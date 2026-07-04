12 des meilleures trouvailles à bon prix au Costco qui valent la visite en juillet 2026

Prépare ta liste d'achat!

La façade d'un Costco.

Juillet 2026 : Les trouvailles à bon prix du Costco.

Paul Gorvett | Dreamstime
Éditrice Junior

Même s'il y a des articles qu'on retrouve fidèlement à chaque visite au Costco, il y a aussi plusieurs nouveautés qui s'ajoutent d'une semaine à l'autre, ou des favoris qui quittent puis reviennent sur les tablettes de manière périodique. Histoire d'avoir une idée de ce qui t'attend lors de tes visites de juillet, on a repéré douze trouvailles à bon prix qui pourraient bien avoir une place dans ton panier.

À lire également : Costco offre un article parfait pour les sorties d'été pour 38 % moins cher que sur Amazon

Entre les articles pratiques, luxueux, gourmands et plus encore, difficile de suivre sa liste d'achats à la lettre! Mais si tu les notes déjà avant de partir, tu auras un peu plus de contrôle sur ton panier final!

Sac isotherme pliable - CleverMade

Sac isotherme pliable CleverMade au Costco.

Sac isotherme pliable CleverMade à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 23,99 $ plutôt que 29,99 $, jusqu'au 19 juillet 2026

Il faut le dire, les sacs à lunch prennent souvent presque autant de place vides que remplis, ce qui peut être un peu fatiguant. Celui de CleverMade se distingue parce qu'il se replie complètement à plat en une seule étape lorsque tu ne t'en sers plus. C'est pratique si tu veux le laisser dans le coffre de l'auto pour les commissions, les pique-niques ou les sorties à la plage, sans sacrifier tout ton espace de rangement.

Table d'eau - Step2

Table d'eau Step2 au Costco.

Table d'eau Step2 en vente chez Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 44,99 $ plutôt que 59,99 $, jusqu'au 5 juillet 2026

Quand le soleil d'été brille, les jeux d'eau deviennent rapidement les vedettes de la cour arrière. Cette petite table comprend plusieurs accessoires pour verser, faire tourner l'eau et remplir différents contenants, ce qui permet aux enfants de jouer et se rafraichir pendant un bon moment. Une activité qui demande peu d'installation et qui aide à profiter des journées chaudes autrement que devant un écran? Oui svp!

Pots isothermes - ThermoFlask

Ensemble de deux pots alimentaires isothermes ThermoFlask au Costco.

Pots alimentaires ThermoFlask en vente chez Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 29,99 $

Les lunchs, ce n'est pas juste des sandwichs. Avec cet ensemble de deux pots isothermes, tu peux trimballer de la soupe, du chili, des pâtes ou même un yogourt avec des fruits, sans te soucier de la température. Offert en plusieurs duos de jolies couleurs et à bon prix, c'est un produit pratique qui mérite le coup d'oeil.

Coffret Ma bibliothèque Monsieur Madame

Coffret Ma biblioth\u00e8que Monsieur Madame au Costco.

Coffret Monsieur Madame au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 21,99 $

À l'heure des histoires, il y a des classiques qui ne se démodent pas, dont les petits livres Monsieur Madame. Ce coffret rassemble une grande collection dans une seule boîte, ce qui permet de raconter une nouvelle péripétie chaque soir de la semaine. Une belle option autant pour un cadeau que pour renouveler sa bibliothèque à petit prix.

Glacière - Igloo Luxe

Glaci\u00e8re souple Igloo Luxe au Costco.

Glacière Igloo Luxe en vente chez Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 23,99 $

Ce sac est juste trop mignon. À première vue, difficile de deviner qu'il s'agit d'une glacière pouvant contenir neuf canettes. Son fini qui rappelle le cuir et son design plus soigné lui donnent davantage l'apparence d'un sac de voyage que d'un accessoire pour transporter des boissons. C'est justement ce qui la rend intéressante pour les pique-niques, les journées au chalet ou les sorties où tu n'as pas envie de trimballer une grosse glacière en plastique.

Ensemble SnackleBox - Sabatier

Ensemble de deux SnackleBox Sabatier au Costco.

Ensemble SnackleBox Sabatier en vente chez Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 24,99 $

Les SnackleBox continuent d'envahir TikTok, mais elles sont surtout pratiques dans la vraie vie. Chaque contenant est muni d'une planche à découper qui sert aussi de couvercle, ce qui permet de préparer facilement un assortiment de fromages, de fruits, de légumes ou de charcuteries à emporter. Comme la boîte en comprend deux, ça revient à environ 12,50 $ chacune, un prix intéressant pour ce type d'accessoire.

Tampons toniques au gel Cera-Nol - Biodance

Tampons toniques au gel Cera-Nol Biodance (2 x 60 tampons) au Costco.

