6 activités entre 0 $ et 25 $ pour passer un week-end des plus festifs à Montréal
Ça s'annonce WOW!
La fin de semaine du 26 au 28 juin s'annonce particulièrement animée à Montréal. Entre les projections de films sous les étoiles, les soirées karaoké, les festivals et même une immense fête colorée au Vieux-Port, les occasions de sortir ne manquent pas. Et bonne nouvelle : plusieurs de ces activités coûtent moins de 25 $, ou sont complètement gratuites.
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Que ton plan idéal implique de chanter à tue-tête, danser en plein air, découvrir de nouvelles cultures ou simplement profiter du beau temps avec tes ami.e.s, voici des activités abordables à mettre à ton agenda ce week-end.
Découvrir les meilleures cidreries du Québec au bord du canal
Prix : À partir de 18 $ pour un jour avec un verre réutilisable inclus
Quand : Du 26 au 28 juin 2026
Adresse : Hangar 1825 - 40, rue des Seigneurs, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si ton idée d'une journée parfaite inclut un verre bien frais au soleil, de la bonne bouffe et une ambiance estivale au bord de l'eau, Soif de cidre Montréal risque de te plaire. Pour son 5e anniversaire, le festival rassemble plus de 30 cidreries québécoises ainsi qu'une foule de kiosques dans le décor du Hangar 1825, en plein cœur du canal de Lachine.
En plus de découvrir une impressionnante sélection de cidres du terroir, tu pourras profiter d'une zone gourmande, de musique, d'animations et d'une ambiance qui célèbre le savoir-faire d'ici.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur. Les chiens sont admis sur le site s'ils sont tenus en laisse.
Profiter d'une programmation gratuite dans les Jardins des Floralies
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche du 28 juin de 9 h 30 à 17 h
Adresse : Jardins des Floralies - 1, circuit Gilles Villeneuve, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le coup d'envoi des Beaux dimanches, un rendez-vous gratuit organisé aux Jardins des floralies chaque semaine, est donné le 28 juin avec une journée qui combine musique en plein air, bien-être et nature dans l'un des plus beaux espaces verts de Montréal.
La journée débute aussi avec une séance de yoga de 9 h 30 à 11 h, et la chanteuse Myriam Reid présentera deux prestations gratuites à 11 h et 13 h. Entre les jardins fleuris, les activités culturelles et les spectacles gratuits, cette sortie rassemble plusieurs bonnes raisons de passer son dimanche dehors.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes (avec des sentiers de randonnée adaptés, des surfaces pavées ou plates et des rampes d'accessibilité universelle)
Profiter d’un après-midi festif au Petit Piknic
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 28 juin 2026 de 12 h à 15 h
Adresse : Jardin Le Petit Prince - Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Petit Piknic revient avec une formule incluant autant les enfants que les adultes qui ont envie de profiter d’un dimanche d’été au parc. L’événement gratuit propose des performances musicales, des jeux et une foule d’activités extérieures dans l’ambiance colorée et décontractée qui fait la réputation de Piknic Électronik.
Le 28 juin, la programmation met notamment en vedette PØPTRT et Sydney Sarayeva, présentée par Queen & Queer. Entre les spectacles, il sera possible de participer à différentes activités comme le soccer, le croquet, la marelle, un photobooth et plusieurs jeux créatifs pour toute la famille. Des camions de rue et des espaces pour se détendre complètent cette sortie parfaite pour profiter du beau temps.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Chanter à une soirée karaoké spéciale artistes du Québec à La Tétro
Une soirée karaoké spéciale artistes du Québec est organisée à La Tétro.
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 26 juin 2026 dès 18 h (karaoké à partir de 19 h)
Adresse : La Tétro - 8628, rue Hochelaga, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette édition spéciale du karaoké hebdomadaire de La Tétro met les artistes du Québec à l'honneur. Que ton répertoire tourne autour de Céline Dion, Les Cowboys Fringants, Charlotte Cardin, Ariane Moffatt ou Simple Plan, c'est l'occasion parfaite de prendre le micro dans une ambiance décontractée où le talent est facultatif, mais le plaisir garanti. Entre deux chansons, tu peux aussi profiter du bar, des cocktails, des bières et du menu bistro pour prolonger la soirée.
Accessibilité : Non facilement accessible aux fauteuils roulants
Regarder un film à la belle étoile au parc Nelson-Mandela
Tu peux regarder des films gratuits sous les étoiles à Montréal.
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce | Facebook
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 27 juin 2026 de 21 h à 22 h 30
Adresse : Parc Nelson-Mandela - 5061 av. Barclay, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Rien ne dit mieux « soirée d'été » qu'un film projeté sur écran géant sous les étoiles. Cette projection gratuite présentera Lydia et le vaisseau des tempêtes, un film d'animation québécois qui suit une jeune héroïne partie à l'aventure dans un mystérieux monde fantastique pour retrouver son frère disparu. Apporte une couverture, une chaise de camping ou ton pique-nique préféré et installe-toi confortablement pour profiter de cette activité familiale en plein air. C'est le genre de sortie simple, gratuite et relaxe qui permet de profiter du beau temps tout en découvrant une œuvre d'ici.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Aller à un party coloré au Vieux-Port de Montréal
Prix : À partir de 25 $ par billet
Quand : Le dimanche 28 juin 2026 de 11 h à 19 h
Adresse : Rue Quai de l'Horloge, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Prépare-toi à ressortir couvert.e de couleurs. Inspiré de la célèbre fête indienne du printemps, le Festival Holi transforme le Vieux-Port en immense terrain de jeu festif avec des lancers de poudre colorée à chaque heure, de la musique Bollywood et électronique, des performances de danse ainsi qu'une foule d'activités pour tous les âges. Entre les kiosques de cuisine de rue, les cabines photo et l'ambiance ultra-énergique, c'est le genre d'événement qui donne l'impression de voyager sans quitter Montréal. Enfile un chandail blanc, rassemble ton groupe d'ami.e.s et prépare-toi à vivre l'une des journées les plus colorées de l'été.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.