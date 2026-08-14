Ce Dooly's de la Rive-Sud de Montréal condamné à payer 13 000 $ d'amende : Voici pourquoi

La police a été appelée sur les lieux plus de 30 fois en moins de 3 ans.

Un Dooly's..

Ce bar Dooly's de Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal, a étécondamné à payer 13 000 $ d'amende en juillet dernier.

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L'un des bars Dooly's de la Rive-Sud de Montréal a été condamné à payer une amende de quelque 13 000 $, en plus de voir son permis d'alcool suspendu pendant une semaine le mois dernier. Pourquoi? En raison de plus d'une trentaine d'appels ayant nécessité la présence des forces de l'ordre.

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C'est ce qui ressort d'un jugement du tribunal de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) rendu le 17 juillet dernier.

On reproche notamment au titulaire du permis d'alcool du Billard Dooly’s Longueuil, situé sur le chemin de Chambly, de nombreux épisodes violents, des cas de surconsommation d'alcool ainsi que la présence de drogue sur place.

Ce qu'il faut savoir, c'est que le Service de police de l'Agglomération de Longueuil (SPAL) s'est déplacé à plus de 30 reprises à l'établissement entre juin 2022 et avril 2025.

Bien souvent, les événements concernaient une clientèle intoxiquée par l'alcool ou les drogues et au comportement agressif. Plusieurs de ces appels se sont soldés par des arrestations ou des transports vers un centre hospitalier en raison de blessures, notamment après des bagarres.

Par exemple, le 25 novembre 2023, un homme a été roué de coups de pied et de coups de poing par au moins deux personnes dans le stationnement de l'établissement.

Le 18 avril 2025, «une altercation est survenue entre deux clients à l’extérieur de l’établissement. L’un d’eux a été frappé au visage et présentait un saignement au niveau de l’arcade sourcilière », indique le jugement.

Le 1er juin 2024, le SPAL a de nouveau été dépêché sur les lieux en raison d’une bagarre impliquant plusieurs personnes, dont une qui a été « gravement » blessée et qui présentait « un saignement important au niveau de la tête en plus d’être dans un état de semi-conscience ». Au cours de cet événement, une arme à impulsion électrique a dû être utilisée pour maîtriser un suspect qui avait en sa possession deux couteaux rétractables, des armes blanches illégales au Québec.

Les faits sont reconnus

On peut lire dans le jugement de la Régie que les tenanciers du bar Dooly's de Longueuil ont reconnu les 34 faits de violence qui leur étaient reprochés, notamment de ne pas avoir mis en place de mesures pour contrer la violence sur les lieux, la possession d’armes et de drogue ainsi que la surconsommation d’alcool, des situations qui nuisent à la tranquillité publique, indique-t-on.

Pour toutes ces raisons, le tribunal a imposé « une sanction administrative pécuniaire » de 13 000 $ payable à la RACJ dans les 180 jours suivant la décision, en plus d'une suspension du permis d'alcool et de jeux de loterie vidéo pendant sept jours.

À noter que le Dooly's de Longueuil a proposé 14 engagements afin de contrer les actes de violence, dont une formation destinée aux employé.e.s responsables du service et de la vente de boissons alcoolisées pour éviter la surconsommation d'alcool.

L'établissement s'est également engagé « à maintenir des mesures adaptées afin de prévenir les actes de violence à l'intérieur de l'établissement ainsi qu'aux abords immédiats de celui-ci, et à intervenir lorsqu’une situation susceptible de compromettre l’ordre ou la sécurité est portée à son attention ».

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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