On a « stalké » les 9 filles d'Occupation Double Panama - Voici TOUT ce que tu veux savoir
La « BFF » d'une ancienne gagnante, l'ex-copine d'un ancien candidat, et plein de personnalités colorées!
Ce mardi 11 août, Occupation Double Panama a enfin dévoilé qui sont les premiers et premières célibataires de cette 20e édition de la téléréalité québécoise. Avec une cohorte de quatre hommes et neuf femmes, on se doute bien que de nouveaux visages vont rapidement s'ajouter aux maisons. D'ici là, on a fouillé et ratissé les réseaux sociaux des filles afin que tu puisses te faire une idée des différentes personnalités qui seront bientôt en vedette à l'écran.
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La première du 6 septembre arrive à grands pas, et en attendant, découvre qui a des liens avec d'anciens candidats, qui a déjà une large plateforme en ligne et qui pourrait devenir ta candidate préférée!
Alexandrie Chapdelaine
Venant de Saint-Hubert, Alexandrie est âgée de 28 ans et elle se présente en tant que gestionnaire en événementiel. Diplômée en marketing à l’École des sciences de la gestion de l'UQAM en 2022, elle occupe depuis des rôles de directrice des opérations et, depuis l'été 2024, elle tient ce titre pour la salle de réception Le 202 à Chambly.
Sur Instagram, elle partage surtout ses sorties entre ami.e.s et ses voyages, qui incluent des lieux comme Las Vegas, le Costa Rica, la France, la Côte d'Azur, l'Italie et Dubaï. On peut aussi y voir son joli chat, qu'elle met d'ailleurs en vedette dans certains de ses TikTok. Sur cette plateforme, elle publie autant des vlogs et des tranches de vie, que des moments cocasses et des vidéos en chanson.
Petits faits adorables : elle a la localisation de son grand-père, et n'hésite pas à aller le retrouver lorsqu'elle a le temps. Elle démontre aussi son amour pour son papa avec fierté et dit également qu’elle est très protectrice envers son frère, qui est sur le spectre de l'autisme.
Côté amour, cette croqueuse d'hommes autoproclamée est célibataire depuis cinq ans et se dit prête à trouver son baby daddy. Son partenaire idéal? Drôle, familial et musclé. As-tu déjà des candidats en tête?
Alexa Nadeau
Cette entrepreneuse de 24 ans est originaire d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, mais c'est à Ottawa qu'Alexa habite présentement. Elle est la fière co-fondatrice de trois entreprises, soit le salon de beauté La Perle Beauty Studio à Ottawa, l'agence internationale d'optimisation des locations à court terme Elev8stays, et son entreprise de technicienne en pose de cils, Sweetgoldbeauty. Sa partenaire d'affaires? C'est sa jumelle et âme sœur, Sabrina, à qui elle ressemble comme deux gouttes d'eau.
Elle vient d'une famille de quatre filles, et les jumelles fêtent leur anniversaire le 9 janvier, ce qui fait d'elles des Capricornes.
En fouillant à travers ses réseaux sociaux, on remarque que, malgré ses projets entrepreneuriaux, elle trouve le temps de voyager. Italie, Suisse et États-Unis (Miami, San Francisco, Las Vegas), elle se promène à travers le globe, et ce, avec sa twin.
Sur TikTok, elle partage surtout des moments du quotidien et des vidéos suivant les tendances de contenu. Tu peux la voir avec ses amis, au travail et à la maison, en plus d'en apprendre plus sur elle.
À Occupation Double, elle ne cherche pas sa moitié, puisqu'elle est née avec, mais elle ne dirait pas non à un beau et gentil garçon avec qui vivre l'aventure. Si tu la vois taquiner un des gars plus que les autres, tu sauras qui pique son intérêt.
