Costco vend ce « must » pour la maison environ 62 % moins cher que Best Buy

Une aubaine + un nouvel organisateur pour ta cuisine? OUI!

La façade d'un Costco.

Costco vend un accessoire de cuisine à prix économique.

Aa5176 | Dreamstime
Éditrice Junior

Difficile de résister aux petites trouvailles de cuisine qui donnent instantanément un air plus soigné au comptoir. Entre la bouteille d'huile qui traîne et les épices éparpillées qui prennent de la place, un ensemble assorti peut faire toute la différence. Justement, un produit aperçu chez Costco risque de plaire à celles et ceux qui aiment garder leur cuisine bien organisée, surtout qu'il est vendu à bon prix.

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Chez Costco, cet ensemble Trudeau de six pièces se vend 24,99 $. Pour te donner une idée, le même produit est affiché en rabais à 64,97 $ (plutôt que 99,97 $) chez Best Buy, ce qui revient à environ 62 % de moins en se fiant au prix réduit.

La bo\u00eete d'ensemble \u00e0 assaisonnements Trudeau de six pi\u00e8ces au Costco. Costco vend l'ensemble à assaisonnements Trudeau de six pièces à bon prix. Noémi Lincourt | Narcity Québec

L'ensemble comprend un plateau tournant en bois, deux bouteilles en verre pour l'huile et le vinaigre, un moulin à poivre, un moulin à sel ainsi qu'un pot à sel (ou pour ton épice de prédilection) avec couvercle. Tous les contenants sont regroupés sur une base rotative à 360 degrés, ce qui permet d'avoir les essentiels à portée de main pendant la préparation des repas ou directement sur la table.

Grâce à son format compact, l'ensemble prend peu d'espace sur le comptoir ou dans le garde-manger, tout en donnant un look épuré à la cuisine. En plus, avec sa combinaison de bois, de verre et de fini noir mat, il s'agence facilement à plusieurs styles de décoration, qu'ils soient modernes, scandinaves ou plus classiques.

Évidemment, comme pour plusieurs trouvailles chez Costco, n'oublie pas que la disponibilité peut varier d'un entrepôt à l'autre, il faut donc garder l'œil ouvert.


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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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