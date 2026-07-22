Voici quand aura lieu la Grande première d'Occupation Double Panama
Le dévoilement des célibataires est pour BIENTÔT.
Le moment que les fans de téléréalités québécoises attendent approche à grands pas : celui du dévoilement des célibataires qui s'envoleront pour Occupation Double Panama. Si la rentrée télé de l'automne peut encore sembler loin, les préparatifs de la prochaine saison sont déjà bien amorcés. Entre le dévoilement des candidats et candidates, l'émission OD : les préparatifs et la Grande première, voici tout ce que tu dois savoir avant le retour d'OD.
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Cette semaine, Alicia Moffet a partagé un vlog sur sa chaîne YouTube. On y découvre un aperçu des coulisses de la séance photo officielle de l'émission (dont son premier outfit), alors que les préparatifs de la nouvelle saison battent déjà leur plein.
Alicia Moffet dévoile son premier « kit » d'Occupation Double Panama.Alicia Moffet | YouTube
Le dévoilement des candidats d'OD Panama
Comme le veut la tradition, l'identité des candidats et candidates sera dévoilée au mois d'août. Plus précisément, « début août », a confirmé l'équipe de production à Narcity Québec. À titre indicatif, les célibataires d'OD Chypre avaient été présentés le 11 août dernier.
La Grande première d'OD Panama
L'an dernier, pour Occupation Double Chypre, la production a pris une décision qui a fait beaucoup réagir en abandonnant le traditionnel tapis rouge au profit d'une nouvelle formule de Grande première. Le changement a fait réagir pas mal de fans, qui tenaient à cette tradition qui ouvrait chaque saison depuis les tout débuts d'Occupation Double.
Finalement, cette nouvelle mouture a multiplié les rebondissements, au point où presque tous les célibataires éliminé.e.s au départ ont fini par intégrer l'aventure.
La grande question est donc la suivante : le tapis rouge fera-t-il son retour pour cette 20e saison? Pour l'instant, la production garde le mystère entier.
Une chose est toutefois confirmée : la Grande première sera diffusée le 6 septembre à 18 h 30.
Une semaine plus tôt, soit le 30 août, les adeptes pourront patienter avec OD : les préparatifs, qui sera offert sur Crave.
Alicia Moffet et Frédérick Robichaud de retour à l'animation après leur rupture
Alicia Moffet et Frédérick Robichaud seront de retour à l'animation pour une quatrième saison consécutive, quelques mois après avoir annoncé leur séparation.
Le couple, qui partageait sa vie depuis plusieurs années et était fiancé, avait alors expliqué vivre cette rupture dans le respect et souhaitait poursuivre sa collaboration professionnelle. Alicia Moffet a d'ailleurs déménagé dans un nouveau logement, tandis que Frédérick Robichaud est demeuré dans leur résidence familiale.
Bien sûr, le public a hâte de voir si cette nouvelle réalité influencera leur dynamique à l'écran.
D'ici là, si tu veux tout savoir sur la destination et les fameuses maisons de cette saison, c'est par ici.
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