11 plages au Québec qui donnent (presque) l'impression d'être en voyage dans le Sud
Un « road trip » s'impose! ☀️🏖️
Cet été, pas besoin de réserver un vol vers les Caraïbes pour avoir l'impression d'être ailleurs. Aux quatre coins du Québec, certaines plages dévoilent des eaux aux teintes étonnantes, de longues étendues de sable, des vagues salées et des paysages qui rappellent parfois des destinations bien plus lointaines.
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Que tu rêves d'une journée à te prélasser au soleil, d'une baignade dans une eau limpide ou simplement d'un décor digne des vacances, ces endroits ont de quoi te faire décrocher du quotidien. Voici 11 plages au Québec qui donnent presque l'impression d'être en voyage dans le Sud, sans avoir à sortir ton passeport.
La plage de Baie-Saint-Paul
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours
Adresse : Quai de Baie-Saint-Paul - 210, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, QC
Pourquoi tu dois y aller : La plage de Baie-Saint-Paul est l’endroit parfait pour relaxer au bord du fleuve Saint-Laurent tout en profitant d’un superbe décor. Avec sa vue sur le quai et les montagnes qui entourent la région, c’est un beau spot pour prendre une marche, s’installer sur le sable ou simplement admirer les paysages de Charlevoix. Pour t’y rendre, il suffit de te stationner au Quai de Baie-Saint-Paul et de suivre le sentier qui mène à la plage. En prime, des modules de jeux situés tout près permettent aux enfants de s’amuser pendant la visite.
Plage du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée
Prix : Gratuit pour les résidents et résidentes de Salaberry-de-Valleyfield et tous les enfants de 4 ans et moins, 12 $ par enfant de 5 à 15 ans, 16 $ pour les personnes de 16 ans et plus - 5 $ par voiture pour le stationnement
Quand : Tous les jours du 13 juin au 16 août, et les fins de semaine du 22, 23 août, 29, 30 août et 5, 6 et 7 septembre 2026, de 10 h à 18 h
Adresse : Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée - 240, rue Saint-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield, QC
Pourquoi tu dois y aller : La magnifique plage du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée, à Salaberry-de-Valleyfield, te permet de te baigner dans une eau aux reflets turquoise à moins d'une heure de Montréal. Sable chaud, activités sur l'eau, modules de jeu, volleyball, sentier de randonnée et petite cantine : tout y est réuni pour profiter d'une belle journée d'été sous le soleil.
Accessibilité : Les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer peuvent bénéficier d'un transport au guichet ouest à leur arrivée. Un fauteuil hippocampe, un tapis d'accès à la plage et une planche à pagaie adaptée au fauteuil roulant sont disponibles gratuitement sur demande.
Plage de la Grande Échouerie
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours
Adresse : Stationnement accessible sur la route 199 via le chemin Head, Grosse-Île, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec ses dunes spectaculaires et ses grottes aux teintes orangées qui donnent l’impression d’être sur une autre planète, cette plage est l’un des paysages les plus impressionnants de la région. Sur place, tu peux parcourir 8,5 kilomètres de sable, observer les formations rocheuses dévoilées à marée basse, te baigner dans une eau limpide ou encore t’essayer à des activités nautiques comme le kitesurf et la planche à voile.
Plage d'Aguanish
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours
Adresse : Plage d'Aguanish - Rue du Site, Aguanish, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Aguanish, sur la Côte-Nord, de vastes plages de sable blond bordent un paysage spectaculaire où la rivière Aguanish rencontre le fleuve Saint-Laurent. D’un côté, l’eau douce de la rivière; de l’autre, les vagues salées aux teintes turquoise. Entre baignade, promenades, kayak et couchers de soleil, l’endroit a tout pour séduire les amoureux de plein air.
Sandy Hook (Pointe du Bout du Banc)
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours
Adresse : Chemin du sable Havre-Aubert, Îles-de-la-Madeleine, QC
Pourquoi tu dois y aller : La plage de Havre-Aubert, aussi connue sous le nom de Sandy Hook, est l’un des joyaux des Îles-de-la-Madeleine. Cette impressionnante bande de sable de douze kilomètres, bordée par les eaux du golfe du Saint-Laurent, offre un décor digne des plus belles destinations balnéaires. En plus de la baignade, tu peux marcher jusqu’au Bout du Banc pour admirer des panoramas spectaculaires, observer les adeptes de kitesurf et de planche à voile ou simplement profiter de l’ambiance unique de l’archipel.
