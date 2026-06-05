6 sorties vraiment amusantes pour célébrer le mois des fiertés LGBTQIA+ à Montréal
ON SORT! ✨🌈
Si ton agenda est encore vide, on a quelques suggestions qui risquent de régler ce problème assez vite. Entre les activités gratuites, les spectacles, les soirées festives et les événements thématiques, il y a de quoi souligner le mois des fiertés LGBTQIA+ en grand à Montréal. Même si le festival tant attendu n'a lieu que plus tard dans l'été, toutes les raisons sont bonnes pour sortir et célébrer la diversité.
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Que tu aies envie de danser, de découvrir de nouveaux endroits ou simplement de trouver une excuse pour voir tes ami.e.s, voici plusieurs activités qui valent le détour durant le mois de juin dans la métropole.
Déambuler entre les performances du spectacle Confessions au Monastère
Prix : 75,99 $ par personne
Quand : Du 10 au 13 juin 2026 à 20 h (entrée dès 19 h 30)
Adresse : Centre St Jax – 1439, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de chercher bien loin pour trouver une façon originale de souligner le mois des Fiertés. Confessions Édition 2, un spectacle-bénéfice immersif présenté par Le Monastère, promet une expérience qui sort de l'ordinaire alors qu'il rassemble des artistes de cirque queer dans un parcours où le public se déplace d'un espace à l'autre pour découvrir des performances, des histoires et des moments aussi touchants qu'audacieux.
La Eras Tour de la Taylor Swift du Québec au Cabaret Mado
Prix : À partir de 49 $ pour l’admission générale
Quand : Le samedi 27 juin 2026 de 15 h à 17 h (entrée dès 14 h)
Adresse : Cabaret Mado - 1115, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ton algorithme TikTok est rempli de vidéos du Eras Tour et que tu connais les paroles de Cruel Summer mieux que ton propre numéro de téléphone? Cette activité risque de te parler. Jimmy Moore, surnommé la Taylor Swift du Québec, débarque au Cabaret Mado avec un spectacle inspiré de la tournée qui a fait courir des millions de fans partout sur la planète.
Attends-toi à une avalanche de costumes, de chorégraphies et de classiques de Taylor Swift qui vont te donner envie de chanter à tue-tête avec les autres Swifties dans la salle. Que ton album préféré soit 1989, Reputation ou Folklore, il y a de bonnes chances que tu repartes avec au moins une chanson coincée dans la tête.
Plonger dans le cabaret du Caf' Conc'
Prix : Billets à partir de 55 $
Quand : Le vendredi 19 juin 2026 à 20 h (les portes ouvrent dès 18 h 30)
Adresse : Caf'Conc' du Marriott Château Champlain - 1050, rue De La Gauchetière O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Peu importe le moment de l'année, le Cabaret Caf'Conc' animé par Rita Baga propose des spectacles qui réunissent sur une même scène des artistes provenant de différents univers du cabaret, avec des performances de chant, de drag, de magie et de burlesque.
Pour cette édition, David Latulippe, Tom-Éliot Girard, Sasha Baga, Miami Minx et Marc Trudel se partagent l'affiche dans un spectacle de variétés accompagné par l'orchestre maison dirigé par Roxane Reddy. Le résultat promet une soirée remplie de numéros éclatés, de costumes, d'humour et de moments spectaculaires.
Danser le konpa dans un espace queer
Prix : 27,96 $ par personne
Quand : Le samedi 20 juin 2026, dès 22 h
Adresse : Lieu à confirmer
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de danser, de rencontrer du monde et de célébrer la culture caribéenne dans un espace inclusif, Tèt Kole risque de devenir l'un de tes coups de cœur du mois des Fiertés. L'événement met à l'honneur le konpa, une musique et une danse emblématiques d'Haïti, lors d'une soirée qui mélange apprentissage, fête et esprit de communauté.
La soirée commence avec un cours de danse de konpa accessible autant aux personnes débutantes qu'aux habitué.e.s du plancher de danse. Ensuite, place à la fête avec un DJ set mêlant konpa moderne, classique, afrobeat et sonorités caribéennes pour faire bouger la foule jusqu'au bout de la nuit. Des cocktails signatures créés spécialement pour l'événement, des tapas à partager et des prestations de clavier en direct par Atis viendront compléter l'ambiance.
Aller au block party QUEEN & QUEER du festival Mural
Prix : Gratuit
Quand : Le jeudi 11 juin 2026 à 17 h
Adresse : Scène St-Laurent Fizz - 3433 boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Organisé par QUEEN & QUEER en collaboration avec Mural, cet événement promet une fin d'après-midi remplie de musique, de performances et d'énergie collective dans une ambiance inclusive où toutes les couleurs sont les bienvenues.
Au programme, une sélection de DJ et d'artistes qui feront vibrer la scène extérieure avec des sons house, afro, latino, bouyon et global beats. Tu pourras notamment entendre DJ SAM, Sydney Sarayeva, MS Baby, Kenzhelo et Soraï, en plus de plusieurs performances surprises. Que tu viennes pour danser, célébrer la communauté queer ou simplement profiter d'une soirée gratuite entre ami.e.s, l'ambiance s'annonce particulièrement électrique.
Accessibilité : Événement extérieur gratuit et ouvert à toutes et à tous
Aller à un open mic créatif
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 7 juin 2026 de 19 h 30 à 22 h
Adresse : Bar Milton-Parc, Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Dans le cadre du mois des Fiertés, cet open mic offre une scène où la créativité est à l'honneur sous toutes ses formes. Chanson, drag, poésie, humour, musique et performances artistiques se succéderont tout au long de la soirée dans une ambiance conviviale et inclusive.
C'est le genre d'événement où l'on peut autant découvrir de nouveaux talents que soutenir des artistes de la communauté LGBTQ+ locale. Entre les numéros spontanés, les moments touchants et les prestations qui font rire ou réfléchir, la soirée promet d'être tout sauf ordinaire.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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