Amélie Fournier
Amélie, qui a 28 ans, est la fondatrice du salon La Perle beauté, qui a ouvert ses portes en 2019. Malgré le nom similaire, il ne faut pas le confondre avec celui d'Alexa à Ottawa. Venant de Saint-Jean-sur-Richelieu, elle travaille à son entreprise située à La Prairie.
Elle a d'ailleurs célébré le premier anniversaire de son salon en mars 2020 avec une publication pleine d'émotions, dans laquelle elle explique que c'était un rêve qu'elle pensait inatteignable, mais pour lequel sa mère l'a toujours encouragée.
Sur Instagram, on peut la voir prendre la pose à des festivals et lors de sorties en gang, avec un petit chien nommé Wilson, mais aussi mettre en valeur des marques comme Nuda, Bamboo et Old Sport Society. On peut également voir qu'elle a plusieurs tatouages délicats, notamment dans son dos, où un serpent, une fleur et plusieurs mots, phrases et lettres sont mis en valeur.
Autres faits à savoir : elle aime sortir plusieurs fois par semaine, en plus de jouer au soccer et faire du Pilates. Sa fête tombe autour du 24 novembre, elle est donc sûrement née sous le signe du Sagittaire.
De plus, comme chaque année, les liens entre les nouvelles personnes qui entrent dans l'aventure et les candidats ou candidates des années précédentes se dévoilent rapidement. Selon ce qu'on peut dénicher sur Facebook, Amélie était en couple avec Anthony Pilotte-Chartrand d'OD Chypre en avril 2021. Voir son ex à OD et participer l'année d'après, c'est toute une coïncidence!
Si Amélie entre bien dans les maisons, tu pourrais la voir prendre les devants, puisqu'elle n'a pas peur de faire les premiers pas en amour. Côté bisbille, elle se dit une girl's girl, mais aussi une b*tch to a b*tch, donc selon les interactions, différentes facettes de sa personnalité peuvent se pointer!
Rébecca Fortin
Même si Occupation Double propulse ses participantes et participants dans l'œil du public, certaines personnes qui s'y inscrivent aiment tout de même faire preuve d'une certaine discrétion sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Rébecca, 24 ans. Originaire de Québec, elle se présente comme une barmaid qui aime cruiser et qui n'a pas peur de s'occuper elle-même des gens qui posent problème.
Sur sa page Instagram, on peut surtout voir ses selfies, mais également quelques photos de voyage à Cuba, au Mexique et aux États-Unis. En fouillant plus profondément en ligne, on a tout de même pu trouver sa mère, Nancy, ainsi que son père Jean-François, et ainsi, apprendre qu'elle a un frère nommé Simon-Olivier.
De plus, si tu viens de Québec ou si tu as passé.e une soirée au Bar la Rochelene 2.0 dans les derniers mois, tu t'es peut-être fait servir par Rébecca, puisqu'elle y travaillait encore en juillet 2026. D'ailleurs, dans une publication comique partagée par le bar, la candidate et une collègue annoncent que l'endroit cherche une barmaid avec une blague disant que Rébecca cherche de son côté un chum.
Elle le trouvera peut-être lors de son séjour au Panama, alors qu'elle aimerait rencontrer un grand homme de plus de six pieds avec des abdos. Pour le trouver, elle n'hésitera pas à frencher tous les gars de l'aventure si l'occasion se présente. Ça s'annonce chaud!
Zhara Veilleux
Avec plus de 17 000 abonné.e.s sur Instagram et 244 000 sur TikTok, Zhara est étudiante et créatrice de contenu. Née d'un père québécois et d'une mère haïtienne, elle vient de Saint-Hubert, mais elle fait des études à l'UQAM, où elle poursuit un baccalauréat en communication, médias numériques et société. Elle devrait obtenir son diplôme au printemps 2027, mais, d'ici là, elle participe à plusieurs projets sur les réseaux sociaux. Avant de prendre cette direction, elle dit avoir tenté le droit, mais elle a quitté le domaine.