Accessibilité : Contacte l'Association des Personnes Handicapées des Îles
La plage de la Dune du Sud
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours
Adresse : Chemin de la Dune-du-Sud, Havre-aux-Maisons, QC
Pourquoi tu dois y aller : S’étendant sur 22 kilomètres de sable blond, la Dune du Sud est l’une des plus impressionnantes plages du Québec. Située aux Îles-de-la-Madeleine, elle séduit par ses falaises rouge brique, ses grottes naturelles accessibles à marée basse et ses panoramas sur le golfe du Saint-Laurent. C’est l’endroit idéal pour marcher au bord de l’eau, se baigner, admirer le coucher du soleil ou s’adonner à des activités comme le kayak, le kitesurf et la planche à voile.
La plage du Lac-Simon
Prix : 14,35 $ par adulte pour l'accès journalier
Quand : Tous les jours, de 10 h à 18 h
Adresse : 760, ch. du Tour du Lac, Chénéville, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette plage de deux kilomètres de sable fin située dans le Centre touristique du Lac-Simon a tout pour plaire aux personnes qui aiment passer leurs journées dehors. Entre la baignade dans les eaux limpides du lac, les parties de volleyball, les jeux sur la plage et les promenades au soleil, les activités ne manquent pas. L’endroit est aussi aménagé avec des tables de pique-nique et des barbecues au charbon, parfaits pour casser la croûte tout en profitant du décor.
Accessibilité : En saison estivale, les personnes en fauteuil roulant ont accès à une toilette à l'accueil
Les dunes de sable de Tadoussac
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours
Adresse : Chem. de la Rivière-du-Moulin-à-Baude, Tadoussac, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au pied des impressionnantes dunes de Tadoussac, cette plage bordant la baie du Moulin à Baude offre un décor spectaculaire façonné il y a plus de 10 000 ans. On y vient pour marcher sur le sable, admirer les panoramas sur l’estuaire et, à marée basse, découvrir une chute qui se jette directement dans la baie.
La plage de Saint-Zotique
Prix : Gratuit pour les résident.e.s de Saint-Zotique, 16 $ par adulte
Quand : Du 20 juin au 23 août 2026, de 10 h à 18 h 45
Adresse : 105, 81e Avenue, Saint-Zotique, QC
Pourquoi tu dois y aller : Située en Montérégie, cette plage ne se limite pas aux pique-niques, à la baignade et aux jeux dans le sable. Elle se démarque aussi par son parcours aquatique composé de 30 structures conçues pour tester l’escalade, la vitesse et l’équilibre. Que tu aies envie de relever un défi sur l’eau ou simplement de te détendre à l’ombre des palapas, l’endroit offre un peu de tout pour une journée estivale réussie.
Accessibilité : Installations accessibles aux personnes à mobilité réduite, dont une promenade en bois avec rampe d’accès au pourtour de la plage afin de permettre le déplacement. Location gratuite de la chaise Hippocampe et d'un fauteuil roulant de plage tout terrain.
Plage de Coin-du-Banc
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours
Adresse : Rue de la plage à Coin-du-Banc, Percé, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une plage aux eaux limpides où profiter d’une baignade rafraîchissante tout en admirant les paysages de la Gaspésie, mets le cap sur Coin-du-Banc, à une dizaine de kilomètres du village de Percé. En plus de son littoral paisible, l’endroit est reconnu pour les trésors que l’on peut y dénicher au fil de la promenade : des roches aux couleurs variées, des dollars de sable, soit les coquilles blanchies d’un animal marin apparenté à l’oursin, des morceaux de verre polis par les vagues, des coquillages et bien d’autres curiosités façonnées par la mer. C’est le genre de plage où l’on peut passer des heures à marcher les yeux rivés au sol, toujours dans l’espoir de faire une nouvelle découverte.
Les plages du Cap-Saint-Jacques
Prix : 5,50 $ par adulte pour l'accès journalier, 4,75 $ par enfant de 6 à 17 ans gratuit pour les jeunes de 5 ans et moins - 11 $ par jour pour le stationnement (tarifs de 2024)
Quand : Tous les jours de 10 h à 19 h, durant la saison estivale
Adresse : 21115, boul. Gouin O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les plages du parc-nature du Cap-Saint-Jacques offrent un décor qui donne l'impression d'être loin de la ville, avec leur sable naturel et leur vue sur le lac des Deux Montagnes. L'endroit est parfait pour étendre sa serviette, faire une baignade ou simplement profiter d'un après-midi au soleil. Pour celles et ceux qui aiment bouger, des kayaks sont aussi offerts en location les fins de semaine durant l'été, en plus d'activités comme des initiations et des sorties au coucher du soleil sur l'eau.
Accessibilité : Accessible aux poussettes
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