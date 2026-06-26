Tigre Géant vend un accessoire incontournable de l’été à 8 $ et ça vaut chaque dollar

Ton futur allié des journées de canicule!

La façade d'un Tigre Géant.

Trouvaille au Tigre Géant : un accessoire incontournable de l’été est affiché à 8 $.

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Éditrice Junior

Entre les festivals, les terrasses et les journées au parc, l'été au Québec se vit surtout dehors. Et même si on adore cette saison, quand une journée de canicule s'invite au programme, un peu de fraîcheur et de confort, ça ne se refuse jamais. Justement, Tigre Géant vend en ce moment une trouvaille à seulement 8 $ qui pourrait rapidement se faire une place dans ton sac de plage, ton sac à dos ou même sur ton bureau.

À lire également : 15 de nos meilleures trouvailles d'été abordables dénichées chez Tigre Géant ce mois-ci

Il s'agit d'un ventilateur brumisateur portatif, offert en plusieurs couleurs selon les succursales. Compact et rechargeable par USB, il combine un ventilateur à quatre vitesses avec une fonction de brumisation intégrée, ce qui permet de profiter d'un léger jet de bruine en plus du flux d'air.

Les ventilateurs brumisateurs \u00e0 main sur les tablettes du Tigre G\u00e9ant. Tigre Géant vend des ventilateurs brumisateurs à main pour 8 $. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Sa tête est aussi ajustable afin de diriger l'air là où tu en as besoin, et son petit réservoir d'eau est transparent pour voir facilement quand il est temps de le remplir. Avec ses dimensions d'environ 4 cm sur 17 cm, il est assez petit pour se glisser dans un sac sans prendre toute la place.

Le plus intéressant? Un modèle très similaire est vendu sur Amazon à partir de 11,15 $ pour la version noire et 13,25 $ pour la blanche. En comparaison, l'option de Tigre Géant permet donc d'économiser entre 3,15 $ et 5,25 $, soit jusqu'à près de 40 % de moins.

Que ce soit pour une journée à la plage, un festival, un pique-nique ou simplement pour affronter les grosses chaleurs, c'est le genre de petite trouvaille qui peut vraiment rendre l'été un peu plus agréable, sans coûter une fortune.

Ventilateur brumisateur à main au Tigre Géant

Prix : 8 $

Site Internet du Tigre Géant

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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