Les tampons toniques Biodance sont disponibles au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 24,97 $

La marque Biodance fait beaucoup parler d'elle dans l'univers des soins coréens, et ses tampons toniques sont maintenant offerts chez Costco. Chaque contenant renferme 60 compresses imbibées d'une formule hydratante conçue pour rafraîchir et apaiser la peau. Avec deux pots dans l'ensemble, ça permet de faire des réserves tout en profitant d'un prix souvent plus intéressant qu'en boutique spécialisée.

Coupes de pistache - Chocxo

Coupes de pistache Chocxo (420 g) au Costco.

Les coupes de pistache Chocxo au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 18,99 $

Les saveurs inspirées de la pistache continuent d'avoir la cote et cette version signée Chocxo risque d'attirer les adeptes de chocolat. Chaque bouchée combine une garniture crémeuse à la pistache et un enrobage de chocolat au lait, avec quelques éclats de pistaches sur le dessus pour ajouter du croquant. Un produit qui a tout pour devenir la petite gâterie à sortir après le souper.

Croustilles protéinées Buffalo - Wilde

Croustilles prot\u00e9in\u00e9es Wilde saveur Buffalo (241 g) au Costco.

Des croustilles riches en protéines chez Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 14,49 $

Envie de changer des croustilles traditionnelles? Celles de Wilde sont fabriquées principalement à partir de poitrine de poulet et contiennent 10 g de protéines par portion. Leur saveur Buffalo leur donne un petit côté relevé qui accompagne aussi bien un sandwich qu'une trempette. Une option différente pour ceux qui cherchent une collation plus riche en protéines.

Fallout Victory Pack - Jones Soda

Ensemble Jones Soda Fallout Victory Pack (12 x 355 ml) au Costco.

Le Jones Soda Fallout est en vente au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 23,47 $

Les fans de jeux vidéo ou de la série en question vont probablement reconnaître ce coffret dès le premier coup d'œil. Inspiré de l'univers de Fallout, cet assortiment de Jones Soda comprend différentes saveurs (Orange, Victory et Cherry) aux couleurs de la célèbre franchise, en plus d'un bouchon magnétique de collection inclus dans chaque boîte.

Jupe-short plissée pour femmes - Lolë

Jupe-short pliss\u00e9e Lol\u00eb pour femmes au Costco.

Une jupe-short Lolë à moins de 20 $ chez Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19,99 $

Difficile de passer à côté des jupes-shorts cet été, et ce modèle signé Lolë combine le look d'une jupe plissée avec le confort d'un short intégré, ce qui le rend pratique autant pour une promenade que pour une journée active. À 19,99 $, c'est une façon abordable d'ajouter une tendance estivale à sa garde-robe.

Mini dumplings au poulet, sésame et gingembre - Big Yum

Mini dumplings Big Yum au poulet, s\u00e9same et gingembre au Costco.

Les mini dumplings Big Yum chez Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : Deux pour 17,99 $

Les repas de semaine sont beaucoup plus simples quand le congélateur est bien rempli. Ces mini dumplings se préparent rapidement et peuvent être servis seuls, avec du riz ou dans un bouillon pour un souper prêt en quelques minutes. Leur garniture au poulet, au sésame et au gingembre en fait une option pratique à garder sous la main lorsqu'on manque d'inspiration.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
costco trouvailles trouvailles costco
Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Des images de l'arrestation d'All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, publiées

Il avait entrepris de faire retirer ses tatouages pour compliquer son identification. 😮

Recours collectif contre Keurig : Il ne reste que 5 jours pour réclamer ton argent au Québec

Tu pourrais recevoir jusqu'à 75 $ en remplissant le formulaire à temps. 👀

Voici où ces 8 joueurs du Canadien de Montréal passent leurs vacances cet été 2026

De Miami à Paris, leur été est loin d'être plate! 👀

Un parcours lumineux de 1,5 km avec des dinosaures et un labyrinthe ouvre à Montréal cet été

Ta « bucket list » de l'été vient de s'allonger!

Un spectacle lumineux inspiré de la saga Harry Potter débarque bientôt à Montréal

Ça s'annonce magique!

7 crédits d'impôt et prestations que les Québécois peuvent recevoir ce mois-ci

Ton porte-monnaie se portera mieux après tous ces versements!💰

Voici tout ce qui change pour ton portefeuille au Québec en juillet 2026

Plusieurs prestations augmentent! 🤑

Cette maison à vendre dans les Laurentides est à 29 995 $ et est aussi kitch que cute

Et c’est une des moins chères sur le marché immobilier au Québec!

Hydro-Québec veut t'imposer de plus gros tarifs si tu consommes trop et voici quoi savoir

Salut, la facture salée si tu as une piscine ou un spa! 💦

Jusqu'à 204 $ attendent des Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale

Un petit montant qui peut faire du bien! 💰