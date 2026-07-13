Jusqu'à 204 $ seront versés à des Québécois cette semaine avec cette prestation fédérale

Tous les montants sont les bienvenus en ces temps où tout coûte cher! 👀

De l'argent canadien

La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) allant jusqu'à 204 $ est prévue cette semaine.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Une somme intéressante pourrait atterrir dans le compte de plusieurs personnes cette semaine. C'est en effet une nouvelle période de versement qui s'amorce pour la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), gérée par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Le montant maximal a d'ailleurs grimpé un brin.

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Les critères d'admissibilité restent les mêmes, mais le montant offert continue d'être ajusté pour suivre le coût de la vie.

Qui peut recevoir la PCPH cette semaine?

Trois conditions doivent être remplies pour toucher la PCPH :

  • Avoir entre 18 et 64 ans;
  • Résider au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus;
  • Détenir une approbation active de l'ARC pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Le statut de résidence reconnu inclut notamment la citoyenneté canadienne, la résidence permanente, le statut de personne protégée, ainsi que l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. Une personne en séjour temporaire au pays depuis au moins 18 mois consécutifs peut également être admissible.

Pour la période couvrant juillet 2026 à juin 2027, c'est ta déclaration de revenus fédérale de 2025 et celle de ton ou ta partenaire, s'il y a lieu qui détermine le montant auquel tu as droit.

Le montant qui pourrait arriver cette semaine

À compter de ce mois-ci, la PCPH grimpe à un maximum de 204,20 $ par mois. Le montant précis que tu recevras varie selon ton revenu familial net rajusté, calculé à partir de ta déclaration de 2025.

Plus ton revenu familial est modeste, plus tu t'approches du plein montant. La prestation diminue ensuite graduellement à mesure que le revenu grimpe, jusqu'à s'annuler complètement passé un certain seuil.

Travailler ne réduit pas automatiquement ta prestation

Un revenu tiré d'un emploi, d'un travail autonome ou de bourses d'études imposables n'est pas entièrement comptabilisé dans le calcul de la PCPH. C'est ce qu'on appelle l'exemption pour revenu de travail.

Pour la période de juillet 2026 à juin 2027 :

  • Une personne célibataire peut exclure jusqu'à 10 210 $ de revenu de travail;
  • Un couple marié ou en union de fait peut exclure jusqu'à 14 294 $ de revenu combiné.

Concrètement, décrocher un emploi ou augmenter tes heures ne fait donc pas automatiquement fondre ta prestation.

Pas encore inscrit.e? Voici comment faire une demande

Si tu n'as jamais fait de demande, vérifie d'abord si Service Canada t'a envoyé une lettre contenant un code d'accès à six chiffres. Ce code te permet de soumettre ta demande en ligne, à condition d'avoir ton numéro d'assurance sociale (NAS) et une preuve de ton statut au Canada sous la main.

Si tu n'as pas reçu cette lettre, tu peux tout de même présenter une demande en ligne, par téléphone, par courrier ou en personne dans un centre de Service Canada. Pour connaître la marche à suivre complète, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.

Le versement de ce mois-ci est prévu pour le 16 juillet.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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