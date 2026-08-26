Les prédictions météo pour la 1re neige au Québec sont dévoilées et ça arrive trop vite
Sors ton balai à neige, tu vas en avoir besoin avant Halloween. ❄️😬
On n'a même pas fini de vider la piscine que Starbucks lance ses boissons d'automne et les almanachs, eux, parlent déjà de l'arrivée des premiers flocons. Le Old Farmer's Almanac et le Farmers' Almanac ont tous les deux publié leurs prévisions météo pour l'automne 2026 au Québec, et les deux publications arrivent à la même conclusion inconfortable : la première neige ne se fera pas attendre jusqu'en novembre.
À lire également : Les prévisions météo de septembre 2026 au Québec sont sorties et ça s'annonce déprimantMalgré des noms qui prêtent facilement à confusion, le Farmers' Almanac et le Old Farmer's Almanac sont deux publications complètement indépendantes, qui produisent leurs prévisions séparément selon leurs propres méthodes. Leur ressemblance s’arrête donc essentiellement à leur nom. N'empêche que sur un point, les deux almanachs s'accordent : les premiers flocons tomberont bel et bien en octobre. Reste à savoir quelle semaine nous fera subir ce supplice, et là, il n'y a pas de consensus.
Le mois d'octobre est le grand suspect
Les deux publications pointent le même mois, mais pas la même fenêtre.
Le Old Farmer's Almanac cible la mi-octobre pour le sud du Québec. Il annonce un épisode nettement plus frisquet entre le 11 et le 17 octobre, accompagné d'un mélange de pluie et de neige. Rien pour justifier de sortir la souffleuse, mais assez pour voir des flocons virevolter dans la lumière des lampadaires et recouvrir tes citrouilles décorées pour l'Halloween.
Le Farmers' Almanac, lui, prévoit quelque chose d'un peu différent pour cette période : ça devrait être frisquet, avec du gel par endroits dans les terres. Mélange de soleil et de nuages dans le sud du Québec et les Maritimes. Selon lui, la vraie bascule arrive une semaine plus tard, du 16 au 19 octobre, avec une chute marquée des températures, du gel et des averses de neige probables en altitude et dans le nord du Québec.
Dans le nord, c'est encore plus pressant
Si tu habites dans le nord de la province, la question n'est même pas de savoir si tu vas voir de la neige en octobre, mais combien de fois.
Le Farmers' Almanac prévoit de la pluie mêlée d'un peu de neige dans le nord du Québec dès le 4 au 7 octobre, puis des flocons du 8 au 11 octobre, de la neige possible du 24 au 27, et encore de la neige pour la toute fin du mois. Autrement dit : quatre occasions de sortir le balai à neige avant même d'avoir distribué les bonbons d'Halloween.
Un automne à deux vitesses
Côté températures, le portrait est loin d'être uniforme d'un bout à l'autre du sud de la province.
Le Old Farmer's Almanac prévoit un automne globalement plus chaud que la normale dans l'est du sud du Québec, alors que l'ouest devrait plutôt écoper d'une saison légèrement plus fraîche que la moyenne. Le point commun entre les deux : des précipitations supérieures à la normale partout. Plus de pluie, donc, mais aussi plus de matière première pour la neige quand le mercure décidera de plonger.
Concrètement, ça donne :
- Septembre : des températures qui tournent autour de 15 °C, avec des averses en début et en fin de mois, entrecoupées de belles journées ensoleillées. La fin du mois se gâte, avec du temps orageux, de la pluie abondante et des vents forts du 24 au 27, puis un risque de gel dans les terres du 28 au 30.
- Octobre : une moyenne mensuelle autour de 8,5 °C, soit sous les normales saisonnières. Bonne nouvelle quand même : un léger réchauffement est attendu vers la fin du mois.
Novembre, le mois où ça déraille pour vrai
D'habitude, novembre rime avec grisaille. Cette année, le blanc risque de voler la vedette.
Le Farmers' Almanac annonce des flocons dans le nord dès le début du mois, de la neige et du vent dans le centre et le nord vers le 8 au 11, puis un refroidissement généralisé avec des flocons dans les terres à la mi-novembre. Le vrai coup dur est prévu du 24 au 27 novembre, avec un système puissant qui pourrait apporter de la neige abondante sur le Québec. La fin du mois s'annonce froide et instable, avec des rafales de neige dans les terres et un possible mélange verglaçant dans le sud.
À prendre avec un grain de sel (ou de calcium)
Petit rappel avant de paniquer et de sortir tout ton attirail hivernal : on parle ici de tendances à long terme, et non d'un scénario coulé dans le béton.
Le Farmers' Almanac établit ses prédictions sur plusieurs semaines à partir d'une formule astronomique et mathématique utilisée depuis plus de deux siècles. Le Old Farmer's Almanac s'appuie de son côté sur des modèles climatiques et solaires, et non sur des données en temps réel. Il faut donc voir ces prévisions davantage comme une boussole que comme un bulletin météo au sens strict.
Ça n'empêche pas que les deux pointent la même direction cette année. Et comme on le sait tous ici, le froid arrive toujours plus vite qu'on pense.
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