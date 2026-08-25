Dollarama vend des cosmétiques de la marque d'Ariana Grande pour 90 % moins cher
Non, ce ne sont pas des copies. 👀💄
Non, le Dollarama ne vend pas que des copies de grandes marques, au contraire. Depuis quelques années, des produits de marques populaires et réputées font leur apparition sur ses tablettes, et l’une des dernières trouvailles dans la section pharmacie et beauté vaut particulièrement le détour. Il s’agit de cosmétiques de r.e.m. beauty, la marque fondée par la chanteuse Ariana Grande, offerts à une fraction du prix demandé ailleurs.
À lire également : Les 14 meilleures trouvailles à dénicher selon les « accros du Costco »
Au cours des derniers jours, plusieurs items de la marque ont été repérés dans des Dollarama au Québec, dont le Sweetener Foundation, le tout premier fond de teint lancé par r.e.m. beauty à l'été 2023. Offert dans une gamme de 60 teintes, il avait notamment été présenté comme une formule hybride entre maquillage et soin de la peau « soigneusement conçue pour flouter, hydrater et unifier la peau ».
Et c’est surtout son prix chez Dollarama qui retient l’attention. Alors que le fond de teint est affiché à 52 $ sur le site Internet de Pharmaprix, plusieurs tubes portent l'étiquette de 5 $ au magasin du dollar. Ça représente une économie de 47 $, soit un peu plus de 90 % par rapport au prix affiché chez Pharmaprix.
Et non, Pharmaprix ne gonfle pas les prix : la comparaison avec le coût de la marque elle-même est également frappante. Le fond de teint est affiché à 35 $ US sur le site officiel de r.e.m. beauty, soit environ 49 $ CA.
Le fond de teint r.e.m. beauty n'est pas du tout au même prix chez Pharmaprix et Dollarama. Pharmaprix, Claudia Chrétien | Narcity Québec
Lors de notre visite, cinq teintes étaient offertes parmi les catégories de carnation de peau Fair, Light et Medium. L’offre risque toutefois de différer à ton Dollarama, puisque, comme souvent avec ce genre de trouvailles, l’inventaire peut varier considérablement d’une succursale à l’autre.
Le fond de teint se présente dans une bouteille transparente en plastique munie d’une pompe et d’un couvercle argentés. Fabriquée en Italie, sa formule à base d'eau contient notamment de la niacinamide, de l’extrait de feuilles de framboisier et de l’acide hyaluronique. Selon r.e.m. beauty, ces ingrédients contribuent entre autres à hydrater la peau, à lui donner de l’éclat et à réduire l’apparence des pores.
Le fond de teint r.e.m. beauty en vente au Dollarama.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Et pour un fond de teint à 5 $, le résultat à l'application est loin de donner l’impression d’un produit bas de gamme.
La marque décrit la formule comme offrant une couvrance moyenne et modulable, avec un fini mat satiné. Sa texture crémeuse s’étend facilement sur la peau sans l’alourdir. Une petite quantité suffit pour camoufler une bonne partie des cernes et uniformiser le teint, tout en gardant un résultat naturel.
Le plus gros défi risque plutôt d’être de trouver la bonne teinte en magasin. L’emballage donne un aperçu de la couleur, mais sans testeur, difficile de savoir précisément à quoi elle ressemblera une fois appliquée. Dans notre cas, le résultat sur la peau s’est toutefois révélé plutôt fidèle à la teinte présentée sur l’emballage.
Et pendant que tu fouilles la section beauté de Dollarama, garde l’œil ouvert : ce fond de teint n’est pas le seul produit r.e.m. beauty à s’être glissé sur les tablettes.
Le rouge à lèvres r.e.m. beauty en vente au Dollarama.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Le On Your Collar Matte Lipstick est également vendu au magasin du dollar, cette fois pour seulement 4 $. Ce rouge à lèvres mat est présentement affiché à 29 $ chez Pharmaprix ce qui représente 25 $ de différence.
Une seule couleur a été repérée lors de notre visite, soit Tiramisu, une teinte nude aux tons mauves et bruns. Le produit fait partie des premiers lancements de r.e.m. beauty et sa formule est conçue pour offrir une couleur mate longue tenue, sans assécher les lèvres.
Son emballage lui donne d’ailleurs une allure plus luxueuse que ce que son prix de 4 $ pourrait laisser croire. Le tube entièrement argenté est doté d’un couvercle aimanté et, à l’ouverture, une odeur rappelant le cacao se dégage du produit.
Lors de notre essai, le rouge à lèvres s’est appliqué facilement et la couleur est demeurée bien visible pendant plusieurs heures. Et si Tiramisu ne semble pas être ta teinte au premier coup d’œil, le résultat peut être facilement transformé en ajoutant un gloss par-dessus. Lors de notre test, celui-ci a atténué la couleur pour donner un résultat plus pâle et plus doux.
En mettant la main sur le fond de teint et le rouge à lèvres chez Dollarama, la facture s’élève donc à seulement 9 $. À titre comparatif, les prix actuellement affichés chez Pharmaprix pour ces deux produits totalisent 81 $, soit 72 $ de plus. Une différence qui rend ces trouvailles r.e.m. beauty au magasin du dollar difficiles à ignorer.
D’ailleurs, ces cosmétiques commencent déjà à faire réagir sur les réseaux sociaux. Dans les groupes consacrés aux aubaines Dollarama, plusieurs personnes partagent leurs achats r.e.m. beauty et les adresses où elles ont réussi à mettre la main sur certains produits.
Si tu veux mettre la main sur ces populaires produits signés Ariana Grande, tu ne devrais pas perdre trop de temps.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.