9 activités entre 0 $ et 20 $ pour manger et fêter ce week-end à Montréal

Ton agenda promet d'être rempli... et ton ventre aussi!

Brochettes sur le grill. Droite : un festival.

Quoi faire à Montréal di 19 au 21 juin 2026.

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Éditrice Junior

L’été prend tranquillement place à Montréal et la ville déborde déjà d’activités pour en profiter. Bonne nouvelle : pas besoin de vider ton portefeuille pour remplir ton agenda. Le week-end du 19 au 21 juin, plusieurs événements, festivals, activités culturelles et expériences en plein air sont accessibles pour 20 $ ou moins à travers la métropole.

À lire également : 6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en juin 2026

Que tu aies envie de découvrir un festival, d’assister à un spectacle, de te promener dans un marché animé ou simplement de profiter du beau temps avec tes proches, voici des activités à petit prix à ajouter à ton horaire ce week-end.

Assister à un festival baroque

Prix : Certaines activités sont gratuites

Quand : Du 18 au 21 juin 2026

Adresse : Différents lieux du Vieux-Montréal, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : La musique baroque n’est probablement pas la première chose qui te vient en tête quand tu penses à une sortie en ville. Pourtant, c’est exactement ce que propose ce festival qui débarque dans le Vieux-Montréal pendant quatre jours avec une programmation mêlant concerts, parades musicales, performances immersives et expériences gourmandes.

Que tu sois amateur ou amatrice de musique classique ou simplement à la recherche d’une activité qui sort de l’ordinaire, tu sais quoi faire!

Accessibilité : À vérifier selon les emplacements

Site Internet de Montréal Baroque

Apprendre le West Coast Swing gratuitement au bord de l'eau

Prix : Gratuit

Quand : Le dimanche 21 juin 2026 de 16 h 30 à 21 h

Adresse : Piste de danse de l'îlot John-Gallagher - 7000, boul. LaSalle, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Histoire de faire changement de ta routine, tu peux participer à un cours d'initiation au West Coast Swing gratuit, offert sous la piste couverte de l'îlot John-Gallagher, suivi d'une soirée dansante.

Pas besoin d'être un.e expert.e pour participer. Que tu viennes seul.e, avec des ami.e.s ou avec ton ou ta partenaire, l'activité est faite pour les personnes de tous les niveaux.

Accessibilité : Accessible au fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Page Facebook de l'événement

Célébrer l'arrivée de l'été au Vieux-Montréal

Prix : Gratuit, accès payant aux expositions permanentes

Quand : Le dimanche 21 juin 2026 de 13 h 30 à 18 h 30

Adresse : Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal - 350, place Royale, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Une fête de quartier organisée par Pointe-à-Callière rassemble une foule d'activités gratuites au cœur du Vieux-Montréal ce week-end. Entre les prestations musicales, les performances de danse, les animations familiales et les espaces de détente, il y aura toujours quelque chose à voir ou à faire tout au long de l'après-midi.

L'événement souligne aussi le 325e anniversaire de la Grande Paix de Montréal ainsi que la Journée nationale des peuples autochtones. Tu pourras assister à des danses de pow-wow, découvrir des contes musicaux, profiter d'un DJ set et même visiter les expositions permanentes du musée, qui resteront exceptionnellement ouvertes jusqu'à 19 h.

Accessibilité : Activités extérieures gratuites ouvertes au public

Site Internet de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Essayer gratuitement le pickleball à Verdun

Prix : Gratuit

Quand : Le dimanche 21 juin 2026 de 10 h à 20 h

Adresse : Auditorium de Verdun - 4110, boul. LaSalle, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux découvrir pourquoi le pickleball a autant la cote depuis quelques années, cette journée portes ouvertes est l'occasion parfaite de t'y initier sans ouvrir ton portefeuille. L'Auditorium de Verdun ouvre gratuitement ses nouveaux terrains intérieurs pour une journée complète d'essais, que tu sois débutant.e ou déjà adepte de ce sport qui mélange des éléments du tennis, du badminton et du ping-pong.

