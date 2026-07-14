Alerte météo : Un risque de tornade et des orages violents menacent ces régions du Québec

Vents forts, grêle costaude et averses soudaines : plusieurs secteurs vont y goûter aujourd'hui. 😳🌪️

Cellules orageuses au-dessus d'un terrain vaste.

Environnement Canada a émis des veilles d'orages violents pour une grande partie de la province ce 14 juillet 2026.

Menno Van Der Haven | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Encore une fois, le ciel québécois s'agite. Environnement Canada a émis, ce 14 juillet, une veille d'orages violents pour une bonne partie de la province, avec un risque de tornade dans plusieurs secteurs cet après-midi et en soirée.

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Selon le bulletin en vigueur depuis environ 5 h ce matin, les conditions sont réunies pour que des orages violents se pointent, accompagnés de rafales fortes, de grêle de grosse taille et de forte pluie. Un risque de tornade plane sur plusieurs régions, notamment dans le sud et le centre de la province.

Selon le plus récent portrait du potentiel orageux d'Environnement Canada, c'est la vallée du Saint-Laurent — Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec en tête — qui se retrouve dans la zone la plus à risque. On y parle de rafales pouvant grimper jusqu'à 110 km/h, de grêle de 2 à 4 cm et jusqu'à 70 mm de pluie par endroits. Plus au nord et à l'est, soit au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, le risque demeure présent, mais à une intensité un peu moindre.

Comme toujours dans ce genre de situation, mieux vaut redoubler de prudence. Les rafales soudaines peuvent rendre les sorties en bateau risquées, les vents violents menacent arbres et toitures, et des pannes de courant sont possibles là où les orages frappent le plus fort. Si des cours d'eau débordent à cause des averses intenses, mieux vaut s'éloigner des rives par précaution.

Concrètement, c'est une bonne partie du territoire québécois qui est visée par la veille jaune de temps violent, touchant de nombreux secteurs : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie, Montérégie, la grande région de Montréal, Lanaudière, Laurentides, Outaouais et Abitibi-Témiscamingue.

Fait à noter : plusieurs municipalités de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue composent en plus avec un avertissement de chaleur. Deux systèmes à surveiller pour le prix d'un. Reste à l'affût, la situation pourrait évoluer au cours de la journée.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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