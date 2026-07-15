Cette plage avec activités et shows GRATUITS près de Montréal est LE spot à découvrir cet été
Danse en ligne et concerts sur la plage avec cette vue-là sans dépenser un sou? OUI SVP! 😍🔥
À moins d'une heure de Montréal se cache une destination estivale où on oublie la ville le temps d'une journée. Spectacles gratuits, activités variées et décor enchanteur : le Village des Écluses, à Pointe-des-Cascades, a tout pour offrir une escapade qui donne des airs de vacances loin du stress de la métropole sans jamais quitter le Grand Montréal.
À lire également : Ce jardin avec sculptures, labyrinthe et minigolf coûte moins de 25 $ près de Montréal
Aménagé sur un site historique à l'entrée du canal de Soulanges, cet immense espace de dix hectares combine plage de sable pour se prélasser, multitude d'activités à explorer, adresses gourmandes et programmation de spectacles gratuits qui rythme tout l'été. Entre les vieux bâtiments remplis de charme et les grands espaces naturels, l’endroit possède un décor qui change complètement de l’ambiance urbaine.
La plage est évidemment l'une des grandes vedettes du site. On peut s'y installer pour lire, pique-niquer, prendre du soleil ou simplement savourer le moment avec une vue imprenable sur le lac Saint-Louis. La grande terrasse couverte permet quant à elle de prolonger la sortie avec un repas, un verre ou une pause gourmande, tout en profitant du paysage.
Mais ce qui rend le Village des Écluses particulièrement attrayant cet été, c'est sa programmation d'événements gratuits. Concerts, soirées musicales, soirées de danse en ligne et activités spéciales se succèdent tout au long de la saison, de quoi transformer une simple visite en véritable sortie.
Programmation estivale du Village des écluses.@villagedesecluses | Instagram
Parmi les nouveautés, le bingo musical revient aussi un jeudi sur deux, de 18 h à 21 h. Cette activité gratuite propose une thématique musicale différente à chaque édition, des prix de présence et l'occasion parfaite de tester ses connaissances tout en passant une soirée décontractée avec notre gang.
Envie de bouger entre deux moments de détente? Plusieurs activités sont aussi offertes sur place. On peut louer des kayaks et paddle boards, à l'heure ou à la journée, ou même explorer les environs à vélo grâce à la piste cyclable du canal de Soulanges, qui s'étend sur 24 kilomètres. Les sentiers du parc nature de Pointe-des-Cascades, offrent également plus de 5 kilomètres de randonnée.
Pour combler les petites faims, le site propose plusieurs options : un restaurant, un bar, une crèmerie et une terrasse où grignoter tout en profitant de l'atmosphère estivale. Les personnes qui préfèrent une sortie plus économique peuvent aussi apporter leur propre pique-nique (sans alcool) et s'installer dans les espaces prévus à cet effet.
Il est également possible de prolonger l'escapade grâce aux terrains de camping disponibles sur place. Les personnes accompagnées de leur chien peuvent aussi profiter du site, à condition de garder leur compagnon en laisse.
Avec sa plage, ses spectacles gratuits, ses activités et son ambiance de vacances à quelques kilomètres de Montréal, le Village des Écluses coche plusieurs cases pour une sortie estivale simple, agréable et différente.
Village des Écluses
Coût : Accès gratuit - La location d'équipement nautique et le restaurant sont payants
Adresse : 2, ch. du Canal, Pointe-des-Cascades, QC