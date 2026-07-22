Ce vase en verre vendu chez Dollarama coûte 87 % moins cher que sur Amazon Canada
Un look luxueux, sans payer le gros prix. 🔥✨
Se promener dans les allées du Dollarama réserve parfois de belles surprises, surtout lorsqu'on met la main sur un article qui rappelle un produit vendu trois, quatre, voire huit fois plus cher ailleurs. C'est exactement le cas d'un vase en verre à l'allure de cristal taillé. Affichée à moins de 5 $ dans la chaîne de magasins du dollar, cette trouvaille ressemble étonnamment à un modèle vendu près de 35 $ sur Amazon Canada et apprécié par des centaines de personnes.
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Avec leurs motifs inspirés du cristal taillé, ces vases arborent une allure raffinée qui évoque les pièces vintage dénichées dans les boutiques d'antiquités. Leur verre facetté capte la lumière et ajoute instantanément une touche élégante à une bibliothèque ou une table à manger.
Les modèles vendus chez Dollarama présentent des motifs géométriques gravés dans le verre, un col évasé et une base plus étroite.
Les vases en verre vendus au Dollarama pour seulement 4,50 $.Narcity Québec
Sur Amazon Canada, une version semblable de la marque KANPURA affiche une note de 4,6 étoiles sur 5, basée sur 224 avis. Une popularité qui s'accompagne toutefois d'un prix beaucoup plus élevé : 34,64 $, avant les taxes.
Un vase vendu près de 35 $ sur le site d'Amazon Canada ressemble énormément à celui du Dollarama.Amazon Canada
Le prix des vases du Dollarama? Seulement 4,50 $ chacun. Ça représente environ 87 % de moins, soit près du huitième du prix affiché en ligne. Avec un écart pareil, on avait envie de comparer les deux de plus près pour voir si la différence de prix se justifie vraiment.
Les deux vases affichent une hauteur assez similaire, autour de 23 cm, et misent sur le même principe : un verre épais, sculpté de motifs qui rappellent le cristal taillé, avec un col qui s'évase légèrement vers le haut.
Le vase Dollarama se décline en plusieurs motifs en magasin, alors le tien pourrait ressembler à celui-ci sans être identique trait pour trait.
L'un des vases en verre vendu au Dollarama pour seulement 4,50 $.Narcity Québec
Côté matériau, Amazon précise que son vase est fabriqué en verre non toxique et inodore, présenté comme plus résistant aux chocs qu'un verre ordinaire. Dollarama ne détaille pas le type de verre utilisé sur son étiquette, mais le vase en main donne une impression tout aussi solide, avec une bonne épaisseur au fond et sur les parois.
Pour le reste, l'expérience est sensiblement la même : les deux options conviennent aussi bien pour des fleurs fraîches, séchées ou artificielles, et peuvent contenir de l'eau sans problème. Les deux produits sont fabriqués en Chine.
Visuellement, une fois posé sur une table, difficile de deviner lequel a coûté huit fois plus cher que l'autre. À toi de voir si les différences valent le coût!
Bref, si tu veux économiser, ça vaut la peine de comparer avant d'ajouter au panier.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.