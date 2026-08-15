Une vente de dizaines de milliers de livres à partir de 1 $ débarque bientôt à Montréal

De quoi regarnir ta bibliothèque sans vider ton portefeuille!

Une main tenant des bande-dessinées. Droite : Une table avec des livres à vendre.

La vente du Marché aux livres des Amis de BAnQ revient à Montréal en septembre.

Les Amis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (ABAnQ) | Facebook
Éditrice Junior

Cet automne, pas besoin de vider ton compte en banque pour garnir ta bibliothèque de nouvelles lectures. Le Marché aux livres des Amis de BAnQ pointe à nouveau le bout de son nez à Montréal, avec des dizaines de milliers de livres usagés et de CD à des prix qui donnent envie de tout acheter.

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Rendez-vous du 3 au 5 septembre 2026 pour cette vente de livres qui revient chaque année faire le bonheur des adeptes de bonnes affaires littéraires. L'événement se tiendra au Niveau M de la Grande Bibliothèque, un secteur auquel on accède par l'escalier situé près de l'Auditorium.



Cette liquidation promet des dizaines de milliers de documents en français et en anglais retirés des rayons de BAnQ : de beaux livres, des livres jeunesse, des romans, des CD et des documentaires sur toutes sortes de sujets, que ce soit l'histoire, la cuisine, les loisirs, le voyage ou la musique. Les fans de bandes dessinées ne sont pas oublié.e.s non plus, puisque des BD pour adultes, pour les jeunes et des mangas seront aussi offerts à prix modique.

Question budget, voici un aperçu des prix annoncés :

  • Beaux livres : de 5 $ à 20 $
  • Dictionnaires : 3 $, 5 $ et 10 $
  • CD : 1 $, ou dix pour 5 $
  • Coffrets de CD : 5 $
  • Livres jeunesse (préscolaire, fiction et documentaire) : 1 $
  • BD jeunesse : 4 $
  • BD adulte : 5 $
  • Mangas : 3 $
  • Livres de cuisine et d'alimentation : 4 $
  • Collection La Pléiade : 30 $
  • Tous les autres livres : 2 $, ou dix pour 10 $

Le paiement se fait par carte de crédit, par carte de débit ou en argent comptant. Pense aussi à apporter tes propres sacs, mais des options réutilisables seront en vente sur place si jamais tu en manques. Sache que de nouveaux arrivages s'ajouteront en continu pendant les trois jours, donc il y aura toujours de nouvelles trouvailles à dénicher, même le dernier jour.

Un aspect à souligner : une partie des profits de la vente est redonnée à la Fondation de BAnQ, qui s'en sert notamment pour financer le Programme d'animation littéraire en centres jeunesse.

De quoi repartir avec une pile de trésors littéraires et culturels sans exploser ton budget, alors mets ça à ton agenda!

Le Marché aux livres des Amis de BAnQ - Septembre 2026

Quand :

  • Le jeudi 3 septembre de 14 h à 20 h
  • Le vendredi 4 septembre de 10 h à 20 h
  • Le samedi 5 septembre de 10 h à 16 h

Adresse : Grande Bibliothèque - Niveau M, 475, boul. de Maisonneuve E., Montréal, QC

Site Internet des Amis de BAnQ

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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