Cette prestation fédérale peut te garantir jusqu'à 200 $ cette semaine si tu es admissible
Et elle va augmenter dès le mois prochain!
La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) est de retour cette semaine. Administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), cette aide fédérale s'adresse aux adultes admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) et peut atteindre 200 $ par mois. Voici tout ce qu'il faut savoir pour ne pas passer à côté.
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Pour avoir droit à la PCPH, tu dois satisfaire à trois conditions en même temps, soit avoir entre 18 et 64 ans, habiter au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus pour l'année 2024 et avoir obtenu l'approbation de l'ARC pour le CIPH.
Les statuts reconnus comprennent la citoyenneté canadienne, la résidence permanente, le statut de personne protégée, l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, ainsi que la résidence temporaire avec une présence ininterrompue au Canada depuis au moins 18 mois consécutifs.
Tu comprendras qu'il faut également avoir une limitation marquée en raison d'un handicap. Cette dernière doit être reconnue par un professionnel ou une professionnelle de la santé.
Quant aux personnes qui purgent une peine fédérale de deux ans ou plus, elles généralement exclues pendant leur incarcération, sauf pour le premier et le dernier mois de leur peine.
Combien peux-tu recevoir?
Le plafond annuel de la PCPH s'élève à 2 400 $, soit environ 200 $ par mois. Le montant accordé varie toutefois selon le revenu net et la composition du ménage.
Pour une personne seule :
- Revenu net ajusté de 23 000 $ ou moins en 2024 : prestation complète;
- Jusqu'à 33 000 $ si au moins 10 000 $ proviennent d'un emploi : prestation complète maintenue;
- Réduction progressive au-delà de ces seuils;
- Aucune prestation à partir de 45 000 $.
Pour un couple dont un seul partenaire est admissible :
- Revenu familial combiné de 32 500 $ ou moins : prestation complète;
- Jusqu'à 46 500 $ si au moins 14 000 $ proviennent d'un emploi : prestation maintenue;
- Prestation nulle à partir de 58 500 $.
Pour un couple dont les deux partenaires sont admissibles :
- Chacun.e peut toucher jusqu'à 200 $ par mois si le revenu familial ne dépasse pas 32 500 $;
- Ce seuil grimpe à 46 500 $ lorsque le ménage déclare au moins 14 000 $ en revenus d'emploi;
- La prestation cesse à partir de 70 500 $.
À noter que, pour la période de juillet 2026 à juin 2027, les montants seront indexés et la prestation maximale passera à 204,20 $ par mois. Ta déclaration de revenus de 2025 sera alors prise en compte.
Si tu n'as jamais soumis de demande, mais que tu répondais aux critères depuis le lancement du programme en juillet 2025, des paiements rétroactifs pourraient t'être versés.
Comment peux-tu soumettre une première demande?
Commence par vérifier si tu as reçu par courrier une lettre contenant un code d'accès à six chiffres.
Ce code te permet de te connecter au portail de Service Canada pour soumettre ta demande en ligne. Prépare ton numéro d'assurance sociale (NAS) et une preuve de statut au Canada. L'inscription au dépôt direct est recommandée pour accélérer la réception des paiements.
Il est tout de même possible de déposer une demande en ligne sur le site de Service Canada, par téléphone, par courrier ou en te rendant dans un centre de Service Canada sans avoir obtenu de lettre. Pour consulter toutes les informations nécessaires, la page officielle de Canada.ca est la référence à consulter.
Date du versement de la PCPH
Cette semaine, le versement de la PCPH est prévu pour le jeudi 18 juin. Les personnes bénéficiaires inscrites au dépôt direct devraient voir le montant crédité dans leur compte bancaire ce jour-là, bien qu'un délai de quelques jours puisse s'appliquer selon l'institution financière.
Les Canadiens et Canadiennes dont la situation financière a changé en cours d'année pourraient voir leur prestation ajustée à compter de juillet 2026.
Pour plus d'informations sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), c'est par ici.
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