Le nouveau Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion est ouvert et ça fait déjà fureur (VIDÉOS)

Il y avait déjà une centaine de personnes en file pour entrer ce matin! 😲

La file d'attente pour entrer au nouveau Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion.

Liquidation Marie a ouvert sa 14e succursale ce 6 août 2026.

Courtoisie Marie-Ève Breton
Éditrice sénior, Nouvelles

La frénésie du Liquidation Marie ne dérougit pas au Québec. Ce 6 août 2026, l'épicerie à bas prix a inauguré sa 14e succursale de la province, soit à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie.

À lire également : La nouvelle épicerie Liquidation Marie de Saint-Jérôme sera la plus grande au Québec

Et, on peut dire qu'elle était pas mal attendue alors qu'une longue file s'est formée pour assister à l'ouverture des portes à 9 h ce jeudi. Le premier client est d'ailleurs arrivé à 4 h du matin pour s'assurer la meilleure place.

La file devant le Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion \u00e0 l'ouverture ce 6 ao\u00fbt 2026. Une longue file s'est formée devant le nouveau Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion. Courtoisie Marie-Ève Breton

Selon les estimations, environ une centaine de personnes faisaient la file en avant du commerce. Celle-ci s'étirait sur presque deux cents mètres, soit sur presque toute la longueur du centre commercial.

Sur la page Facebook de l'entreprise, la propriétaire Marie-Ève Breton n'a pas caché son émotion face à cette ouverture. « 14 magasins... et ce n'est pas mon succès, c'est le nôtre », a-t-elle écrit, avant de remercier les membres de son personnel, qu'elle surnomme affectueusement ses « abeilles », ainsi que sa clientèle.

Rappelons que ce concept d'épicerie à bas prix mise sur la vente de produits alimentaires déclassés, de surplus d'inventaire et d'articles refusés par les grandes chaînes, offerts à des prix bien en dessous du marché.

Pour souligner l'inauguration à Vaudreuil-Dorion, une vente d'ouverture est en cours jusqu'au 12 août, ou jusqu'à épuisement des stocks. Alors, si tu es dans le secteur, tu peux t'y rendre et mettre la main sur des pâtes à 0,88 $, du fromage à 3,88 $ ou encore du bacon à 12,88 $ la caisse de cinq kilos.


« Chaque fois que vous entrez dans un de nos magasins, vous faites partie de notre histoire », a d'ailleurs ajouté la propriétaire, tout en promettant que l'aventure ne fait que commencer.

Liquidation Marie ne compte pas s'arrêter là. La bannière vise une cinquantaine de succursales au Québec d'ici trois ans, et d'autres ouvertures sont prévues d'ici l'automne, notamment à Victoriaville et à Sainte-Julie. Puis, en octobre, la succursale de Saint-Jérôme déménagera et deviendra la plus grande épicerie Liquidation Marie de la province.

Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion

Quand : Ouverture le 6 août 2026.

Adresse : 401, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, QC

Page Facebook de Liquidation Marie

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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