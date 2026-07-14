Alerte météo : Un risque de tornade et des orages violents menacent ces régions du Québec
Vents forts, grêle costaude et averses soudaines : plusieurs secteurs vont y goûter aujourd'hui. 😳🌪️
Encore une fois, le ciel québécois s'agite. Environnement Canada a émis, ce 14 juillet, une veille d'orages violents pour une bonne partie de la province, avec un risque de tornade dans plusieurs secteurs cet après-midi et en soirée.
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Selon le bulletin en vigueur depuis environ 5 h ce matin, les conditions sont réunies pour que des orages violents se pointent, accompagnés de rafales fortes, de grêle de grosse taille et de forte pluie. Un risque de tornade plane sur plusieurs régions, notamment dans le sud et le centre de la province.
Selon le plus récent portrait du potentiel orageux d'Environnement Canada, c'est la vallée du Saint-Laurent — Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec en tête — qui se retrouve dans la zone la plus à risque. On y parle de rafales pouvant grimper jusqu'à 110 km/h, de grêle de 2 à 4 cm et jusqu'à 70 mm de pluie par endroits. Plus au nord et à l'est, soit au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, le risque demeure présent, mais à une intensité un peu moindre.
Comme toujours dans ce genre de situation, mieux vaut redoubler de prudence. Les rafales soudaines peuvent rendre les sorties en bateau risquées, les vents violents menacent arbres et toitures, et des pannes de courant sont possibles là où les orages frappent le plus fort. Si des cours d'eau débordent à cause des averses intenses, mieux vaut s'éloigner des rives par précaution.
Concrètement, c'est une bonne partie du territoire québécois qui est visée par la veille jaune de temps violent, touchant de nombreux secteurs : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie, Montérégie, la grande région de Montréal, Lanaudière, Laurentides, Outaouais et Abitibi-Témiscamingue.
Fait à noter : plusieurs municipalités de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue composent en plus avec un avertissement de chaleur. Deux systèmes à surveiller pour le prix d'un. Reste à l'affût, la situation pourrait évoluer au cours de la journée.
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