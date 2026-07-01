Costco offre un article parfait pour les sorties d'été pour 38 % moins cher que sur Amazon
Et tu as le double pour un meilleur prix!
Si les pique-niques et les autres occasions de trimballer des vivres sont présents à l'année longue, il faut dire que l'été, les occasions de passer du temps dehors avec de quoi se remplir la panse se multiplient. Après-midi au parc, road trip de plusieurs heures vers une petite ville de la province, journée en randonnée, à la plage ou à la piscine du coin : bref, c'est la saison des sorties au soleil. Tu risques donc de devoir prévoir des collations et des lunchs à plus d'une reprise, et une trouvaille dénichée chez Costco pourrait devenir l'un de tes incontournables.
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Si tu passes un peu de temps du côté des snack boxes sur TikTok, tu as sûrement déjà vu ces boîtes à collations bien pratiques pour transporter les ravitaillements de la journée. Chez Costco, tu peux justement te procurer un duo de « boîtes à goûter » avec plusieurs compartiments et des couvercles en bambou pouvant servir de planche de présentation ou de planche à découper.
Le plus beau dans tout ça? L'offre de l'entrepôt est franchement avantageuse lorsqu'on la compare à celle de contenants similaires sur Amazon.
Les boîtes à goûter avec couvercle en bambou de la marque Sabatier sont à vendre pour 24,99 $ à l'entrepôt Costco.Noémi Lincourt | Narcity Québec, Costco
Vendu 24,99 $ chez Costco, l’ensemble Sabatier comprend deux boîtes de formats différents, soit une grande de 28 cm par 40,5 cm et une plus petite de 20 cm par 32,3 cm. Les contenants en plastique vont au lave-vaisselle, tandis que les couvercles en bambou doivent être lavés à la main. Ils sont aussi sans BPA et dotés d’un système de verrouillage pour garder tes petites bouchées bien en place pendant le transport.
Le plateau de service avec couvercle de planche à découper en bambou verrouillable de Farberware offert pour 40,04 $ sur Amazon. Amazon Canada
Sur Amazon Canada, une option de la marque Farberware très similaire au plus grand modèle est affichée à 40,04 $ pour une seule boîte. En plus d’être environ 38 % moins cher, l’ensemble de Costco t’en donne deux pour un prix plus bas, ce qui rend la comparaison assez intéressante.
Que ce soit pour préparer une boîte de crudités, des fruits, des fromages, des craquelins ou même une petite sélection de bonbons pour la route, c’est le genre d’achat qui peut vite devenir pratique quand les sorties d’été s’enchaînent.
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