Le nouveau Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion est ouvert et ça fait déjà fureur (VIDÉOS)
Il y avait déjà une centaine de personnes en file pour entrer ce matin! 😲
La frénésie du Liquidation Marie ne dérougit pas au Québec. Ce 6 août 2026, l'épicerie à bas prix a inauguré sa 14e succursale de la province, soit à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie.
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Et, on peut dire qu'elle était pas mal attendue alors qu'une longue file s'est formée pour assister à l'ouverture des portes à 9 h ce jeudi. Le premier client est d'ailleurs arrivé à 4 h du matin pour s'assurer la meilleure place.
Une longue file s'est formée devant le nouveau Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion. Courtoisie Marie-Ève Breton
Selon les estimations, environ une centaine de personnes faisaient la file en avant du commerce. Celle-ci s'étirait sur presque deux cents mètres, soit sur presque toute la longueur du centre commercial.
Sur la page Facebook de l'entreprise, la propriétaire Marie-Ève Breton n'a pas caché son émotion face à cette ouverture. « 14 magasins... et ce n'est pas mon succès, c'est le nôtre », a-t-elle écrit, avant de remercier les membres de son personnel, qu'elle surnomme affectueusement ses « abeilles », ainsi que sa clientèle.
Rappelons que ce concept d'épicerie à bas prix mise sur la vente de produits alimentaires déclassés, de surplus d'inventaire et d'articles refusés par les grandes chaînes, offerts à des prix bien en dessous du marché.
Pour souligner l'inauguration à Vaudreuil-Dorion, une vente d'ouverture est en cours jusqu'au 12 août, ou jusqu'à épuisement des stocks. Alors, si tu es dans le secteur, tu peux t'y rendre et mettre la main sur des pâtes à 0,88 $, du fromage à 3,88 $ ou encore du bacon à 12,88 $ la caisse de cinq kilos.
« Chaque fois que vous entrez dans un de nos magasins, vous faites partie de notre histoire », a d'ailleurs ajouté la propriétaire, tout en promettant que l'aventure ne fait que commencer.
Liquidation Marie ne compte pas s'arrêter là. La bannière vise une cinquantaine de succursales au Québec d'ici trois ans, et d'autres ouvertures sont prévues d'ici l'automne, notamment à Victoriaville et à Sainte-Julie. Puis, en octobre, la succursale de Saint-Jérôme déménagera et deviendra la plus grande épicerie Liquidation Marie de la province.
Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion
Quand : Ouverture le 6 août 2026.
Adresse : 401, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, QC
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