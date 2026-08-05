6 beaux sacs transparents vendus sur Amazon qui sont livrés avant le week-end avec Prime

Non, ton festival n'est pas gâché! ✨

Une femme tient un sac transparent vendu sur Amazon. Droite : des boîtes Amazon Canada.

Tu peux te commander un beau sac transparent rapidement : voici nos chouchous sur Amazon Prime.

Amazon Canada, Osa855 | Dreamstime
Rédactrice en chef

Ton outfit de festival est prêt, ta playlist de pré-drink (avec ou sans alcool) aussi, mais est-ce que ton sac le sera à temps? Depuis qu'evenko a annoncé, à seulement quelques jours d'ÎleSoniq et de LASSO, que les sacs transparents seraient désormais la seule option acceptée sur les sites (sauf exceptions médicales et sacs d’hydratation), la nouvelle a fait pas mal jaser. Entre la frustration du timing serré et les questions à savoir magasiner un sac conforme en un temps record, plusieurs festivalières et festivaliers se retrouvent un peu pris au dépourvu. Heureusement, Narcity est là pour toi!

À lire également : ÎleSoniq annonce un nouveau règlement strict sur les sacs transparents et ça ne passe pas

Pas besoin de courir les magasins, de paniquer ou d'essayer d'en fabriquer un avec un Ziploc qui va te lâcher dès le premier drop. Avec Amazon Prime, tu peux commander un sac transparent qui respecte les dimensions permises (12 po x 12 po x 9 po) et le recevoir avant le week-end dans une bonne partie de la province... si tu commandes vite, bien sûr! On t'a déniché une sélection de sacs qui allient praticité et style, pour que tu puisses profiter du festival sans te soucier de la sécurité à l'entrée.

Sac  transparent à une bretelle ajustable - offert en 11 couleurs

\u200bSac transparent LATMAP avec sa magnifique bandouli\u00e8re l\u00e9opard.

Sac transparent avec sa magnifique bandoulière léopard à 36,99 $ sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 36,99 $ à 38,99 $ selon les couleurs

Si tu cherches un sac pratique sans sacrifier le style, celui-ci vaut le détour! Il offre une taille parfaite (7,87 x 4,5 x 11,5 pouces) pour garder tes essentiels à portée de main. On craque complètement pour la bandoulière ajustable en léopard, un motif qui vole la vedette dans les festivals cette année, qui ajoute une belle touche tendance à un sac ultra fonctionnel. Mais si le léopard n'est pas ton motif préf, sache qu'il y en a pour tous les goûts : brun, noir, rose, rouge, bleu et plus!

Il a obtenu la note de 4,6/5 après plus de 1 120 avis de la clientèle sur Amazon.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Sac transparent à bandoulière avec 3 pochettes -  offert en 8 couleurs

Sac transparent \u00e0 bandouli\u00e8re avec 3 pochettes.

Ce grand sac transparent à 36,99 $ sur Amazon respecte les dimensions permises.

Amazon Canada

Prix : 36,99 $

Si tu préfères avoir un peu plus d'espace, ce sac transparent est une excellente option. Avec son format de 12 x 12 x 6 po, il respecte les dimensions maximales permises pour plusieurs festivals et événements, dont celles d'evenko. Il est assez grand pour transporter tous tes essentiels de la journée : bouteille d'eau, chandail léger, portefeuille, téléphone, imperméable pliable et plus encore. On aime aussi ses trois pochettes à fermeture éclair qui permettent de tout garder bien organisé ainsi que celles en filet pour tes bouteilles d'eau. Offert en noir, gris, blanc, brun, bleu et rose, il s'agence facilement à tous les styles.

Celui-ci aussi est parmi les favoris de la clientèle, avec 4,6/5 suite à plus de 350 avis.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Petit sac transparent avec chaînette dorée

Petit sac transparent avec cha\u00eenette dor\u00e9e.

Avec sa chaîne dorée et son format pratique, il est parfait pour les concerts sans sacrifier le style à 24,99 $ sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : 24,99 $

Pour un sac avec un look plus glam, opte pour celui-ci. Son petit format (1,5 x 8 x 6 po) est parfait pour transporter ton téléphone, tes cartes, tes clés et quelques essentiels, tout en respectant les exigences du festival de ton choix. On adore sa chaîne dorée, détachable et ajustable, qui lui donne un style plus chic et parfait pour compléter une tenue sans sacrifier le côté pratique.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Petit sac transparent avec bandoulière réglable

\u200bSac \u00e0 main transparent avec bandouli\u00e8re r\u00e9glable.

Avec ses détails dorés et sa jolie bandoulière ce sac à 14,68 $ est parfait pour les festivals.

Amazon Canada

Prix : 14,68 $

À moins de 15 $, on aime particulièrement son allure plus raffinée, rehaussée de détails dorés et d'une large bandoulière en tissu qui le rendent aussi confortable qu'élégant. Avec son format compact d'environ 7,9 x 5,5 x 1,2 pouces, il est parfait si tu ne veux pas t'encombrer et que tu souhaites emporter seulement quelques essentiels.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Sac à dos transparent - offert en 2 couleurs 

Mini sac \u00e0 dos transparent et rose

Léger, pratique et confortable, il coûte moins de 35 $ sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 34,88 $

Si tu aimes avoir les mains libres et le plus de place possible en respectant les restrictions, ce mini sac à dos est une valeur sûre. Il a un format d'environ 12 x 12 x 6 pouces et comprend plusieurs compartiments pour garder tes essentiels bien organisés, ainsi qu'un porte-bouteille pratique sur le côté. Ses bretelles rembourrées assurent un confort accru, même lorsqu'il est porté toute la journée. En prime, il est offert en rose ou en gris.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Petit sac transparent à bandoulière noire 

Sac \u00e0 bandouli\u00e8re transparent

Avec ses détails noirs et son format compact, ce sac à 19 $ sur Amazon est un vrai passe-partout.

Amazon Canada

Prix : 18,98 $

Pour un sac transparent à la fois discret et facile à agencer, ce modèle à moins de 19 $ est un excellent choix. Ses bordures en cuir synthétique noir lui confèrent une allure plus élégante que celle des sacs entièrement transparents. Avec son format compact d'environ 9 x 6,7 x 2,8 pouces, il permet de transporter facilement un téléphone, un portefeuille, des clés et quelques essentiels sans restreindre tes mouvements.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada


À noter que les restrictions d'evenko, organisateur d'ÎleSoniq et de LASSO, étaient exactes au moment de la publication de cet article, mais elles pourraient changer. Mieux vaut vérifier auprès du festival avant de te déplacer.


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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

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