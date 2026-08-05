8 activités entre 0 $ et 30 $ pour t'offrir un super week-end à Montréal

Ces idées valent le coup d'œil, peu importe ton budget!

Le défilé des Lumières de Saint-Michel. Droite : Des gens devant un grand écran dans un parc à Montréal.

Quoi faire à Montréal le week-end du 7 au 9 août 2026.

la TOHU | YouTube, Promenade Masson | Facebook
Éditrice Junior

Si tu ressens un sentiment d'urgence à l'idée que l'été tire à sa fin, mais que ton budget te dit d'éviter les sorties dispendieuses à Montréal, il suffit de remplir ton calendrier avec des activités gratuites ou à petit prix. Heureusement, les options ne manquent pas et, pour occuper ton week-end du 7 au 9 août, on a quelques suggestions pour toi.

À lire également : 7 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en août 2026

Entre événements gratuits, spectacles et activités gourmandes, il y en a pour tous les goûts. De toute façon, on sait bien que c'est la bonne compagnie qui fait toute la différence, alors lâche un mot dans le group chat et profite de ce que la ville a à t'offrir avec tes personnes préférées.

T'amuser, danser et manger au Festival AfroMonde

Prix : Accès gratuit

Quand : Du 6 au 9 août 2026

Adresse : Quai de l'Horloge - Vieux-Port de Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Festival AfroMonde t'invite à faire le tour des cultures afrodescendantes dans une ambiance aussi festive que rassembleuse. Entre kiosques gourmands, spectacles de danse et de musique, défilés de mode, expositions, activités familiales et animations en continu, il y a de quoi manger, bouger, découvrir et célébrer tout au long de la journée.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet du Festival AfroMonde

Aller au défilé de Fierté Montréal

Prix : Plusieurs événements gratuits, certains sont payants

Quand : Le 9 août 2026, de 13 h à 16 h

Adresse : Boulevard René-Lévesque, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le festival Fierté Montréal bat son plein alors qu'une myriade d'événements célébrant les communautés 2SLGBTQIA+ sont en cours à Montréal. Ce dimanche, tu peux assister au point culminant des festivités : le Défilé de la Fierté. Cette année, des milliers de personnes se rassemblent pour célébrer la diversité sous le thème « Brillons ensemble! », alors ne manque pas ça!

Accessibilité : Accessible pour les personnes à mobilité réduite, non ou semi-voyantes, sourdes et malentendantes (LSQ), aux poussettes et plus encore

Site Internet de la Fierté Montréal

Participer aux activités du Festival international Présence autochtone

Prix : Plusieurs activités gratuites (certaines activités peuvent être payantes)

Quand : Jusqu'au 14 août 2026

Adresse : Place des Festivals, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Festival international Présence autochtone est de retour pour une nouvelle édition avec une programmation qui met en valeur les cultures et les artistes autochtones à travers le cinéma, la musique, le théâtre, la danse, les arts visuels, la littérature et les performances.

Ce week-end, tu peux notamment assister à un atelier de peinture sur planche à roulettes, admirer une déambulation de marionnettes géantes, découvrir le skate park VANS à la Place des Festivals ou encore voir des projections de films (45 $ pour l'accès à tous les films, 15 $ par séance individuelle), comme Regalia, Flowers of the Earth, Holy Brother et Capitaine au Cinéma du Musée.

Accessibilité : Plusieurs activités se déroulent dans des lieux accessibles, vérifier les détails selon chaque événement

Site Internet du Festival international Présence autochtone

Profiter de la programmation des Lumières de Saint-Michel 

Prix : Gratuit

Quand : Du 7 au 9 août 2026

Adresse : TOHU (plusieurs lieux environnants) - 2345, rue Jarry E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pendant trois jours, le quartier Saint-Michel s'illumine avec une foule d'activités gratuites pour tous les âges. Le vendredi, la Foulée illuminée invite les personnes participantes à prendre part à une marche ou une course festive dans les rues du quartier avant une soirée de danse et de musique. Le samedi, le Grand Défilé des Lumières transforme les rues avec un cortège de lanternes, de musique et d'artistes. Tout au long de la fin de semaine, tu pourras aussi profiter d'ateliers de fabrication de lanternes, de jeux libres, d'une chasse aux trésors, de spectacles de cirque et d'animations familiales.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Page Facebook de l'événement

Te régaler au Grand PoutineFest 

Prix : Accès gratuit (poutines entre 15 $ et 30 $)

Quand : Du 7 au 9 août 2026

Adresse : Place Vertu - 3131, boul. de la Côte-Vertu, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les fans de poutine peuvent se réjouir, alors que le Grand PoutineFest continue sa tournée en s'arrêtant à la Place Vertu. Le vendredi, tu peux profiter d'une soirée dégustation qui permet de goûter à cinq poutines différentes pour 57,50 $. Le samedi, un spectacle gratuit du groupe Spin, qui revisite les grands succès pop, rock et disco des années 1970 à aujourd'hui, est au programme. Le dimanche est consacré aux familles avec une poutine format enfant offerte à l'achat d'une poutine adulte.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Site Internet du Grand PoutineFest

Regarder un film sous les étoiles

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 8 août 2026, de 20 h 30 à 22 h

Adresse : Parc du Pélican - 2590, rue Masson, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Avec la pluie qui se présente un peu plus souvent que souhaité, s'il fait beau ce samedi, profite-en pour t'installer sous les étoiles pour une soirée cinéma gratuite au parc du Pélican. Le film québécois Ma Belle-mère est une sorcière (2025) sera projeté en plein air. Cette comédie familiale suit Margot, une préadolescente convaincue que la nouvelle conjointe de son père est une véritable sorcière, alors qu'elle tente de réunir sa famille. Pense à apporter une couverture, une chaise de camping ou des collations pour profiter pleinement de la projection.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Page Facebook de l'événement

Faire du patin à roulettes sur une piste extérieure à Verdun

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 8 août 2026, de 19 h à 22 h

Adresse : Patinoire du Canadiens du parc Willibrord - 800, rue Willibrord, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Enfile tes patins et profite d'une soirée disco en plein air à la patinoire du Canadiens du parc Willibrord. L'événement propose trois heures de musique et une ambiance festive pour patiner entre ami.e.s ou en famille. Les quads et les patins à roues alignées sont les bienvenus, et un prêt gratuit de patins est offert sur demande. Les enfants peuvent aussi participer, sous la supervision d'un.e adulte.

Page Facebook de l'événement

Célébrer la Journée du Quartier chinois à Montréal

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 8 août 2026

Adresse : Quartier chinois, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cette journée festive met en lumière la culture chinoise avec une foule d'activités gratuites réparties dans le Quartier chinois. Au programme : danse du lion, démonstrations d'arts martiaux, ateliers de danse du lion et de nœuds chinois, expositions, portes ouvertes, spectacles, kiosques d'organismes communautaires et animations culturelles. La journée se termine avec Chinatown NIGHT, une soirée de performances, de micro ouvert et de DJ.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet de la Journée du Quartier chinois

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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