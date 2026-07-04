12 des meilleures trouvailles à bon prix au Costco qui valent la visite en juillet 2026
Prépare ta liste d'achat!
Même s'il y a des articles qu'on retrouve fidèlement à chaque visite au Costco, il y a aussi plusieurs nouveautés qui s'ajoutent d'une semaine à l'autre, ou des favoris qui quittent puis reviennent sur les tablettes de manière périodique. Histoire d'avoir une idée de ce qui t'attend lors de tes visites de juillet, on a repéré douze trouvailles à bon prix qui pourraient bien avoir une place dans ton panier.
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Entre les articles pratiques, luxueux, gourmands et plus encore, difficile de suivre sa liste d'achats à la lettre! Mais si tu les notes déjà avant de partir, tu auras un peu plus de contrôle sur ton panier final!
Sac isotherme pliable - CleverMade
Sac isotherme pliable CleverMade à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 23,99 $ plutôt que 29,99 $, jusqu'au 19 juillet 2026
Il faut le dire, les sacs à lunch prennent souvent presque autant de place vides que remplis, ce qui peut être un peu fatiguant. Celui de CleverMade se distingue parce qu'il se replie complètement à plat en une seule étape lorsque tu ne t'en sers plus. C'est pratique si tu veux le laisser dans le coffre de l'auto pour les commissions, les pique-niques ou les sorties à la plage, sans sacrifier tout ton espace de rangement.
Table d'eau - Step2
Table d'eau Step2 en vente chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 44,99 $ plutôt que 59,99 $, jusqu'au 5 juillet 2026
Quand le soleil d'été brille, les jeux d'eau deviennent rapidement les vedettes de la cour arrière. Cette petite table comprend plusieurs accessoires pour verser, faire tourner l'eau et remplir différents contenants, ce qui permet aux enfants de jouer et se rafraichir pendant un bon moment. Une activité qui demande peu d'installation et qui aide à profiter des journées chaudes autrement que devant un écran? Oui svp!
Pots isothermes - ThermoFlask
Pots alimentaires ThermoFlask en vente chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Les lunchs, ce n'est pas juste des sandwichs. Avec cet ensemble de deux pots isothermes, tu peux trimballer de la soupe, du chili, des pâtes ou même un yogourt avec des fruits, sans te soucier de la température. Offert en plusieurs duos de jolies couleurs et à bon prix, c'est un produit pratique qui mérite le coup d'oeil.
Coffret Ma bibliothèque Monsieur Madame
Coffret Monsieur Madame au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 21,99 $
À l'heure des histoires, il y a des classiques qui ne se démodent pas, dont les petits livres Monsieur Madame. Ce coffret rassemble une grande collection dans une seule boîte, ce qui permet de raconter une nouvelle péripétie chaque soir de la semaine. Une belle option autant pour un cadeau que pour renouveler sa bibliothèque à petit prix.
Glacière - Igloo Luxe
Glacière Igloo Luxe en vente chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 23,99 $
Ce sac est juste trop mignon. À première vue, difficile de deviner qu'il s'agit d'une glacière pouvant contenir neuf canettes. Son fini qui rappelle le cuir et son design plus soigné lui donnent davantage l'apparence d'un sac de voyage que d'un accessoire pour transporter des boissons. C'est justement ce qui la rend intéressante pour les pique-niques, les journées au chalet ou les sorties où tu n'as pas envie de trimballer une grosse glacière en plastique.
Ensemble SnackleBox - Sabatier
Ensemble SnackleBox Sabatier en vente chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
Les SnackleBox continuent d'envahir TikTok, mais elles sont surtout pratiques dans la vraie vie. Chaque contenant est muni d'une planche à découper qui sert aussi de couvercle, ce qui permet de préparer facilement un assortiment de fromages, de fruits, de légumes ou de charcuteries à emporter. Comme la boîte en comprend deux, ça revient à environ 12,50 $ chacune, un prix intéressant pour ce type d'accessoire.
Tampons toniques au gel Cera-Nol - Biodance
Les tampons toniques Biodance sont disponibles au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,97 $
La marque Biodance fait beaucoup parler d'elle dans l'univers des soins coréens, et ses tampons toniques sont maintenant offerts chez Costco. Chaque contenant renferme 60 compresses imbibées d'une formule hydratante conçue pour rafraîchir et apaiser la peau. Avec deux pots dans l'ensemble, ça permet de faire des réserves tout en profitant d'un prix souvent plus intéressant qu'en boutique spécialisée.
Coupes de pistache - Chocxo
Les coupes de pistache Chocxo au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 18,99 $
Les saveurs inspirées de la pistache continuent d'avoir la cote et cette version signée Chocxo risque d'attirer les adeptes de chocolat. Chaque bouchée combine une garniture crémeuse à la pistache et un enrobage de chocolat au lait, avec quelques éclats de pistaches sur le dessus pour ajouter du croquant. Un produit qui a tout pour devenir la petite gâterie à sortir après le souper.
Croustilles protéinées Buffalo - Wilde
Des croustilles riches en protéines chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 14,49 $
Envie de changer des croustilles traditionnelles? Celles de Wilde sont fabriquées principalement à partir de poitrine de poulet et contiennent 10 g de protéines par portion. Leur saveur Buffalo leur donne un petit côté relevé qui accompagne aussi bien un sandwich qu'une trempette. Une option différente pour ceux qui cherchent une collation plus riche en protéines.
Fallout Victory Pack - Jones Soda
Le Jones Soda Fallout est en vente au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 23,47 $
Les fans de jeux vidéo ou de la série en question vont probablement reconnaître ce coffret dès le premier coup d'œil. Inspiré de l'univers de Fallout, cet assortiment de Jones Soda comprend différentes saveurs (Orange, Victory et Cherry) aux couleurs de la célèbre franchise, en plus d'un bouchon magnétique de collection inclus dans chaque boîte.
Jupe-short plissée pour femmes - Lolë
Une jupe-short Lolë à moins de 20 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Difficile de passer à côté des jupes-shorts cet été, et ce modèle signé Lolë combine le look d'une jupe plissée avec le confort d'un short intégré, ce qui le rend pratique autant pour une promenade que pour une journée active. À 19,99 $, c'est une façon abordable d'ajouter une tendance estivale à sa garde-robe.
Mini dumplings au poulet, sésame et gingembre - Big Yum
Les mini dumplings Big Yum chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : Deux pour 17,99 $Les repas de semaine sont beaucoup plus simples quand le congélateur est bien rempli. Ces mini dumplings se préparent rapidement et peuvent être servis seuls, avec du riz ou dans un bouillon pour un souper prêt en quelques minutes. Leur garniture au poulet, au sésame et au gingembre en fait une option pratique à garder sous la main lorsqu'on manque d'inspiration.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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