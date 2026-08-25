Contre-tarifs canadiens : Voici TOUS les produits américains qui te coûteront plus cher
Parfums, tondeuses, poissons, fromages : la liste est TRÈS longue. 😮
Le gouvernement du Canada a présenté ce mardi 25 août les grandes lignes de sa riposte aux tarifs douaniers américains sur l’équivalent de 28 milliards de dollars d’exportation, allant des produits laitiers aux électroménagers, en passant par les téléphones intelligents et les fruits de mer. On t’a fait une courte liste de ces contre-tarifs canadiens.
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Dès le 8 septembre, Ottawa compte répliquer aux tarifs américains en imposant à son tour des droits de douane équivalents sur des importations en provenance des États-Unis. On dénombre près de 900 articles.
La réponse canadienne correspondra, tant en valeur qu’en taux, aux tarifs de 50 % appliqués depuis le 22 août dernier par Washington sur 27,6 milliards de dollars de produits canadiens, a indiqué ce mardi 25 août le ministre fédéral des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne.
Ces nouvelles mesures viseront principalement des secteurs comme l’acier et l’aluminium, les produits laitiers, les électroménagers, le matériel agricole, les pâtes et papiers, les plastiques et l’électronique.
« Il est bon de se rappeler que le plus grand pouvoir que l’on a, tous et toutes, c’est notre propre pouvoir d’achat. Dans nos épiceries, nos quincailleries, nos entreprises et à tous les ordres de gouvernement, on peut choisir d’acheter canadien, et on doit choisir d’acheter canadien », a souligné le ministre François-Philippe Champagne lors d’une conférence de presse.
Selon le ministre, ces contre-mesures tarifaires « protégeront les travailleurs, les agriculteurs, les familles et les entreprises, alors que nous bâtissons une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus diversifiée ».
À noter que ce ne sont pas les marques américaines qui sont visées, mais bien les produits d’origine américaine, c’est-à-dire ceux fabriqués aux États-Unis.
Voici un très court aperçu des produits américains visés par les nouveaux tarifs douaniers :
Poissons et fruits de mer (25 %)
- Crevettes
- Saumon
- Moules
- Morue
- Homard
- Truite
- Pétoncles
- Thon
- Calmar
- Huîtres
Fromages (25 %)
- Mozzarella
- Brie
- Cheddar
- Gouda
- Parmesan
- Fromage râpé
Lait, lactosérum et miel (50 %)
- Miel
- Protéines de lait
- Lait en poudre
Produits pour la cuisine (50 %)
- Mélanges pour muffins
- Mélasse
- Mélanges pour biscuits
- Mélanges pour gâteaux
Électroménagers (15 à 50 %)
- Laveuses-sécheuses
- Réfrigérateurs
- Appareils de climatisation
- Congélateurs
Électronique (25 à 50 %)
- Moniteurs d’ordinateur
- Téléphones intelligents
- Certaines pièces électroniques
- Équipements de réseau
Parfums et cosmétiques (50 %)
- Produits pour les cheveux
- Parfums
- Maquillage pour les yeux
- Rouge à lèvres
- Produits de manucure
- Eaux de toilette
Vêtements (50 %)
- Pantalons
- T-shirts
- Gants
- Robes
- Manteaux
- Vêtements de sport
- Chandails
- Mitaines
Papier et carton (25 à 50 %)
- Boîtes de carton
- Papier hygiénique
- Enveloppes
- Essuie-mains
Meubles (25 à 50 %)
- Fauteuils
- Meubles de chambre à coucher
- Tables
- Chaises
- Meubles de cuisine
Produits en aluminium (25 à 50 %)
- Fenêtres
- Papier d’aluminium
- Tuyaux
- Portes
- Articles de cuisine
Outils et coutellerie (15 à 50 %)
- Scies
- Cuillères
- Pinces
- Couteaux de cuisine
- Outils à main divers
- Fourchettes
- Tronçonneuses
Jeux, sports et plein air (50 %)
- Clubs de golf
- Consoles de jeux vidéo
- Cannes à pêche
- Matériel d’entraînement
- Articles de sport
Pour la liste complète des produits, c’est par ici.