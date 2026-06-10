8 activités entre 0 $ et 35 $ qui valent le détour à Montréal ce week-end

Le plus dur sera de choisir!

Deux personnes avec un mets du festival Pocha MTL. Droite : La plage de Verdun remplie de monde en été.

Quoi faire à Montréal : plusieurs activités abordables sont organisées du 12 au 14 juin 2026.

POCHA MTL | Facebook, @elasticcamel | Instagram
Éditrice Junior

Tu n'as pas besoin de te creuser la tête trop longtemps pour trouver quoi faire à prix abordables à Montréal ce week-end. Entre une fête sur roulettes dans une ancienne église, un festival consacré à la culture coréenne, des spectacles d'humour éclatés et même un troc de vêtements gratuit, les activités originales ne manquent pas du 12 au 14 juin.

À lire également : 6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en juin 2026

Que tu aies envie de manger, danser, rire, magasiner sans dépenser ou simplement profiter du beau temps, voici quelques idées pour remplir ton agenda de fin de semaine.

Profiter des spectacles gratuits des Francos

Prix : Gratuit - Certains spectacles payants

Quand : Du 12 au 20 juin 2026

Adresse : Quartier des spectacles - Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le coup d'envoi des Francos de Montréal sera donné ce vendredi et, tout au long du week-end, une quarantaine de prestations seront présentées. De Marie-Mai à Kassav', en passant par Ariane Roy, Piche, Wamen et même un battle de danse, la programmation promet un événement digne de l'été québécois, tout en célébrant le talent de la francophonie.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet des Francos de Montréal

Aller à la plage en ville

Prix : Gratuit

Quand : Ouverture prévue le 13 juin 2026

Adresse : Plage de Verdun - 4110, boul. LaSalle, Verdun, QC

Pourquoi tu dois y aller : À quelques minutes seulement du centre-ville, la plage de Verdun est l’un des meilleurs endroits où profiter d’une journée d’été sans quitter Montréal. Accessible en moins de dix minutes à pied en métro, elle permet de s’installer au bord de l’eau pour relaxer, lire, pique-niquer et, bien sûr, se baigner.

La plage doit rouvrir officiellement ce samedi, c'est donc l'occasion de te rafraichir dans une ambiance des plus festive.

Accessibilité : Accessible aux poussettes, rampes et sentiers d'accès, consulte la page Facebook de l’arrondissement pour vérifier l’état des conditions de baignade

Site Internet de la ville de Montréal

Faire du patin dans une église

Prix : 35 $ pour les 50 premières places, 40 $ par la suite

Quand : Le samedi 13 juin 2026 de 13 h à 16 h

Adresse : Le Monastère - 1439, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, le Sanctuaire du Monastère devient une immense piste de patin pour l'après-midi. Que tu sois déjà à l'aise sur tes patins ou que tu veuilles simplement profiter de l'ambiance, l'événement promet trois heures de musique, de danse et de plaisir dans un décor unique à Montréal. Faire du patin à roulettes dans un lieu magnifique? Pourquoi pas?!

Page Facebook de l'événement

Te créer une nouvelle garde-robe gratuitement

Prix : Gratuit

Quand : Le dimanche 14 juin 2026 de 13 h à 15 h

Adresse : Espace des Possibles - 1052, rue Beaubien E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Au lieu d'acheter de nouveaux vêtements pour l'été, tu peux simplement échanger ceux que tu ne portes plus. Ce rendez-vous organisé dans La Petite-Patrie te permet de renouveler ton garde-robe de façon économique et écoresponsable tout en rencontrant des gens du quartier. C'est l'occasion parfaite de faire un peu de ménage dans tes tiroirs et de repartir avec quelques trouvailles qui auront une deuxième vie. Choisis un maximum de dix pièces (propres) à échanger, assure-toi de les apporter avant 14 h 30 et le tour est joué!

Accessibilité : Accessible aux poussettes, pour avoir accès aux rampes temporaires, il faut contacter edp@atse-rpp.org

Page Facebook de l'événement

Profiter de la programmation d'un festival d'humour

Prix : 25 $ par spectacle

Quand : Du 12 au 27 juin 2026

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes l'humour qui sort des sentiers battus, le Minifest est une excellente excuse pour découvrir de nouveaux talents et voir des artistes établi.e.s dans une ambiance beaucoup plus intime qu'une grande salle. Pendant plus de deux semaines, une série de spectacles qui mélangent impro, doublage, personnages absurdes et concepts complètement déjantés débarquent un peu partout en ville. Comme la programmation change chaque soir, tu peux y retourner plusieurs fois sans vivre la même expérience.

Il y a même des options gratuites, alors jette un coup d'œil à cet événement!

Site Internet du Festival Minifest

Célébrer l'arrivée de l'été avec un BBQ gratuit et des activités de quartier

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 13 juin 2026 de 10 h à 18 h

Adresse : Place Darlington - 2805, place Darlington, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cette fête de quartier rassemble tout ce qu'il faut pour profiter d'une belle journée dehors. Au programme, il y a de la musique, un marché local, des kiosques communautaires, des ateliers pour petits et grands ainsi qu'un BBQ collectif gratuit. Tu pourras aussi regarder un match de soccer sur écran géant, participer à des tirages et découvrir des organismes du secteur. C'est une activité parfaite pour profiter de l'ambiance festive qui marque le début de l'été.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Page Facebook de l'événement

Plonger dans la culture coréenne le temps d'un week-end

Prix : 5 $ (gratuit pour les moins de 12 ans et les 65 ans et plus)

Quand : Du 11 au 14 juin 2026

Adresse : Bassin Peel - 1065, rue de la Commune O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Que tu sois déjà adepte de la culture coréenne ou simplement curieux.se d'en faire la découverte, le festival POCHA MTL rassemble plusieurs des éléments qui font son succès partout dans le monde. Tu pourras goûter à de la cuisine de rue coréenne, assister à des performances de danse et de musique, magasiner auprès de commerçant.e.s spécialisé.e.s et même participer aux populaires séances de Random Play Dance. Avec son ambiance festive au bord du canal, c'est une belle occasion de voyager sans quitter Montréal.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Site Internet de Asiasie

Aller au block party QUEEN & QUEER du festival Mural

Prix : Gratuit

Quand : Le jeudi 11 juin 2026 à 17 h

Adresse : Scène St-Laurent Fizz - 3433 boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Envie de faire la fête? Un block party organisé par QUEEN & QUEER en collaboration avec Mural invite les personnes participantes à célébrer la communauté queer dans une ambiance inclusive et festive.

Tout au long de la fin d'après-midi, la scène extérieure accueillera une série de DJ et de performances aux influences house, afro, latino, bouyon et global beats. DJ SAM, Sydney Sarayeva, MS Baby, Kenzhelo et Soraï figurent notamment à l'affiche, en plus de plusieurs prestations surprises.

Accessibilité : Événement extérieur gratuit et ouvert à toutes et à tous

Page Facebook de l'événement

*La photo est utilisée à titre indicatif seulement.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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