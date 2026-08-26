Action collective contre Uber au Québec : Tu en fais peut-être déjà partie sans le savoir
Tu pourrais te faire rembourser des frais sans avoir rien à faire. 👀
Si tu commandes régulièrement de la nourriture sur Uber Eats ou que tu utilises souvent les services d’un chauffeur ou d’une chauffeuse Uber, il y a de bonnes chances que la multinationale américaine te doive de l’argent, grâce à cette action collective au Québec, et ce, sans même que tu ne le saches. On te résume l’affaire.
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Une action collective contre Uber, autorisée par la Cour supérieure du Québec le 13 février 2025, poursuit son chemin devant les tribunaux. Le dossier vise Uber Technologies inc. ainsi que trois de ses filiales canadiennes, soit Uber Rasier Canada inc., Uber Portier Canada inc. et Uber Castor Canada inc.
Selon les allégations, Uber aurait facturé des frais d’annulation dont le montant n’est jamais clairement indiqué dans les conditions générales de la plateforme. Le libellé utilisé par l’entreprise, qui se contente de mentionner que des frais « peuvent » s’appliquer, serait trompeur, puisque, dans les faits, ces frais seraient facturés systématiquement.
Deux volets du service sont visés. Du côté des courses, la clientèle aurait dû payer des frais standards, souvent entre 5,75 $ et 6,90 $, après avoir annulé une course, parfois même lorsque le retard ou l’absence du chauffeur ou de la chauffeuse était en cause.
Du côté d'Uber Eats, certaines personnes auraient plutôt été facturées des frais de livraison ou même le plein montant de leur commande après l'avoir annulée, par exemple en corrigeant rapidement une erreur d'adresse.
La poursuite s'appuie sur la Loi sur la protection du consommateur du Québec, et demande à la fois un remboursement et des dommages punitifs.
Qui fait partie du groupe visé?
Aucune démarche n'est nécessaire pour être faire partie de l'action collective. Toute personne vivant au Québec qui a été facturée des frais d'annulation sur Uber ou Uber Eats depuis le 6 septembre 2019, incluant les annulations faites directement par Uber, fait automatiquement partie du recours et sera liée par tout jugement ou entente à venir.
Si tu souhaitais t'en dissocier, il est trop tard. Tu avais jusqu'au 30 avril dernier pour te retirer.
Que faire dès maintenant
Puisque les montants exacts n'ont pas encore été fixés par le tribunal, mieux vaut déjà rassembler tes preuves. Fouille ta boîte courriel à la recherche de messages mentionnant des frais d'annulation, ou consulte directement ton historique de commandes dans l'application pour voir combien de fois tu as été facturé.e depuis 2019.
Si tu annules souvent une course ou une commande, ces petits montants peuvent finir par s'additionner rapidement.
Pour suivre l'évolution du dossier ou poser une question, tu peux contacter le cabinet LPC Avocats
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