Il suffit de réserver une plage horaire et d'apporter ton propre équipement (ou une personne de ton entourage qui en a déjà) pour profiter des installations.

Accessibilité : Activité gratuite avec réservation obligatoire

Page Facebook de l'événement

Voir une adaptation moderne de Jane Austen au Fringe

Deux personnages de Raison et sentiments.

Une adapation de Raison et sentiment.

Festival Fringe de Montréal

Prix : 15 $ par personne

Quand : Les 18 et 20 juin 2026

Adresse : Théâtre La Comédie de Montréal - 1113, boul. de Maisonneuve E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Même si tu n’as jamais lu Raison et sentiments, cette adaptation promet de piquer ton intérêt. Présentée dans le cadre du Festival Fringe, la pièce revisite le classique de Jane Austen avec une approche actuelle, féministe et pleine d’énergie. On y suit les sœurs Dashwood, forcées de naviguer entre amour, pression sociale et quête de bonheur après avoir tout perdu.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants

Site Internet du Festival Fringe de Montréal

Manger ton chemin à travers un immense marché de nuit asiatique

Prix : Gratuit

Quand : Du 18 au 21 juin 2026

Adresse : Supermarché T&T Sainte-Croix - 300, av. Sainte-Croix, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si ton idée du bonheur inclut goûter à plein de nouvelles saveurs dans une ambiance festive, ce rendez-vous risque de devenir le point culminant de ton week-end. Le Marché de Nuit Asiatique propose plus de 120 plats inspirés de différentes cuisines du continent au Supermarché T&T de l'avenue Sainte-Croix.

Entre les spécialités philippines, mongoles, coréennes et plusieurs autres découvertes gourmandes, il y aura de quoi satisfaire autant les aventurier.ère.s culinaires que les personnes qui aiment simplement bien manger. L'événement prévoit aussi des spectacles, des jeux interactifs et une zone familiale.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l'événement

Monter gratuitement au sommet de la Tour du Port de Montréal

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 20 juin 2026 de 10 h à 17 h

Adresse : Tour du Port de Montréal - 200, rue de la Commune O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Habituellement payante, l'une des plus belles plateformes d'observation de Montréal ouvre ses portes gratuitement pour souligner le début de la saison estivale. C'est l'occasion de prendre de la hauteur à 65 mètres au-dessus du Vieux-Port et d'admirer des vues impressionnantes sur le fleuve Saint-Laurent, le centre-ville et les environs.

Accessibilité : Partiellement accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l'événement

Faire du yoga au milieu des serres de Verdun

Prix : 20 $

Quand : Le dimanche 21 juin 2026 de 10 h à 11 h

Adresse : Serres de Verdun - 7000, boul. LaSalle, Verdun, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour commencer ton dimanche en force, cette séance de yoga te permet de bouger dans un environnement verdoyant et apaisant. Encadrée par une coach certifiée, l'activité se déroule dans le cadre unique des Serres de Verdun, où tu pourras respirer, t'étirer et décrocher du rythme de la ville pendant une heure.

En plus de la pratique, une visite des serres est incluse, ce qui ajoute une touche immersive à l'expérience.

Page Facebook de l'événement

Assister à un festival gratuit au bord du canal de Lachine

Prix : Gratuit (contributions volontaires suggérées, espace VIP payant disponible)

Quand : Du 19 au 21 juin 2026

Adresse : Parc de l'ancienne cour de triage - 3719, rue Saint-Patrick, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches un festival de quartier qui met en valeur les artistes d'ici dans une ambiance décontractée, le Festival sur le Canal mérite une place dans ton agenda. Présenté sur les berges du canal de Lachine, cet événement rassemble pendant trois jours une programmation musicale variée avec des artistes émergents et établis, allant du folk à l'indie, en passant par le ska, le rock et la pop.

Concerts en plein air, vue sur le canal, ambiance familiale et esprit communautaire : voilà ce qui t'y attend.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Site Internet du Festival sur le Canal

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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