Tu peux notamment la suivre dans ses vlogs, et la voir lors d'événements organisés par des marques comme Cetaphil, Van Houtte et CeraVe, mais aussi dans une pub Tinder avec la créatrice Amorella, qui a aussi participé à la téléréalité Hors Réseaux.
Sur TikTok, elle partage des get ready with me, des tendances et ses sorties. On la voit aussi dans les vidéos d'autres créateurs et créatrices dans des sketchs, des tranches de vie ou des lives, comme @melkylaf, @bradleygotclips, @zakysbk et @lootye_winner.
Dans certaines vidéos, Zhara et Bradley parlent d'ailleurs à la blague du crush que celui-ci aurait sur elle, ou vice versa, et dans les commentaires, les spéculations vont de bon train.
Âgée de 22 ans, elle est la participante la plus jeune de cette première vague. Son anniversaire est le 1er mars, son signe astrologique est donc les Poissons.
À Occupation Double, elle pourrait peut-être trouver un homme qui répond à ses hauts standards, mais pour cela, elle va devoir gérer sa jalousie, chose qu'elle se dit prête à faire vu le concept de l'aventure... si elle y arrive.
Sabrina Fontaine
Originaire de Varennes, Sabrina Fontaine (qui publie aussi sous le nom Sabrina Marguerite) est esthéticienne et technicienne laser pour Espace Skins Montréal. Avant de se lancer dans ce domaine, elle travaillait pour l'entreprise paysagiste familiale et a fait des études universitaires en entrepreneuriat.
À son travail, elle a prodigué des soins à des visages connus. Parmi eux : l'actrice Sophie Nélisse, l'animatrice Maripier Morin (qui anime aussi OD Tentations au soleil, un spin-off d'Occupation Double) et Camille Dufresne, elle-même une ancienne candidate d'OD. Le milieu est petit, on te le confirme!
Sabrina a une sœur, Alyson. Elle a d'ailleurs célébré ses 30 ans entourée de ses proches cet été, vers la fin juin/début juillet, ce qui fait d'elle une Cancer. Et en fouillant sur ses réseaux sociaux, on comprend vite que la candidate a la bougeotte. Parmi ses destinations de voyage, on retrouve la Grèce, le Maroc, le Portugal et les États-Unis (New York).
À Occupation Double, elle cherche son king, rien de moins! Cela dit, elle est naïve, il ne faudrait donc pas qu'un Arnaud l'ait dans sa ligne de mire comme elle le dit dans son profil!
PSSST : As-tu remarqué qu'il y a un « f » dans son handle officiel d'OD? Cela signifie habituellement que deux personnes auront le même nom durant la saison. Coïncidence : la jumelle d'Alexa se nomme Sabrina. Pourrons-nous voir double lors de cette saison? À voir!
Imane
Imane, 25 ans, est d'origine marocaine, vient de Delson et travaille aujourd'hui comme créatrice de contenu à temps plein. Avec plus de 28 000 abonné.e.s, elle détient le compte Instagram le plus suivi de toute la cohorte féminine. Son contenu fitness et ses sorties entre proches y trouvent définitivement leur public, assez pour attirer l'attention de grosses marques, comme Dfyne.
Megan Cyr, une ancienne candidate d'Occupation Double, s'est même retrouvée dans ses commentaires.
Malgré des airs de globe-trotteuse, on lui connaît des escapades en Guadeloupe, en Écosse, au Mexique, en Espagne et même une ascension du volcan Acatenango (un stratovolcan guatémaltèque de 3 976 mètres), Imane admet elle-même ne pas vraiment « relater » à la passion de toujours voyager. Ce qu'elle préfère? La stabilité et sa routine.
Une chose est claire quand on fouille dans son compte : la famille passe avant tout. Son père, sa mère et son grand frère Mehdi, lui aussi dans le fitness, sont, selon ses propres mots, les êtres qui lui sont les plus chers, à la fois ses meilleurs amis et son support system.
