golfe. »

2 employés d'Air Canada arrêtés pour trafic de drogue à l'aéroport de Montréal

Plus de 60 kg de cocaïne ont été saisis.