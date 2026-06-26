Tigre Géant vend un accessoire incontournable de l’été à 8 $ et ça vaut chaque dollar
Ton futur allié des journées de canicule!
Entre les festivals, les terrasses et les journées au parc, l'été au Québec se vit surtout dehors. Et même si on adore cette saison, quand une journée de canicule s'invite au programme, un peu de fraîcheur et de confort, ça ne se refuse jamais. Justement, Tigre Géant vend en ce moment une trouvaille à seulement 8 $ qui pourrait rapidement se faire une place dans ton sac de plage, ton sac à dos ou même sur ton bureau.
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Il s'agit d'un ventilateur brumisateur portatif, offert en plusieurs couleurs selon les succursales. Compact et rechargeable par USB, il combine un ventilateur à quatre vitesses avec une fonction de brumisation intégrée, ce qui permet de profiter d'un léger jet de bruine en plus du flux d'air.
Tigre Géant vend des ventilateurs brumisateurs à main pour 8 $. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Sa tête est aussi ajustable afin de diriger l'air là où tu en as besoin, et son petit réservoir d'eau est transparent pour voir facilement quand il est temps de le remplir. Avec ses dimensions d'environ 4 cm sur 17 cm, il est assez petit pour se glisser dans un sac sans prendre toute la place.
Le plus intéressant? Un modèle très similaire est vendu sur Amazon à partir de 11,15 $ pour la version noire et 13,25 $ pour la blanche. En comparaison, l'option de Tigre Géant permet donc d'économiser entre 3,15 $ et 5,25 $, soit jusqu'à près de 40 % de moins.
Que ce soit pour une journée à la plage, un festival, un pique-nique ou simplement pour affronter les grosses chaleurs, c'est le genre de petite trouvaille qui peut vraiment rendre l'été un peu plus agréable, sans coûter une fortune.
Ventilateur brumisateur à main au Tigre Géant
Prix : 8 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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