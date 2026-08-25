Contre-tarifs canadiens : Voici TOUS les produits américains qui te coûteront plus cher

Parfums, tondeuses, poissons, fromages : la liste est TRÈS longue. 😮

Mark Carney. Droite : la section des fruits de mer à l'épicerie.

Ottawa a présenté les produits américains qui te coûteront plus cher en raison de contre-tarifs canadiens.

Mark Carney | Facebook, Photokvu | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le gouvernement du Canada a présenté ce mardi 25 août les grandes lignes de sa riposte aux tarifs douaniers américains sur l’équivalent de 28 milliards de dollars d’exportation, allant des produits laitiers aux électroménagers, en passant par les téléphones intelligents et les fruits de mer. On t’a fait une courte liste de ces contre-tarifs canadiens.

À lire également : Donald Trump veut renommer ce grand lac canadien en « lac d’Amérique »

Dès le 8 septembre, Ottawa compte répliquer aux tarifs américains en imposant à son tour des droits de douane équivalents sur des importations en provenance des États-Unis. On dénombre près de 900 articles.

La réponse canadienne correspondra, tant en valeur qu’en taux, aux tarifs de 50 % appliqués depuis le 22 août dernier par Washington sur 27,6 milliards de dollars de produits canadiens, a indiqué ce mardi 25 août le ministre fédéral des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne.

Ces nouvelles mesures viseront principalement des secteurs comme l’acier et l’aluminium, les produits laitiers, les électroménagers, le matériel agricole, les pâtes et papiers, les plastiques et l’électronique.

« Il est bon de se rappeler que le plus grand pouvoir que l’on a, tous et toutes, c’est notre propre pouvoir d’achat. Dans nos épiceries, nos quincailleries, nos entreprises et à tous les ordres de gouvernement, on peut choisir d’acheter canadien, et on doit choisir d’acheter canadien », a souligné le ministre François-Philippe Champagne lors d’une conférence de presse.

Selon le ministre, ces contre-mesures tarifaires « protégeront les travailleurs, les agriculteurs, les familles et les entreprises, alors que nous bâtissons une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus diversifiée ».

À noter que ce ne sont pas les marques américaines qui sont visées, mais bien les produits d’origine américaine, c’est-à-dire ceux fabriqués aux États-Unis.

Voici un très court aperçu des produits américains visés par les nouveaux tarifs douaniers :

Poissons et fruits de mer (25 %)
  • Crevettes
  • Saumon
  • Moules
  • Morue
  • Homard
  • Truite
  • Pétoncles
  • Thon
  • Calmar
  • Huîtres
Fromages (25 %)
  • Mozzarella
  • Brie
  • Cheddar
  • Gouda
  • Parmesan
  • Fromage râpé
Lait, lactosérum et miel (50 %)
  • Miel
  • Protéines de lait
  • Lait en poudre
Produits pour la cuisine (50 %)
  • Mélanges pour muffins
  • Mélasse
  • Mélanges pour biscuits
  • Mélanges pour gâteaux
Électroménagers (15 à 50 %)
  • Laveuses-sécheuses
  • Réfrigérateurs
  • Appareils de climatisation
  • Congélateurs
Électronique (25 à 50 %)
  • Moniteurs d’ordinateur
  • Téléphones intelligents
  • Certaines pièces électroniques
  • Équipements de réseau
Parfums et cosmétiques (50 %)
  • Produits pour les cheveux
  • Parfums
  • Maquillage pour les yeux
  • Rouge à lèvres
  • Produits de manucure
  • Eaux de toilette
Vêtements (50 %)
  • Pantalons
  • T-shirts
  • Gants
  • Robes
  • Manteaux
  • Vêtements de sport
  • Chandails
  • Mitaines
Papier et carton (25 à 50 %)
  • Boîtes de carton
  • Papier hygiénique
  • Enveloppes
  • Essuie-mains
Meubles (25 à 50 %)
  • Fauteuils
  • Meubles de chambre à coucher
  • Tables
  • Chaises
  • Meubles de cuisine
Produits en aluminium (25 à 50 %)
  • Fenêtres
  • Papier d’aluminium
  • Tuyaux
  • Portes
  • Articles de cuisine
Outils et coutellerie (15 à 50 %)
  • Scies
  • Cuillères
  • Pinces
  • Couteaux de cuisine
  • Outils à main divers
  • Fourchettes
  • Tronçonneuses
Jeux, sports et plein air (50 %)
  • Clubs de golf
  • Consoles de jeux vidéo
  • Cannes à pêche
  • Matériel d’entraînement
  • Articles de sport

Pour la liste complète des produits, c’est par ici.

From Your Site Articles
tarifs douaniers trump gouvernement du canada mark carney donald trump
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Trump attaque le Canada avec des tarifs de 50 % : Voici les produits qu'il compte taxer

De nouveaux tarifs sur une TRÈS longue liste de produits. 😲

Voici la (très) longue liste de produits canadiens visés par les nouveaux tarifs américains

Ça va du miel jusqu'aux décorations de Noël... 🙃

Ces produits vont coûter moins cher au Québec dès cette semaine : Voici la liste complète

Enfin une bonne nouvelle pour ton portefeuille à l'épicerie! 💸

Fini la TVQ sur ces produits d'épicerie au Québec : Voici la liste complète

Des produits que tu paieras maintenant moins cher. 💸

7 prestations et crédits d’impôt versés aux célibataires du Québec en septembre 2026

Tu as le droit à ton lot d’argent du gouvernement, même seul! 💸

On te démêle TOUTE la bisbille autour du podcast d'OD Panama animé par Rose et Jess du 5@7

Cette année, les twists de la production et le drama commencent avant la saison officielle. 👀🍿

Des nutritionnistes réagissent après la controverse des demi-bananes à Rythme FM

Dire que certaines personnes OSENT manger plus d'une banane par jour.🍌🤯

De 8 000$ à 16 900$ d'amendes : 7 restos à Montréal sanctionnés par le MAPAQ en 2026

Certains restaurateurs ont été condamnés à quatre ou cinq reprises en l'espace de quelques mois. 👀

Voici le top 12 des villes où « il fait bon vivre » au Québec en 2026

« Il est où, le bonheur, il est où? »

Donald Trump veut renommer ce grand lac canadien en « lac d'Amérique »

Après le golfe du Mexique, il s'en prend à un autre plan d'eau... 🙃

Christine Fréchette n'exclut pas de couper l'électricité aux États-Unis : Voici quoi savoir

« On ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas intimider. »

Accident à l'aéroport Montréal-Trudeau : Un employé happé par un avion est décédé

Son décès a été confirmé mardi matin.

Brendan Gallagher et Emma Fortin ont accueilli leur 2e bébé et c'est une petite fille

Le couple dévoile aussi le nom de leur deuxième petite princesse. 👀

« J'aime les Canadiens français » : Trump se défend d'avoir menacé le français au Québec

Il blâme Mark Carney d'avoir menti.