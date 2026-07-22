Ce resort avec une piscine-plage près de Québec est digne de vacances dans le Sud
Allô l'escapade parfaite avec tes personnes préfs! 😍
Si tu cherches une escapade qui a des airs de tout-inclus sans prendre l'avion, La cache à Maxime, à Scott en Beauce, coche toutes les cases. Le complexe hôtelier propose des chambres, des chalets, un spa et une piscine-plage qui donne vraiment l'impression d'être en vacances dans le Sud.
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Les fans de baignade ne manqueront pas d'options à cet hôtel. Tout d'abord, celle qui vole la vedette est certainement la piscine-plage. Avec ses 6 000 pieds carrés et sa pente légère, tu pourras aller patauger tout en douceur dans cette eau bleu turquoise au fond sablonneux, mais sans le sable.
Autour de la piscine, tu trouveras plusieurs chaises longues ainsi qu'un espace gazonné pour les pique-niques. La clientèle qui séjourne à l'hôtel ou dans les chalets y a accès gratuitement. Bonus : tu as accès à la piscine-plage dès 9 h le jour de ton arrivée, même si le check-in est à 16 h, et tu peux aussi en profiter la journée de ton départ.
Les visites d'un jour sont aussi possibles pour 18 $ par adulte de 12 ans et plus. Des tarifs réduits pour les enfants et les familles sont offerts.
Une autre piscine creusée chauffée comme celle qu'on a plus l'habitude de voir est également accessible.
Et si tu n'as pas envie de te la jouer complètement sirène, mais tu veux plutôt te rafraîchir en te trempant les orteils, la terrasse Pieds dans l'eau saura te ravir. Installe-toi dans l'une des chaises Adirondack, prends-toi un cocktail ou une bière bien froide et il ne te restera plus qu'à relaxer sous le soleil. Allô, les après-midi parfaits à papoter avec tes besties.
Puis, si tu as besoin d'une vraie séance de détente, le Noah Spa se situe à même le site du complexe hôtelier. Tu pourras profiter d'un parcours spa eaunergique ainsi que d'une variété de soins corporels et de massages.
La cache à Maxime propose 47 suites et 30 chalets à louer, dont certains avec spa extérieur privé. Il y en a pour tous les goûts et tous les groupes, que tu y sois en duo, en famille ou avec toute ta gang.
Après une journée à la piscine-plage, le Resto de La Cache te propose un menu d'inspiration sud-est américaine, avec viandes, poissons et fruits de mer. Il y a du choix pour tout le monde.
Bref, pas besoin de prendre l'avion cet été. Un petit road trip, et te voilà en mode tout-inclus. Quoi demander de plus?
La cache à Maxime
Prix par nuit : À partir de 505 $ pour deux nuits (pour le plus petit format, 2 à 4 personnes), et grimpent jusqu'à 1080 $ pour deux nuits pour le chalet Signature de dix personnes avec spa extérieur. Le prix des suites, lui, varie selon les dates : mieux vaut vérifier directement sur le site pour un tarif exact.
Adresse : 265, rue Drouin, Scott, Québec
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