6 emplois au gouvernement du Canada à combler au Québec qui paient jusqu'à 120 000 $/an
Il y a même des postes qui ne demandent pas de diplôme universitaire!
Si jamais tu es à la recherche d'un nouveau job ou que tu souhaites changer de carrière, plusieurs emplois du gouvernement du Canada sont actuellement à pourvoir dans les bureaux du Québec du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Un bon nombre de ces postes viennent avec un salaire dépassant les 100 000 $ par année.
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L’agence fédérale de renseignement recrute notamment dans les domaines de l’administration, des ressources humaines, de l’approvisionnement, de la paie et des avantages sociaux, du renseignement, ainsi que dans plusieurs autres secteurs.
Si certains de ces emplois exigent des études postsecondaires, comme un baccalauréat ou un diplôme d’études collégiales, d’autres sont accessibles avec un simple diplôme d’études secondaires (DES).
Adjoint administratif ou adjointe administrative
Salaire : de 61 934 $ à 75 324 $
Lieu : Gatineau et Montréal
Qui peut postuler : il faut détenir un diplôme d'études secondaires et deux ans d'expérience, ou un diplôme collégial et un an d'expérience.
Cette expérience doit notamment comprendre la réalisation de tâches administratives générales, la prestation de services auprès d’une clientèle interne ou externe ainsi que du grand public, de même que l’utilisation de différents logiciels, notamment pour le traitement de texte, les courriels, les bases de données et les tableurs.
La date limite pour postuler est le 30 septembre 2026.
Pour postuler, c'est par ici.
Agent ou agente des installations
Salaire : de 87 459 $ à 106 386 $
Lieu : Québec et Montréal
Qui peut postuler : il faut avoir un diplôme universitaire en génie mécanique, en génie électrique, en architecture ou en génie civil et deux ans d'expérience, un diplôme ou un certificat collégial dans un domaine connexe et quatre ans d'expérience, ou avoir complété un programme d'apprentissage et six ans d'expérience.
Cette expérience doit avoir été acquise dans la gestion d'installations, avec une bonne connaissance des systèmes de chauffage, de réfrigération, de climatisation ou des systèmes mécaniques de bâtiment.
Il faut aussi détenir un permis de conduire canadien valide et permanent, ainsi que la capacité de soulever, de transporter, pousser et tirer un minimum de 45 livres afin d'assumer les exigences physiques du poste.
La date limite pour postuler est le 31 octobre 2026.
Pour postuler, c'est par ici
Agent ou agente de renseignements humains
Salaire : de 87 459 $ à 120 917 $
Lieu : Montréal et Québec
Qui peut postuler : un diplôme universitaire de premier cycle est exigé, en plus d'une expérience dans la réalisation d'évaluations complexes, la gestion de situations difficiles et le travail d'équipe.
Une bonne connaissance du mandat du SCRS, de la Loi sur le SCRS et des priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement pour la sécurité nationale est requise, ainsi qu'une bonne compréhension de l'actualité nationale et internationale.
Il faut aussi être en mesure de travailler selon un horaire flexible, d'être présent sur le terrain plutôt qu'au bureau, et parfois injoignable pendant certaines périodes. Un permis de conduire canadien valide est également nécessaire.
La date limite pour postuler est le 30 septembre 2026.
Pour postuler, c'est par ici.
Agent ou agente de filature
Salaire : de 77 427 $ à 94 177 $
Lieu : Gatineau et Montréal
Qui peut postuler : un diplôme d'études secondaires et quatre ans d'expérience, un diplôme collégial et deux ans d'expérience, ou un diplôme universitaire de premier cycle et deux ans d'expérience sont exigés.
Une expérience de travail dans un environnement qui exige de bâtir des relations et de collaborer en équipe est nécessaire, tout comme un minimum de six ans d'expérience à conduire régulièrement dans diverses conditions (routes urbaines, rurales, intempéries).
Une connaissance du mandat du SCRS, de la Loi sur le SCRS et des priorités du gouvernement du Canada en matière de sécurité nationale est également requise.
La date limite pour postuler est le 3 septembre 2026.
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Agent ou agente des ressources humaines
Salaire : de 77 427 $ à 94 177 $
Lieu : Gatineau
Qui peut postuler : une certification reconnue en ressources humaines et quatre ans d'expérience, un diplôme collégial de deux ans et trois ans d'expérience, ou un diplôme universitaire de premier cycle et deux ans d'expérience sont exigés.
Cette expérience doit inclure l'application de politiques en ressources humaines et l'exécution de fonctions administratives demandant des habiletés de planification, d'organisation et de coordination.
La date limite pour postuler est le 7 septembre 2026.
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Agent ou agente administratif auprès de la direction générale régionale
Salaire : de 68 552 $ à 83 389 $
Lieu : Montréal
Qui peut postuler : un diplôme d'études secondaires et quatre ans d'expérience, ou un certificat universitaire ou diplôme collégial, et deux ans d'expérience sont exigés.
Cette expérience doit notamment comprendre du soutien auprès de la haute direction, du soutien administratif général, la planification et la coordination de plusieurs activités administratives interreliées, des interactions avec le personnel de gestion à tous les niveaux ainsi que du service à la clientèle.
La date limite pour postuler est le 2 octobre 2026.
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Cet article est une adaptation de l’article « 11 Government of Canada jobs you can apply for that pay up to $137,000 a year
», qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada
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