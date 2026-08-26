Un logo « T » va apparaître sur tes aliments vendus au Maxi et Provigo : voici quoi savoir
Pour savoir les produits à choisir... et à ÉVITER. 😬
Ça sent le déjà-vu dans plusieurs épiceries au Québec. Loblaw, la maison mère de plusieurs bannières bien connues dans la province, comme Provigo, Maxi, Maxi et cie et Pharmaprix, ramène le fameux logo « T » sur ses tablettes. Ce petit triangle noir, qui indique à la clientèle qu'un produit est directement importé des États-Unis et touché par des tarifs douaniers, avait pourtant disparu depuis l'an dernier.
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C'est le président et chef de la direction de Loblaw, Per Bank, qui a annoncé la nouvelle dans un billet publié sur LinkedIn, ce 25 août.
Le symbole avait été introduit une première fois en mars 2025, en pleine première vague de tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Mais le 22 août 2025, le gouvernement fédéral avait annoncé qu'il retirerait la majorité de ses contre-tarifs sur les produits américains à compter du 1er septembre 2025, ce qui avait entraîné la disparition graduelle du « T » des tablettes.
Le hic, c'est que les négociations commerciales entre les deux pays ont échoué la semaine dernière. Résultat : Donald Trump est passé aux actes et a imposé des tarifs de 50 % sur des milliards de dollars d'exportations canadiennes, entrés en vigueur samedi le 22 août. En réponse, le Canada a annoncé de nouveaux contre-tarifs dollar pour dollar, qui entreront en vigueur le 8 septembre.
Ce qu'il faut savoir
Selon Per Bank, la clientèle verra le logo T sur un nombre relativement restreint de produits au départ, mais ce nombre va augmenter à mesure que les tarifs s'appliqueront à d'autres catégories.
Le logo de la feuille d'érable, qui identifie les produits fabriqués ou préparés au Canada, va lui aussi continuer d'apparaître sur les tablettes.
Le PDG a aussi tenu à rassurer sa clientèle sur un point précis : Loblaw ne tirera aucun profit des tarifs douaniers. « Lorsque les tarifs font augmenter nos coûts, toute hausse qui en résulte sur nos tablettes va refléter cet impact au sou près », précise-t-il en indiquant également que l'entreprise travaillera à trouver des alternatives d'ici pour réduire les coûts.
Où vas-tu voir le symbole?
Le symbole « T » revient dans les épiceries et magasins de l'entreprise Loblaw. Per Bank | LinkedIn
Au Québec, tu risques de croiser le symbole « T » chez Provigo, Maxi, Maxi et cie, Pharmaprix et T&T. Ailleurs au pays, il va aussi apparaître chez No Frills, Real Canadian Superstore et Shoppers Drug Mart.
Reste à voir combien de temps cette nouvelle escalade va durer, mais une chose est sûre : ton épicerie risque encore de changer dans les prochaines semaines.
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