Les ventes du café où Ariana Grande est allée à Montréal ont explosé

Ils ont même renommé un café en son honneur. ☕️

Ariana Grande et Enzo Gandin au Café Meekha. Droite : La boisson Ameriana au Café Meekha.

Les ventes ont explosé au Café Meekha depuis le passage d'Ariana Grande.

@cafemeekha | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Le passage d'Ariana Grande dans la métropole n'a laissé No Tears Left to Cry à l'équipe d'un petit café du Village, seulement de la joie. Alors que la chanteuse était à Montréal pour trois concerts au Centre Bell à la fin juillet, elle s'est arrêtée au Café Meekha pour une boisson glacée. Une semaine plus tard, l'équipe confirme que cette visite impromptue a fait boule de neige pour leurs affaires.

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Narcity s'est entretenu avec la propriétaire Sithra Kandee ainsi qu'Enzo Gandin, un ami qui aide avec les communications et les réseaux sociaux du café, pour savoir ce qui s'est passé dans les jours suivants.

Ariana Grande s'est rendue au Meekha vers 14 h 30 le 29 juillet dernier. Quelques heures plus tard, l'établissement a partagé la vidéo de sa rencontre avec la pop star, ce qui a enflammé le Web : la publication a récolté des milliers de vues et de mentions « j'aime ».

« On n'a pas eu une hausse des ventes le jour même, parce que les gens n'étaient pas encore au courant. Par contre, dès le lendemain, on l'a vraiment ressentie », raconte-t-il.

Pendant les trois ou quatre jours suivants, la différence était claire. Le café venait tout juste de battre son record de ventes la fin de semaine précédente, grâce à un événement organisé sur place. Or, après le passage de la chanteuse, sans aucune occasion spéciale, l'affluence a été encore plus forte que la semaine d'avant.

« Ça a été nos meilleures journées depuis l'ouverture du café », indique la propriétaire qui a ouvert le 30 mai dernier.

L'Americano devient l'Ameriana

L'affiche du Ameriana au caf\u00e9 Meekha. Tu peux commander un Ameriana, soit un americano glacé, au Café Meekha.Courtoisie de Café Meekha

La commande d'Ariana Grande au café? Un Americano glacé et une bouteille d'eau. Depuis, c'est LA boisson que tout le monde veut essayer.

D'ailleurs, l'établissement a rebaptisé ce breuvage l'« Ameriana » pour lui rendre hommage via une petite affiche qui trône près de la caisse. « On n'a pas augmenté le prix du café et on n'a pas mis son visage dessus. C'est simplement un clin d'œil », précise l'équipe, alors que plusieurs veulent commander la même chose que la chanteuse.

Pourquoi a-t-elle choisi ce café-là?

Comme le café n'est ouvert que depuis un peu plus de deux mois, on s'est demandé pourquoi Ariana Grande avait choisi de s'y arrêter, spécifiquement.

« Les gens disent qu'elle séjournait peut-être au Ritz-Carlton ou au Sheraton, mais ces hôtels ne sont pas vraiment tout près du café », explique le barista.

Son hypothèse? La chanteuse aurait tout simplement été charmée par l'identité visuelle du café, notamment son fameux éléphant qu'on retrouve un peu partout dans le décor.

« Elle a complimenté notre logo et le fait que l'éléphant est présent un peu partout. Peut-être qu'elle a vu l'éléphant en passant et qu'elle a décidé d'entrer », avance-t-il.

Une communauté qui a plus que doublé

Le café comptait environ 500 abonné.e.s sur Instagram au moment de la visite. Une semaine plus tard, le compte en est à 1 245, et la popularité dépasse les réseaux sociaux.

« Des gens sont venus d'abord grâce à Ariana, mais ils sont restés parce qu'ils ont aimé le café. On a déjà des clients qui sont revenus une deuxième ou une troisième fois », dit-il.

Café Meekha

Adresse : 1227A, rue Atateken, Montréal, QC

Compte Instagram du Café Meekha

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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