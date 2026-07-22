Ce vase en verre vendu chez Dollarama coûte 87 % moins cher que sur Amazon Canada

Un look luxueux, sans payer le gros prix. 🔥✨

Devanture d'un Dollarama au Québec.

Dollarama vend des vases en verre au look luxueux pour seulement 4,50 $.

Narcity Québec
Rédactrice en chef

Se promener dans les allées du Dollarama réserve parfois de belles surprises, surtout lorsqu'on met la main sur un article qui rappelle un produit vendu trois, quatre, voire huit fois plus cher ailleurs. C'est exactement le cas d'un vase en verre à l'allure de cristal taillé. Affichée à moins de 5 $ dans la chaîne de magasins du dollar, cette trouvaille ressemble étonnamment à un modèle vendu près de 35 $ sur Amazon Canada et apprécié par des centaines de personnes.

À lire également : Les 17 meilleures trouvailles au Dollarama actuellement selon les « accros du Dollo »

Avec leurs motifs inspirés du cristal taillé, ces vases arborent une allure raffinée qui évoque les pièces vintage dénichées dans les boutiques d'antiquités. Leur verre facetté capte la lumière et ajoute instantanément une touche élégante à une bibliothèque ou une table à manger.

Les modèles vendus chez Dollarama présentent des motifs géométriques gravés dans le verre, un col évasé et une base plus étroite.

Deux vases en verre sur les tablettes du Dollarama. Les vases en verre vendus au Dollarama pour seulement 4,50 $.Narcity Québec

Sur Amazon Canada, une version semblable de la marque KANPURA affiche une note de 4,6 étoiles sur 5, basée sur 224 avis. Une popularité qui s'accompagne toutefois d'un prix beaucoup plus élevé : 34,64 $, avant les taxes.

Un vase vendu pr\u00e8s de 35 $ sur le site d'Amazon Canada. Un vase vendu près de 35 $ sur le site d'Amazon Canada ressemble énormément à celui du Dollarama.Amazon Canada

Le prix des vases du Dollarama? Seulement 4,50 $ chacun. Ça représente environ 87 % de moins, soit près du huitième du prix affiché en ligne. Avec un écart pareil, on avait envie de comparer les deux de plus près pour voir si la différence de prix se justifie vraiment.

Les deux vases affichent une hauteur assez similaire, autour de 23 cm, et misent sur le même principe : un verre épais, sculpté de motifs qui rappellent le cristal taillé, avec un col qui s'évase légèrement vers le haut.

Le vase Dollarama se décline en plusieurs motifs en magasin, alors le tien pourrait ressembler à celui-ci sans être identique trait pour trait.

Un vase en verre dans une main au Dollarama. L'un des vases en verre vendu au Dollarama pour seulement 4,50 $.Narcity Québec

Côté matériau, Amazon précise que son vase est fabriqué en verre non toxique et inodore, présenté comme plus résistant aux chocs qu'un verre ordinaire. Dollarama ne détaille pas le type de verre utilisé sur son étiquette, mais le vase en main donne une impression tout aussi solide, avec une bonne épaisseur au fond et sur les parois.

Pour le reste, l'expérience est sensiblement la même : les deux options conviennent aussi bien pour des fleurs fraîches, séchées ou artificielles, et peuvent contenir de l'eau sans problème. Les deux produits sont fabriqués en Chine.

Visuellement, une fois posé sur une table, difficile de deviner lequel a coûté huit fois plus cher que l'autre. À toi de voir si les différences valent le coût!

Bref, si tu veux économiser, ça vaut la peine de comparer avant d'ajouter au panier.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
dollaramatrouvaillesamazon canadatrouvailles dollarama
QuébecLifestyleCanada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Cette trouvaille fancy à 1,75$ au Dollarama est identique à celle vendue 17,50$ sur Amazon

C'est presque DIX FOIS plus cher. 🤯

16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées au Dollarama en mars

Certains items sont vendus le double du prix ailleurs. 🤯👀

Cette déco parfaite pour l'été au Dollarama est jusqu'à 94 % moins chère que sur Amazon

Histoire d'ajouter de la couleur chez toi, sans te ruiner!

14 trouvailles déco à moins de 17 $ chez Canac qui donnent envie de tout redécorer

Pas besoin de payer une fortune pour revamper complètement une pièce!

7 congés méconnus que ton employeur ne peut pas te refuser au Québec

Tu as droit à bien plus que tes 5 jours de maladie. 👀

Jusqu'à 170 $/mois pour t'aider à payer ton loyer : Revenu Québec fait un rappel important

Que tu sois locataire ou propriétaire, ça pourrait faire une différence dans ton portefeuille. 💰

La 1re bande-annonce de La Maison des Vilains est dévoilée et ce n'est pas pour les faibles

Une téléréalité sans censure avec des personnalités qui n'ont pas la langue dans leur poche. 👀🫣

Trump attaque le Canada avec des tarifs de 50 % : Voici les produits qu'il compte taxer

De nouveaux tarifs sur une TRÈS longue liste de produits. 😲

La Sépaq interdit la musique en tout temps et les climatiseurs la nuit dans ses campings

FINI, la guitare au bord du feu de camp! 🏕️❌

Forbes a classé les 200 meilleures entreprises où travailler au Canada et 21 sont au Québec

Ça donne envie de changer de job. 🤑

Rappels alimentaires importants : plus de 90 produits visés au Québec — Vérifie ton frigo

Bactéries, allergènes et de la viande à jeter... ton épicerie mérite une bonne inspection. 👀

Augmentations de salaire au Québec en 2027: Voici à quoi t'attendre selon les prévisions

Prends des notes pour ta prochaine révision de salaire. 🤑

Voici les 15 emplois les mieux payés au Canada actuellement selon Indeed

Certains salaires dépassent les 300 000 $ par année. 🤯

Tu peux faire une montagne russe de 2 km en nature à 2 h 30 de Montréal

Prépare ta « bucket list »!