Question d'amour, Imane ne s'en cache pas : le sujet a longtemps été délicat pour elle. Mais les choses ont changé, dit-elle, puisqu'elle romantise maintenant tout ce qui touche à l'amour.
Parlant d'amour, elle dit qu'elle prend de la place, ce qui pourrait déranger dans les maisons d'OD. Bisbille en vue?
Emma Santoyo
Emma, cette Trifluvienne de 25 ans, dont la mère est québécoise et le père mexicain, travaille comme fonctionnaire. On ignore exactement dans quel poste, mais une publication Facebook qu'elle a partagée en 2022 sur la réalité des préposé.e.s aux bénéficiaires, ça pourrait simplement être par soutien, mais aussi par expérience.
Sur Instagram, où elle a gardé les partages au minimum, on apprend qu'elle a été une cheerleader de compétition dans son adolescence, et que plus récemment, elle a collaboré avec la marque québécoise Noble et multiplié les voyages, entre autres à Ibiza, à Monaco et en Grèce.
Côté liens avec OD, on a un bon potin : une de ses meilleures amies, c'est Mia, la grande gagnante d'Occupation Double Andalousie. Okay, c'est un potin plutôt public, puisque celle-ci n'a pas pu contenir son excitation en apprenant que « sa bestie » s'en allait faire sensation dans l'aventure. Le 10 août, la veille du dévoilement des candidates, Mia a filmé une vidéo avec Emma avant son départ, qu'elle a ensuite publiée sur Instagram en story le 11 août pour prévenir tout le monde de se préparer à ce qu'elle en parle souvent.
Et question amour? Elle sait exactement ce qu'elle cherche : un gars calme pour balancer sa personnalité de feu, qui est all in pour elle, avec un bon entourage... et si en plus il est brun et musclé, elle ne dira pas non. Célibataire depuis plus de cinq ans, Emma ne croit pas que la faute lui revienne, mais admet volontiers avoir le « ick » facile.
Maxim Bernatchez
Originaire de Sainte-Anne-des-Monts, Maxim Bernatchez, 25 ans, est spécialiste marketing. Elle occupe actuellement le poste d'assistante de direction chez Derma-Cure, l'entreprise familiale, depuis mai 2025, après avoir notamment travaillé comme associée pour Syskom Télécommunication. Auparavant, elle a étudié en planification et gestion d'événements au Collège LaSalle.
Maxim est maman d'un enfant, né en 2020. On peut d'ailleurs la voir enceinte à 38 semaines dans une publication de septembre de la même année et voir le nom Mayson dans une chambre de bébé. Elle reste discrète sur l'identité du père, qui n'est pas révélée sur ses réseaux sociaux. Selon son profil OD, le fait qu'elle soit mère fait que ses goûts en matière d'hommes sont assez clairs : elle ne veut pas d'un chum qui agirait comme un deuxième enfant dont il faut s'occuper.
En fouillant plus loin, on découvre que Maxim a pris la pose pour des photos de style éditorial, en plus d'avoir publié pour la marque de sous-vêtements Bamboo Underwear. De plus, on peut voir qu'elle a des tatouages délicats de style patchwork.
Elle a également une sœur, Josianne Ouellet, qui fait de la musique sous le nom de JO. Maxim a même joué dans son vidéoclip pour la chanson Talk 2 Me, dont on peut voir les coulisses de tournage sur Instagram. Sa sœur fera d'ailleurs partie du line-up du festival AfroBae à Québec le 29 août.
Son frère, Alex Mercier-Lemieux, lui, est fondateur et co-président de la compagnie familiale. Il a d'ailleurs partagé sa réaction au profil de sa sœur avec beaucoup de fierté.
Maxim pourrait donc apporter une dose de chaos au Panama avec son caractère qu'elle qualifie d'intense.
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